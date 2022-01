Carnevale a Murano inseguendo Cenerentola in una chiesa sconsacrata

The Glass Cathedral è una location di eventi situata nell’antica chiesa ora sconsacrata di Santa Chiara, a Murano (Ve), l’isola dei mastri vetrai della laguna veneziana, distante circa due miglia nautiche da Venezia. Gli interni sono di fascino e si prestano per grandi presentazioni, eventi aziendali e feste private. All’interno c’è anche una fornace attiva per dimostrazioni e workshop di soffiatura del vetro. Da alcuni anni The Glass Cathedral è promossa e utilizzata dai proprietari, oltre che per corporate meeting, anche per lo svolgimento di un ballo in maschera di Carnevale di grande richiamo, rivolto a un segmento di clientela benestante e amante del bien vivre.

The Glass Sleepers a Murano



Scenografico ballo in maschera

Quest’anno il Ballo di Carnevale è in calendario per la serata di venerdì 25 febbraio 2022 e si chiama The Glass Sleepers: la scarpetta di vetro. Una madrina, nelle vesti di Cenerentola, sarà la protagonista della serata.



Come partecipare?

Ci sono due opzioni per partecipare a questo evento, classificato come il più sensuale e favoloso per definizione dei balli del Carnevale veneziano, in quanto si svolge nella magica cittadina di Murano e nella cui location, durante la serata, si può assistere anche alla dimostrazione di soffiatura del vetro.

La location



I biglietti Royal dinner costano 310 euro ciascuno e includono: trasporto alla Cattedrale di Vetro da Fondamenta Nove, aperitivo di benvenuto, prima esibizione di lavorazione del vetro dal vivo dove i maestri vetrai plasmeranno la scarpetta di vero, una cena di gala degna di un re, musica dal vivo e intrattenimento per tutta la serata. I biglietti After dinner costano 110 euro ciascuno e includono: musica dal vivo, dj set e intrattenimento dopo le 22, accesso al bar che serve prosecco, birra e bibite. spuntini serviti per tutta la serata.



The Glass Cathedral

Chiesa di Santa Chiara

Fondamenta Daniele Manin 1 – 3014 Murano (Ve)

www.santachiaramurano.com