[Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano], abbinamenti da gustare nei ristoranti lombardi

Tredici ristoranti lombardi di alto livello diventeranno testimonial degli abbinamenti d’eccellenza tra Grana Padano e i vini lombardi promossi da Ascovilo. È questo l’obiettivo del progetto di Italia a Tavola intitolato “Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano”, che prevede un calendario di appuntamenti, dal 21 settembre 2022 al 31 gennaio 2023, per gustare un temporary menu studiato ad hoc degli chef.

L’i­niziativa partirà in ciascun ristorante nelle date previste. Il menu speciale si potrà ordinare fino ad esaurimento dei prodotti e sarà costituito da 4 portate - antipasto, primo, secondo, dessert - realizzate con tre diverse stagionature di Grana Padano: 12 mesi, 18-20 mesi e 30 mesi. In abbinamento alle portate e alle diverse stagionature di Grana Padano, saranno servite diverse tipologie di vini lombardi selezionati da Ascovilo. Per le prenotazioni ci si deve rivolgere ai singoli ristoranti.

Il calendario completo degli appuntamenti

Dal 21 settembre | Ristorante La Sprelunga - Seveso (Mb)

Tel 0362 503150 - www.lasprelunga.it

Dal 28 settembre | Antica Cascina San Zago - Salò (Bs)

Tel 039 5312410 - www.anticacascinasanzago.it

Dal 5 ottobre | Ristorante Castello Malvezzi - Brescia

Tel 030 2004224 - www.castellomalvezzi.com

Dall’11 ottobre | Osteria da Pietro - Castiglione delle Stiviere (Mn)

Tel 0376 673718 - www.osteriadapietro.it

Dal 19 ottobre | Trattoria Masuelli San Marco - Milano

Tel 02 55184138 - www.masuellitrattoria.com

Dal 26 ottobre | Hotel Ristorante Il Belvedere - Torno (Co)

Tel 031 419656 - www.hotelilbelvedere.com

Dal 2 novembre | Ristorante La Filanda - Macherio (Mb)

Tel 039 2011030 - www.lafilandamacherio.it

Dal 9 novembre | Umberto De Martino - San Paolo d’Argon (Bg)

Tel 035 4254202 - www.florianmaison.com

Dal 16 novembre | VIVA Viviana Varese Ristorante - Milano

Tel 02 49497340 - www.vivavivianavarese.it

Dal 23 novembre | Tano Passami l’Olio - Milano

Tel 02 8394139 - www.tanopassamilolio.it

Dal 30 novembre | Ristorante Da Lino - Pavia

Tel 0382 1803920 - www.ristorantelino.com

Dal 18 gennaio | Derby Grill - Hotel de la Ville - Monza

Tel 039 39421 - www.derbygrill.it

Dal 25 gennaio | Trattoria La Barca - Rho (Mi)

Tel 02 9303976 - www.trattorialabarca.com