Tra le mura di Cittadella, Formaggio in Villa 2023

Tra le mura di Cittadella (Pd), da venerdì 14 a lunedì 17 aprile 2023, si terrà l’undicesima edizione di Formaggio in Villa, grande vetrina per formaggi e salumi italiani di qualità. Parteciperanno i più importanti produttori, selezionatori, distributori, cuochi, giornalisti e un vasto numero di appassionati (foodies). Oltre alla Rassegna nazionale dei migliori formaggi, l’evento ospiterà prodotti per la cucina e nuove tendenze gastronomiche, masterclass, laboratori di degustazione e le selezioni per il premio Italian Cheese Awards 2023.

In contemporanea a Formaggio in Villa 2023, in piazza G. Scalco andrà in scena il Salone dell'Alta Salumeria con le migliori specialità norcine italiane. Un'occasione unica per conoscere i salumi della tradizione e le produzioni artigianali di nicchia.

Per informazioni: www.formaggioinvilla.it