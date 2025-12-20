Quando dicembre si avvicina, gli hotel diventano palcoscenici di una magia che va oltre la semplice atmosfera festiva. Anche quest'anno Italia a Tavola presenta la rassegna I migliori allestimenti natalizi degli hotel, un viaggio tra lobby che si accendono di luci calde, alberi che si riempiono di dettagli preziosi e ambienti che si trasformano in un invito a rallentare, respirare e lasciarsi incantare. Non è solo una questione estetica: è un modo per raccontare il Natale attraverso emozioni, ricordi e suggestioni.

Dalla scelta delle palette cromatiche ai profumi che avvolgono gli ospiti all’ingresso, dagli allestimenti ispirati alla tradizione alle interpretazioni più contemporanee, gli hotel diventano custodi di un’esperienza che accoglie e sorprende. E ogni allestimento, grande o piccolo che sia, diventa un frammento della magia che rende il periodo natalizio un momento atteso, sentito e condiviso.

I migliori allestimenti natalizi 2025 degli hotel

Park Hyatt Milano

La magia del Natale illumina il Park Hyatt Milano, dove eleganza, accoglienza e alta cucina si fondono nel cuore delle festività. L’hotel 5 stelle lusso affacciato sulla Galleria Vittorio Emanuele II si trasforma in un palcoscenico raffinato ispirato a The Carols of Christmas: luci soffuse, profumi di abete e spezie e un’atmosfera senza tempo accompagnano gli ospiti in un viaggio sensoriale che ha nel gusto il suo protagonista assoluto.

L'allestimento di Natale del Park Hyatt Milano

Al ristorante gastronomico Pellico 3 Milano, lo chef Guido Paternollo firma un esclusivo Cenone di San Silvestro in sette portate, anticipato da Champagne Krug Grande Cuvée. Un percorso che celebra l’equilibrio tra terra e mare, dall’ostrica Gillardeau al Wagyu BBQ, fino alla millefoglie al panettone e al tradizionale cotechino con lenticchie servito dopo la mezzanotte (460 €).

Nel cuore dell’hotel, La Cupola accoglie gli ospiti sotto il maestoso albero di Natale con menu dedicati alla Vigilia, al Pranzo di Natale e al Cenone di Capodanno, tra grandi classici rivisitati e musica dal vivo. Dopo la mezzanotte, brindisi, DJ set e rituale di buon auspicio con cotechino e lenticchie (320 € a persona, Champagne incluso).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Fino all’8 gennaio 2026, La Cupola è anche il regno dell’Afternoon Tea natalizio: una selezione di tè pregiati, cioccolata calda Domori e un elegante assortimento di proposte dolci e salate, accompagnate da esibizioni live. Tra gli appuntamenti ancora in calendario, il 23 dicembre il String Duo con repertorio classico e moderno. A completare l’esperienza, Mio Lab, cocktail bar iconico dell’hotel, dove brindare alle feste con signature drink e piatti gourmet in un’atmosfera vivace e contemporanea.

Park Hyatt Milan V. Tommaso Grossi, 1 20121 Milano Tel +39 02 88211234

Il Boscareto Resort & Spa, Serralunga d'Alba (Cn)

Le festività di fine anno trovano la loro espressione più elegante al Boscareto Resort & Spa, rifugio di charme immerso nelle Langhe Patrimonio Unesco. Per salutare l’arrivo del nuovo anno, il resort propone una fuga di due notti all’insegna del relax, della buona cucina e dell’atmosfera unica dell’inverno langarolo.

L'allestimento di Natale del Boscareto Resort&Spa

Il pacchetto Capodanno include soggiorno con prima colazione a buffet, benvenuto in camera, upgrade gratuito alla categoria superiore (secondo disponibilità), accesso a La Sovrana SPA e sconto del 10% sui trattamenti benessere. Cuore dell’esperienza è il Cenone di San Silvestro al Sunsì Bistrot, accompagnato da intrattenimento musicale dal vivo, con il menu firmato dallo chef Alessandro Capalbo, pensato per valorizzare materie prime d’eccellenza e raffinate contaminazioni contemporanee.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Dall’aperitivo con bollicine e finger food, fino ai piatti iconici come il risotto Acquerello agli agrumi, il rombo alla vecchia mugnaia e il dessert al cioccolato e nocciole con Barolo Chinato, il percorso gastronomico accompagna gli ospiti fino al brindisi di mezzanotte, seguito dal tradizionale augurio di buon anno con lenticchie e cotechino.

La proposta è disponibile a partire da 1.516 euro in camera Deluxe, con quotazione variabile in base al periodo di prenotazione. Un’occasione ideale per vivere un Capodanno nelle Langhe all’insegna di benessere, alta cucina e ospitalità di lusso.

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento (Na)

Let the wonder begin: il Grand Hotel Excelsior Vittoria continua a celebrare la magia delle feste tra tradizione, meraviglia e bellezza senza tempo. Durante il periodo natalizio, i giardini storici e gli spazi iconici dell’hotel si trasformano in uno scenario incantato di luci, profumi e melodie, dove ogni dettaglio invita a riscoprire il piacere della condivisione e dello stupore.

L‘allestimento di Natale del Grand Hotel Excelsior Vittoria

Il 21 dicembre, l’hotel accoglie ospiti e cittadini per la tradizionale Zeppolata di Beneficenza, un momento di gioia collettiva tra zeppole appena fritte, canti natalizi dal vivo ed emozioni autentiche. Durante la serata verranno premiate alcune lettere indirizzate a Babbo Natale, raccolte nella speciale buca delle lettere allestita in Piazza Tasso, dove prende vita anche l’atteso photowall firmato Excelsior Vittoria.

Le festività proseguono tra esperienze di gusto nei raffinati ambienti del Bar Vittoria e de La Pergola Champagne Bar, con i panettoni artigianali dello chef Antonino Montefusco, proposti nelle varianti Arancio e Cioccolato e Albicocca Pellecchiella del Vesuvio, affiancati da un esclusivo gusto a sorpresa. Disponibili nella Boutique online o in hotel, diventano un regalo raro e ricercato, insieme ai gift voucher per cene ed esperienze gastronomiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Il calendario culmina il 31 dicembre con Wonderland, il Gala di Capodanno: una serata immersiva e multisensoriale, tra alta cucina, musica, fuochi d’artificio sul mare e un brindisi di mezzanotte che celebra l’inizio del nuovo anno nel segno della magia, dello stile e dell’ospitalità senza tempo del Grand Hotel Excelsior Vittoria.

The St. Regis Florence, Firenze

A Firenze, il periodo delle festività si veste di lusso ed eleganza al St. Regis, con esperienze uniche pensate per celebrare il Natale e il Capodanno in modo indimenticabile. Dalla House of Celebration, dove i rituali senza tempo si trasformano in nuove tradizioni, ogni momento diventa un’occasione speciale per vivere il vero spirito delle feste.

L'allestimento di Natale del St.Regis Florence

Per chi desidera trascorrere il Capodanno in grande stile, il 31 dicembre il Winter Garden Restaurant ospita il Grand Dinner Show: un esclusivo Gran Gala con performance acrobatiche e musicali di artisti di fama mondiale. Gli ospiti potranno gustare un aperitivo glamour nella maestosa Balconata, ammirando dettagli dorati e un raffinato velario in stile Art Déco, e poi lasciarsi sorprendere da un menu raffinato, dai gnocchetti con triglie e cime di rapa alla pappardella ripiena di carni bianche con fonduta di parmigiano e tartufo, fino alla selezione di dessert della nostra pasticceria.

Per chi cerca momenti di relax e benessere, le Spa Suites offrono esperienze sensoriali esclusive: dal Massaggio Sensoriale alla Candela, con oli botanici e burri pregiati, alla Jacuzzi Festive Experience, un percorso multisensoriale tra fragranze natalizie e massaggi distensivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Infine, il servizio Butler personalizzato garantisce attenzione a ogni dettaglio, dalle prelibatezze natalizie a esperienze su misura in suite, rendendo ogni soggiorno davvero memorabile. Le proposte esclusive includono anche i pacchetti di Natale e Capodanno, con sistemazioni ispirate alla tradizione fiorentina, colazione gourmet e accoglienti sorprese festive.

Rosa Grand Milano

A Milano, con una vista privilegiata sulla Madonnina, il Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione continua a celebrare le festività con un ricco calendario di appuntamenti gastronomici e momenti conviviali aperti alla città. L’hotel si veste di Natale con un suggestivo allestimento scenografico e il maxi Calendario dell’Avvento esposto nella zona libreria, realizzato in collaborazione con FAO Schwarz, che riserva anche uno sconto del 15% ai clienti dell’hotel.

L'allestimento di Natale del Rosa Grand Milano

Tra le proposte che accompagnano le ultime settimane dell’anno, al Ristorante Sfizio prosegue “Il Bollito della Tradizione”, servito dal lunedì al sabato con mostarde di Cremona e salse classiche, con sconto del 30% il venerdì e il sabato. Al Grand Lounge & Bar, ogni giorno, torna protagonista l’“Hot Chocolate Moment”, una merenda golosa con cioccolata calda, panna e panettone artigianale, arricchita dalla possibilità di scattare una foto polaroid nel set natalizio firmato FAO Schwarz.

Mercoledì 17 dicembre, dalle 7:30 alle 11:30, spazio alla degustazione di panettoni artigianali, mentre nel pomeriggio i più piccoli tornano protagonisti con una merenda speciale e giochi di società dedicati ai bambini dai 3 ai 14 anni. Mercoledì 23 dicembre, al ristorante Sfizio, va in scena il “Risotto solidale”, una serata all’insegna del gusto e della solidarietà a sostegno della campagna Ristoranti contro la Fame.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Il Pranzo di Natale 2025 propone un menu di 4 portate a 89 euro, con riduzione del 50% per i bambini, mentre il Cenone di San Silvestro 2025 accoglie gli ospiti in Spazio Fontana con live music, intrattenimento per i più piccoli e DJ set finale al Grand Lounge & Bar. Un Natale che unisce cucina, famiglia e spirito milanese, nel segno dell’eleganza firmata Rosa Grand.

Rosa Grand Piazza Fontana, 3 20122 Milano Tel +39 02 88311

Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino (Si)

Nel cuore della Val d’Orcia, patrimonio Unesco, il periodo natalizio entra nel vivo a Rosewood Castiglion del Bosco, dove l’atmosfera delle feste continua ad avvolgere il borgo medievale fino al 7 gennaio 2026. Luci soffuse, decorazioni eleganti e scenari invernali trasformano il resort in un luogo sospeso nel tempo, ideale per vivere il Natale in Toscana tra relax, gusto e convivialità.

L'allestimento di Natale di Castiglion del Bosco

Prosegue il suggestivo Calendario dell’Avvento, che anche dopo metà dicembre propone ogni giorno un’esperienza diversa: dalle attività outdoor come hiking e biking con merenda toscana, alle proposte wellness tra sound bath, laboratori dedicati alle erbe spontanee e creazioni artigianali profumate. Non mancano momenti di socialità con bocce, scacchi, workshop floreali invernali e attività sportive pensate per le giornate più fresche.

Il borgo ospita i tradizionali Mercatini di Natale, animati dai talenti interni della tenuta: dalla Cantina agli chef, fino allo shop con oggetti iconici del resort. Profumi di vin brulè, cioccolata calda, caldarroste e dolci natalizi accompagnano le passeggiate, mentre i più piccoli trovano spazio nella Casetta di Babbo Natale e nel Kids’ Club, con laboratori creativi e attività a tema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Il periodo delle feste trova la sua massima espressione a tavola: dalla Cena della Vigilia al Brunch di Natale, fino al Cenone di Capodanno con musica dal vivo e fuochi d’artificio. I menu firmati dallo chef Matteo Temperini celebrano la Toscana d’inverno, mentre il Panettone artigianale del pastry chef Michael Boivin diventa il dolce simbolo delle festività.

Castiglion del Bosco SP103 - località Castiglion del Bosco 53024 Montalcino (Si) Tel +39 0577 1913001

Hotel Locarno, Roma

Hotel Locarno si prepara a celebrare le festività natalizie in un anno speciale: il Centenario della storica maison romana fondata nel 1925. Guidato da Caterina Valente, l’hotel è oggi un simbolo di ospitalità di charme, riconosciuto a livello internazionale con la Chiave Michelin e l’inserimento nei 50 Best Discovery. Un luogo dove eleganza, calore e memoria si intrecciano, soprattutto durante il periodo natalizio.

L'allestimento di Natale dell'Hotel Locarno

Il menu della Vigilia di Natale (24 dicembre) firmato dallo chef Domenico Smargiassi è un omaggio ai ricordi di famiglia e alla tradizione italiana, riletta con tecnica contemporanea. Un percorso degustazione che valorizza il mare, culminando con la Pastiera napoletana, simbolo delle feste. Il Pranzo di Natale arricchisce la proposta con fuori menu stagionali, tra cui carciofo alla romana, tagliatelle con porcini e tartufo e costolette di agnello.

Per San Silvestro, l’Hotel Locarno lascia spazio alla libertà di scelta dalla carta serale, affiancata da esclusivi fuori menu di Capodanno disponibili dalla sera del 31 dicembre, come il crudo di mare e i tagliolini al tartufo. Il Pranzo del 1° gennaio celebra la convivialità con i cappelletti in brodo, piatto identitario per lo chef Smargiassi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

A completare l’esperienza, la mixology d’autore di Nicholas Pinna, che per il Centenario firma il cocktail celebrativo “Grande Dame”, un elegante incontro di Champagne, Gin, alloro e visciole, accanto ai grandi classici del Bar Locarno.

Hotel Locarno Via della Penna 22 00186 Roma Tel +39 06 3610841

Il Borro, San Giustino Valdarno (Ar)

Il Borro Relais & Châteaux, albergo diffuso e azienda agricola e vitivinicola biologica nel cuore del Valdarno Superiore, di proprietà della famiglia Ferragamo dal 1993 e di recente premiato con le due Chiavi Michelin, prosegue la celebrazione della stagione invernale, del Natale e del Capodanno con il calendario de Il Borgo in Festa. Fino al 7 gennaio 2026, il borgo medievale ospita esperienze speciali per vivere la magia delle feste immersi nella bellezza e nella serenità della campagna toscana.

L'allestimento di Natale de Il Borro

Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 16:00 alle 19:00, il Vin Caffè Orto del Prete accoglie i visitatori con vin brulè e caldarroste, mentre le vie del borgo prendono vita con artigianato, gusti tradizionali e laboratori creativi. Gli Artigiani del Borgo propongono workshop di calzature natalizie, lavorazione dell’ottone e corsi di acquerello a tema festivo, mentre i più piccoli possono scrivere la lettera a Babbo Natale. Durante i weekend sono disponibili ghirlande natalizie realizzate a mano.

Sabato 14 dicembre, le vie del borgo saranno animate da falconieri in costume, con dimostrazioni di volo e incontri dedicati all’arte della falconeria, rievocando l’eredità medievale del luogo. La mattina di Natale, alle 9:30, la Chiesa di San Biagio ospita la Santa Messa, seguita dal pranzo di Natale all’Osteria del Borro, dove l’executive chef Andrea Campani propone un percorso che intreccia cucina d’autore e sapori della memoria.

Il 31 dicembre, il Cenone di Capodanno nei ristoranti della Tenuta - Tuscan Bistro e Osteria del Borro - offrirà menu Farm to Table e piatti contemporanei, mentre la Festa di Mezzanotte nella Tinaia accompagnerà gli ospiti con musica dal vivo, open bar e buffet di dolci, celebrando l’inizio del nuovo anno in un’atmosfera unica.

Il Borro Via dell'Oreno 1 52024 San Giustino Valdarno (Ar) Tel +39 055 977053

Excelsior Hotel Gallia, Milano

Fino al 6 gennaio 2026, Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel di Milano, celebra le festività natalizie con un percorso che unisce viaggio, design e gusto. L’hotel, affacciato sulla Stazione Centrale, invita gli ospiti a vivere esperienze uniche tra gastronomia, eventi speciali e atmosfere eleganti.

L'allestimento di Natale dell'Excelsior Hotel Gallia

Il 14 dicembre, il tradizionale Sunday Brunch (€95 a persona, €40 bambini) sarà accompagnato da musica jazz dal vivo e dalla proiezione del film Il Grinch, con sorprese per grandi e piccini.

Fino al 24 dicembre, il Gallia Lounge & Bar propone la famosa merenda di Natale (€40 a persona), con bevanda a scelta, degustazione di due panettoni - Tradizionale e “Anima Esotica” - e dolci dal carrello. Il 24, 25 e 26 dicembre, la tavola di Natale si arricchirà di piatti “special edition” firmati dall’executive chef Vincenzo Lebano, dove creatività e tradizione si incontrano in un menù esclusivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

La notte del 31 dicembre, l’Excelsior Hotel Gallia celebra il Capodanno con un New Year’s Party (€195 a persona, €90 bambini), tra musica live, finger food e brindisi di mezzanotte dalla Terrazza Gallia Bar, con vista panoramica sulla città. Il 1° gennaio 2026 torna il Brunch di Capodanno (€90 a persona, €40 bambini), chiudendo il viaggio delle feste all’insegna di eleganza e gusto.

Gli amanti della pasticceria natalizia possono acquistare i due dolci dell’hotel - Panettone Tradizionale e Panettone “Anima Esotica” - presso il pop up shop o sul sito web dell’hotel, perfetti per vivere a casa la magia delle feste.

Vista Ostuni

Vista Ostuni accende la magia del suo primo Natale, offrendo un programma dedicato alla cucina, al territorio e al benessere. L’hotel cinque stelle lusso, parte di The Leading Hotels of the World, celebra la stagione invernale valorizzando le tradizioni pugliesi e le atmosfere della Città Bianca.

L'allestimento di Natale di Vista Ostuni

Al Chiostro Bar prosegue fino al 6 gennaio il Christmas Afternoon Tea, con infusi alle erbe locali, sandwich e piccola pasticceria da gustare accanto al camino o ammirando le luci di Ostuni. Imperdibile il corso di Pasticceria Natalizia Pugliese, dedicato alle ricette simbolo del territorio. Al ristorante Berton al Vista continuano le Wine Dinner Series, mentre lo Chef Andrea Berton firma un panettone artigianale in versione pugliese, accompagnato da olio extravergine locale per una degustazione originale.

Dal 24 dicembre iniziano le celebrazioni gastronomiche: Cena della Vigilia, Pranzo di Natale, Pranzo di Santo Stefano, l’esclusiva Cena di Gala di Capodanno nel Chiostro e il Brunch di Inizio Anno. Per scoprire il territorio, Vista Ostuni propone laboratori di ceramica, workshop sulle luminare pugliesi, la tradizionale tombolata e una passeggiata tra le chiese storiche della città. Non mancano itinerari regionali verso i mercatini di Lecce, le luminarie di Locorotondo, i trulli illuminati di Alberobello e Matera in veste invernale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Il percorso dedicato al benessere si completa con la Spa, la piscina riscaldata, i trattamenti Biologique Recherche e l’esclusivo Candle Massage. Ogni mattina, su prenotazione, un walk-in tour tra i vicoli di Ostuni è seguito da una sessione di yoga sul rooftop con vista sulla Piana degli Ulivi.

Vista Ostuni Via Giosuè Pinto, 60/A 72017 Ostuni (Br) Tel +39 0831 1815678

Palazzo Ripetta, Roma

Dal Christmas Eve Dinner alle esperienze di fine anno, Palazzo Ripetta Relais & Châteaux accoglie il periodo più luminoso con un calendario di appuntamenti dedicati alla convivialità e alla cucina d’autore. Tra luci dorate e decorazioni ispirate agli astri, il palazzo invita gli ospiti a vivere l’incanto delle feste in un’atmosfera sospesa tra eleganza e meraviglia.

L'allestimento di Natale di Palazzo Ripetta

Il San Baylon e il bistrot propongono i menù firmati dall’executive chef Christian Spalvieri, un percorso che unisce memoria, tecnica e raffinatezza. Il 24 dicembre la Cena della Vigilia celebra la tradizione con piatti stagionali e suggestioni contemporanee, mentre il 25 dicembre il Christmas Day Lunch porta in tavola ricette iconiche come cappelletti in brodo, fettuccine al ragù bianco e secondi di carne e pesce.

Il 26 dicembre torna il Festive Brunch, un appuntamento all’insegna della convivialità, seguito dall’Aperitivo in Sala Bernini, impreziosito dalle arie natalizie dei Tre Tenori. Il 31 dicembre, il New Year’s Eve Dinner accompagna gli ospiti verso la mezzanotte con un percorso gourmet che culmina nel tradizionale cotechino con lenticchie servito allo scoccare del nuovo anno, mentre la Rooftop Experience offre dolci della tradizione e un panorama unico sulla città.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Il nuovo anno si apre con Il Primo Racconto del 1° gennaio, un menu dedicato alla quiete e ai sapori d’inverno, e si chiude simbolicamente il 6 gennaio con L’Ultimo Racconto, un pranzo che celebra la memoria gastronomica italiana. Per tutto il periodo, il Tea Time natalizio avvolge gli ospiti in un viaggio tra tè selezionati e pasticceria artigianale, disponibile fino al 6 gennaio.

Grand Hotel et Des Palmes, Palermo

Il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo si accende con le Feste, offrendo un mix di storia, eleganza e ospitalità d’eccellenza nel cuore della città. Tra le sue atmosfere liberty e Belle Époque, l’hotel propone esperienze gastronomiche e culturali uniche, pensate per vivere la Palermo più autentica.

L'allestimento di Natale del Grand Hotel et Des Palmes

Dall’Afternoon Tea, rituale storico di gusto internazionale, al Sunday Brunch che prende il via dal 21 dicembre, gli ospiti possono scoprire i sapori del territorio con interpretazioni contemporanee della tradizione siciliana, tra ingredienti di stagione e piatti signature. Ogni proposta è un invito a rallentare, godere della convivialità e vivere l’eleganza dei saloni storici dell’hotel.

Il Pranzo di Natale regala un percorso gastronomico raffinato: dai piccoli assaggi come il baccalà a sfincione e il salmone Gravlax, ai primi piatti come tortelli all’uovo con crudo di maialino e brodo di cappone, fino al carré d’agnello profumato al timo e a un tableau di dessert natalizi tra panettone, cassata e biscotti di mandorla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Il Gran Cenone di Capodanno celebra l’arrivo del nuovo anno con un percorso gourmet, accenti jazz, soul e un Dj set dopo la mezzanotte, offrendo dall’astice al vapore ai cappellacci agli scampi, fino a dessert speziati e lenticchie e cotechino della mezzanotte.

Hotel Principe di Savoia, Milano

All’Hotel Principe di Savoia di Milano il periodo delle feste si apre con un’atmosfera ricca di charme, tra decorazioni natalizie, esperienze dedicate alle famiglie e proposte gourmet firmate dalla Dorchester Collection. Gli ambienti dell’hotel si vestono di luci, ghirlande scintillanti e richiami ai paesaggi di montagna innevati, creando uno scenario elegante dove vivere la magia del Natale.

Fino al 24 dicembre è possibile visitare la suggestiva Suite di Babbo Natale, allestita all’interno della Royal Suite e aperta ogni giorno su prenotazione. Qui gli ospiti possono immergersi nel mondo di Santa Claus, tra scenografie luminose, pacchetti regalo e l’incantevole Camera degli Elfi, dedicata ai più piccoli.

L'allestimento di Natale dell'Hotel Principe di Savoia

Al Salotto Lobby Lounge torna la tradizionale Merenda del Principe, proposta quotidianamente dalle 15:00 alle 18:00. Protagonista è il panettone artigianale del Maître-Pâtissier Beniamino Passannante, nelle varianti classica e al cioccolato, accompagnato da crema alla vaniglia, biscotti, dolci tipici e una bevanda calda a scelta.

Il ristorante Acanto celebra dicembre con i suoi appuntamenti dedicati alle famiglie: il Festive Saturday Brunch (13 e 20 dicembre) e il Sunday Lunch (14 e 21 dicembre), tra buffet ispirati alla tradizione, musica a tema e un’accogliente atmosfera natalizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Per le giornate di festa, lo chef Matteo Gabrielli firma i menu dedicati alla Vigilia, al Pranzo di Natale e al Capodanno, mentre il Principe Bar accoglie il nuovo anno con un evento speciale tra musica dal vivo, DJ set, bollicine e i sapori della tradizione.

Hotel Principe di Savoia Piazza della Repubblica, 17 20124 Milano Tel +39 02 62301

Musa Lago di Como, Sala Comacina (Co)

Al MUSA Lago di Como la magia delle Feste prende vita con MUSA Greenchmas - Il Natale che non ti aspetti, un concept immersivo e anticonvenzionale che reinterpreta lo spirito natalizio con eleganza, ironia e un tocco fiabesco. Il percorso richiama la trasformazione del Grinch: da figura disincantata a simbolo di condivisione, diventando il filo conduttore di un allestimento che invita a riscoprire il valore autentico dello stare insieme.

L'allestimento di Natale del Musa Lago di Como

Per tutto il periodo festivo, il boutique hotel cinque stelle di Sala Comacina accoglie gli ospiti in un’atmosfera calda e sorprendente, cornice perfetta per appuntamenti dedicati al gusto, alla musica e alla convivialità. Ogni weekend, dalle 15:00 alle 18:30, torna l’Afternoon Tea nel dehor riscaldato del GAIA Bar: tè pregiati, cocktail d’autore, piccola pasticceria e proposte salate da assaporare ammirando il lago. La vigilia si celebra con il menu degustazione del 24 dicembre firmato dagli chef Robert Moretti e Matteo Corridori: sei portate che omaggiano la tradizione del mare con creatività, tra cui la sorprendente pasta e patate e cozze con scamorza affumicata (135 €).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

Il 25 dicembre il ristorante ROTEO propone un percorso dedicato ai grandi classici delle Feste rivisitati con stile contemporaneo, come il polletto con albicocche, fichi secchi e punte di salame (125 €). Il Capodanno si illumina con un veglione raffinato: otto portate, musica dal vivo e, dopo la mezzanotte, cotechino e lenticchie come da tradizione (320 €). Il 1° gennaio spazio all’exclusive brunch di San Silvestro, formula All you can share con sei portate a scelta tra uova, mini-burger, pasta, dolci e cocktail artigianali (60 €).

Palazzo Touring Club Milan

Nel cuore di Milano, il Palazzo Touring Club Milan, a Radisson Collection Hotel, accende la magia delle feste con un programma pensato per far vivere ai visitatori un’autentica esperienza natalizia. Fino al 6 gennaio, l’hotel di Corso Italia 10 apre le sue porte a un viaggio fatto di atmosfere calde, luci soffuse e suggestioni d’altri tempi, dove la tradizione incontra l’eleganza contemporanea.

L'allestimento di Natale del Palazzo Touring Club Milan

Il percorso inizia al Bistrot Bertarelli 1894, firma gastronomica dell’hotel, che per tutto il periodo festivo propone una merenda dedicata ai sapori del Natale. Una selezione curata di dolci e salati - dai biscotti alle spezie ai mini panettoni glassati, dalle tartellette alla frutta ai sandwich gourmet - accompagna tè pregiati Le Vie del Tè o l’iconica Barbajada, bevanda simbolo della Milano ottocentesca. Un’occasione perfetta per riscoprire riti familiari e atmosfere accoglienti.

Dopo la merenda, gli ospiti sono invitati nella Presidential Suite, trasformata per l’occasione nella suggestiva Suite di Babbo Natale: un ambiente fiabesco dove lasciarsi avvolgere da decorazioni, dettagli luminosi e piccoli richiami all’immaginario natalizio. Qui è possibile scattare fotografie, curiosare tra gli allestimenti e scrivere la propria letterina, per un momento che parla di emozione e ricordi d’infanzia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia a Tavola (@italiaatavola)

La magia prosegue la sera con le attese Movie Nights, veri e propri eventi tematici dedicati ai grandi classici del cinema natalizio. Si continua con le avventure ironiche di Bridget Jones’s Diary (12-13 dicembre), fino ad arrivare all’intramontabile Mamma ho perso l’aereo, in programma il 19 e 20 dicembre. Ogni appuntamento è arricchito da allestimenti scenografici, intrattenimento dal vivo e proposte gastronomiche ispirate ai film.

Orient Express La Minerva, Roma

A pochi passi dal Pantheon, Orient Express La Minerva accende la magia delle feste trasformando dicembre e l’inizio di gennaio in un momento sospeso, intimo e luminoso nel cuore di Roma. Il palazzo seicentesco reinterpretato da Hugo Toro accoglie gli ospiti con decorazioni scintillanti e atmosfere calde, tra richiami ai grandi viaggi e all’eleganza senza tempo del marchio.

L'allestimwento di Natale dell'Orient Express La Minerva di Roma

Il La Minerva Bar, nascosto nella quiete della lobby, diventa il palcoscenico di un viaggio gastronomico che attraversa Vigilia, Natale e Capodanno. Tra le creazioni, il Wellington di pesce spada della cena del 24 e l'iconico Tagliolino ai 30 tuorli del pranzo di Natale, fino al raffinato menù di San Silvestro: sei portate che alternano tecnica e delicatezza, come Risotto al Castelmagno con tartufo bianco, Dentice confit e una sorprendente mousse alla vaniglia con lenticchie soffiate. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, ogni weekend, arriva il Festive Afternoon Tea Time, un rituale elegante con tè pregiati, sandwich classici e pasticceria artigianale, tra cui il choux festivo al mandarino e gli immancabili scones serviti caldi.

Sul rooftop, Gigi Rigolatto Roma celebra l’arte del ricevere con un menù speciale dal 24 al 26 dicembre e una Cena di Fine Anno tra ostriche, risotti di mare, cernia in guazzetto e musica dal vivo con DJ set, immersi nella vista sui tetti della Città Eterna. A completare l’esperienza, la mixology a tema festivo del La Minerva Bar e del Bellini Bar, con cocktail speciali che evocano profumi d’inverno, spezie calde e suggestioni natalizie.

Hotel Villa Cipressi, Varenna (Lc)

Il borgo di Varenna (Lc), sul Lago di Como, ha acceso la magia delle Feste con l’apertura del Villa Cipressi Christmas Garden. Il celebre giardino botanico si trasforma in un percorso luminoso ricco di installazioni, scenografie natalizie e punti panoramici che esaltano la bellezza delle terrazze affacciate sul lago. Al calare della sera, luci, angeli, elfi e figure del bosco accompagnano i visitatori dalla Casa degli Gnomi, dove i bambini possono imbucare la letterina, fino all’iconico Heaven’s Gate.

L'allestimento del Christmas Garden di Villa Cipressi a Varenna (Lc)

Nelle giornate del 6-7, 13-14 e 20-21 dicembre sarà possibile incontrare Babbo Natale e un elfo dalle 15 alle 19. Il Bar Veranda diventa una bottega di golosità con cioccolata calda, ciambelle, marshmallow e snack dolci e salati, ideale per una pausa durante le aperture autunnali e invernali, tra foliage e paesaggi sempreverdi.

Parte dei Grandi Giardini Italiani, il Giardino Botanico ospita piante autoctone, mediterranee e specie insolite per il Nord Italia, come l’agave americana. Il progetto, patrocinato dal Comune di Varenna e promosso da R Collection Hotels, valorizza uno dei luoghi più suggestivi del lago. «Invece di seguire l’abituale chiusura stagionale dell’albergo, quest’anno abbiamo scelto di tenere aperto il Giardino Botanico di Villa Cipressi anche in inverno…» dichiara Ludovica Rocchi, Brand Director.

Il Christmas Garden sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 10.30 alle 21.30. Biglietti online e in cassa: €10 adulti, €5 ragazzi 15-25, gratuito per i minori di 14 anni e residenti; ridotto €7 per over 65, gruppi e soci TCI, FAI e ICOM. Presente anche uno shop con panettoni, calendari dell’avvento e articoli natalizi.

Hotel Villa Cipressi Via 4 Novembre, 22 23829 Varenna (Lc) Tel +39 0341 830113

Four Seasons Hotel Milano

Al Four Seasons Hotel Milano le feste 2025 si accendono con Il Sentiero dei Balocchi, progetto creativo di Vincenzo Dascanio che trasforma l’hotel in una fiaba contemporanea. Una foresta magica dalle sfumature verdi e tocchi dorati avvolge Stilla Bar, Zelo e gli spazi comuni, popolati da elfi giganti in velluto, casette retroilluminate e stelle luminose. Il Camino diventa la Stanza delle Stelle, luogo sospeso dove il tempo sembra rallentare.

L‘allestimento di Natale del Four Seasons Hotel Milano

In questo scenario prende forma l’offerta gastronomica firmata dallo chef Fabrizio Borraccino, dal pastry chef Stefano Trovisi e dal bartender Alejandro Pellejero, con proposte pensate per celebrare ogni momento delle Feste. La Merenda delle Feste anima il Stilla Bar con il nuovo Menu delle Cioccolate, quattro ricette create con brand selezionati e abbinate a dolci dedicati: dalla Fondente 100% Sur Del Lago alla Criollo 75%, dalla Akan 38% alla AlmondCoa 36% vegana. Completano l’esperienza Mandarin Punch, Vin Brulè e il profumo del Panettone sfornato da Trovisi, disponibile in versione Classica e Limited Edition Mango e Albicocca.

Lo chef Borraccino presenta inoltre i menu della Vigilia, del Pranzo di Natale e del Cenone di Capodanno, con eccellenze gastronomiche servite al Ristorante Zelo. Tra luci dorate, design immersivo e sapori d’autore, il Natale 2025 al Four Seasons Milano diventa un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza unica in città.

Borgo Egnazia, Savelletri (Br)

L’inverno in Puglia sorprende con la sua luce morbida, i borghi che si vestono di decorazioni e le piazze che tornano a essere luoghi di incontro. A Borgo Egnazia, questo periodo si trasforma in un racconto luminoso che accompagna gli ospiti dalle prime giornate di dicembre fino all’arrivo del nuovo anno. I Mercatini di Natale, appuntamento ormai iconico, tornano nei fine settimana del 6, 7, 13, 14, 20, 21, 23 e 26 dicembre: le stradine si animano di botteghe artigiane, profumi di stagione, luci soffuse e melodie che evocano l’autentica magia natalizia.

L‘allestimento di Natale di Borgo Egnazia a Savelletri (Br)

Il percorso si arricchisce con quattro serate tematiche, ciascuna dedicata a un diverso linguaggio dell’incanto: I Colori del Vino (27 dicembre), La Celebrazione della Musica (28 dicembre), Mangiafuoco e i Burattini (3 gennaio) e Il Circo della Befana (4 gennaio). Sono esperienze immersive pensate per emozionare ospiti di ogni età.

La Notte di San Silvestro celebra invece il Circo Pugliese, tema scelto per il Capodanno 2025: un omaggio alla creatività e all’energia collettiva, tra musica, performance e atmosfere sorprendenti. Le feste a Borgo Egnazia diventano così un invito a riscoprire la meraviglia delle piccole cose: la luce del Sud, la magia dell’inverno pugliese, i profumi della tradizione e il calore della comunità. Un’esperienza che esalta la bellezza autentica della Puglia in ogni stagione.

Borgo Egnazia Strada Comunale Egnazia 72015 Savelletri (Br) Tel +39 080 2255000

Villa d'Este, Cernobbio (Co)

A Villa d’Este l’allestimento firmato da Vincenzo Dascanio trasforma ogni ambiente in una scena di fiaba: dalla hall, vestita come un Viale Alberato di velluti rossi, luci dorate e decorazioni verdi, alla Foresta di Tamburi, fino alla Stanza Gioiello con l’albero scintillante che domina lo spazio. La Veranda affacciata sul giardino e sul lago e la Greenhouse sulla Terrazza Lago, allestita come una giostra d’inizio Novecento, completano il percorso immersivo.

L‘allestimento di Natale di Villa d‘Este a Cernobbio (Co)

Fino al 6 gennaio alla Cioccolateria, allestita nella Sala Colonne e nella seconda Greenhouse, sono disponibili panettoni artigianali, pandori, calendari dell’Avvento e dolci tipici del periodo, accompagnati dal rituale dell’Afternoon Tea. Le Winter Cocktail Classes, dal lunedì al venerdì, e gli incontri Meet the Chef, ogni mercoledì e giovedì fino al 12 dicembre, offrono esperienze dedicate a mixology e cucina, mentre le Wine Dinners prevedono etichette iconiche in abbinamento a piatti d’autore. Le Jazz Nights al Club di Villa d’Este, in programma fino al 6 gennaio, regalano serate di musica soul e swing con artisti come Karima e Gegè Telesforo.

Per il secondo anno, Villa Malakoff diventa la Beauty Maison di Biologique Recherche, con tre suite trasformate in cabine per trattamenti esclusivi, tra cui il rituale signature Soin Oxygénant, disponibili fino al 6 gennaio. Il calendario festivo culmina con la Cena della Vigilia, il Pranzo di Natale, la Cena di Capodanno con spettacolo pirotecnico sul lago e il Brunch del 1° gennaio.