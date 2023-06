[[Italian D&B]], quando al ristorante si può anche dormire

Fra limiti al consumo di alcool per chi guida e desiderio di serate gourmet, chi non ritiene ottimale la soluzione di abbinare un’ottima cena ad un sonno sereno senza uscire dallo stesso edificio? Per qualche fortunato basta magari dormire in casa di amici bravi in cucina, o scegliersi un albergo con un ristorante di livello.

Utilizza il codice sconto italiaatavola

Ma c’è anche una terza soluzione, quella forse più adatta all’idea di un benessere totale: scegliere un ristorante di qualità che aggiunge al suo servizio delle camere di charme.

Un po’ la formula che un tempo caratterizzava le “locande” dei viaggiatori. E a ben guardare, non sono pochi oggi i locali che in Italia abbinano la tavola al letto, ma nessuno finora li aveva valorizzati per questa ragione. È quindi a un tempo innovativa e meritoria l’iniziativa di Vincenzo D’Antonio, uno dei collaboratori di lunga data di Italia a Tavola, che ha dato alle stampe una preziosa guida dedicata proprio al Dinner&Bed (cena e letto), scegliendo e descrivendo con cura e finezza, com’è nel suo stile, 100 ristoranti dove si può anche dormire e dove l’esperienza del piacere può così essere duplice e completa.

Italian D&B: 100 ristoranti in cui cenare bene e dormire serenamente

Italian D&B è il titolo del volume, edito da Cinquesensi editore che non intelligenza e preveggenza ha accolto la proposta editoriale di D’Antonio. Un progetto che nasce dopo che negli ultimi tempi avevamo spesso parlato di questa tipologia di luoghi del benessere che, soprattutto dopo l’esperienza della pandemia, hanno visto crescere l’attenzione dei consumatori. E col taglio di chi è attento alle tendenze del mercato Vincenzo D’Antonio ha stilato il suo primo elenco di D&B in cui vale la pena di andare.

Le pagine della guida Italian DeB 1/3 Le pagine della guida Italian DeB 2/3 Le pagine della guida Italian DeB 3/3 Previous Next

Nella guida vengono descritti, in italiano ed in inglese, 100 locali sparsi per tutta Italia, in luoghi turistici come in città, in cui si può essere letteralmente coccolati fra le tovaglie e le lenzuola, dando così un significato completo e univoco ai termini accoglienza e ospitalità.

Antica Corte Pallavicina - Polesine Parmense (Pr) 1/4 Stella - Perugia 2/4 Lokanda Devetak a Savogna d’Isonzo (Go) 3/4 Evo - Alberobello (Ba) 4/4 Previous Next

Si tratta di posti dove non ci deve essere fretta, dove ci si va per scelta e non per necessità. E dove serenità, convivialità, territorio, gusto e riposo si intrecciano sotto il simbolo del D&B. Sono ovviamente escluse strutture dove il cibo è magari solo un di più per giustificare poi un’occupazione magari della camera per coppie in cerca di intimità. E allo stesso modo sono esclude dimore di alto rango come Relais & Châteaux o ristoranti a 3 stelle (dall’Enoteca Pinchiorri al Reale di Niko Romito e Da Vittorio) che hanno già notorietà e canali di promozione.

Italian D&B, i 100 locali di fascia medio-alta con prezzi accessibili per tutti

Vincenzo D’Antonio ha voluto indagare in una fascia medio-alta (ci sono anche ristoranti stellati, ma pochi), con costi alla portata della media dei viaggiatori. Il discrimine è che si mangi e si beva bene, che ci siano servizi di primordine in sala come per le camere. Il tutto accompagnato da valutazioni non certo banali, ma da professionista del viaggio, e dà le indispensabili informazioni per le prenotazioni.

Insomma, una guida che è uno strumento per viaggiare al meglio in tutta Italia, che non assegna alcun punteggio o non fa gerarchie discutibili quanto a volte inutili. Ma per il solo fatto di essere presente fa di ognuno dei 100 ristoranti citati un luogo che vale la pena di visitare. O che, come diceva la Michelin quando era ancora autorevole, “merita il viaggio”…

Italia D&B, uno strumento utile per viaggiare e che con Italia a tavola puoi avere scontato

Il libro è davvero utile e per questo motivo avviamo una rubrica per presentare, giorno per giorno, tutti i 100 ristoranti segnalati. “Italian D&B”, 320 pagine, è in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo ) nell'apposita finestra.