Podere La Casa di Tenuta Caparzo, vacanze di gusto tra i vigneti di Montalcino

Un soggiorno nella quiete della natura, tra le vigne di Montalcino (Si), lontano dallo stress della città e immersi in un paesaggio intatto che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Per tutti i cultori dello slow living che amano scoprire un territorio anche attraverso i suoi sapori e le sue prelibatezze, il Podere La Casa, antica costruzione colonica di proprietà dell’azienda agricola Caparzo e situata nel cuore della Val d'Orcia, è il luogo perfetto per trascorrere una vacanza all’insegna del benessere e del gusto.



Agriturismo in posizione panoramica

Trasformata in agriturismo, La Casa si trova in una splendida posizione panoramica in prossimità della vigna da cui viene prodotto il Brunello di Montalcino La Casa, top della produzione di Tenuta Caparzo. Tre gli appartamenti in stile rustico, ma dotati di ogni comfort, a disposizione degli ospiti che possono godere anche di una piscina esterna dotata di lettini e solarium per concedersi qualche ora di relax.



Ideale per i viaggiatori gourmet

Il Podere La Casa è l’ideale per scoprire la ricchezza enogastronomica del territorio senese avvolti da un’atmosfera d’altri tempi.

Gli appassionati di vino possono visitare la cantina di Caparzo, tra le più storiche di Montalcino che ha contribuito alla creazione del mito del Brunello, e degustare veri e propri gioielli enologici: il Brunello La Casa, il cru prodotto per la prima volta nel 1977 dalle uve di un unico vigneto sulla collina Montosoli e icona di questo territorio; il Rosso di Montalcino, armonico ed elegante, Ca’ del Pazzo, uno dei primi Supertuscan prodotti nella zona del Brunello, e Le Grance, tra i pochissimi vini bianchi toscani da invecchiamento.



Prodotti a km zero

E per assaporare appieno i frutti della campagna, una selezione di prodotti a chilometro zero provenienti dalle aziende agricole di Caparzo e Borgo Scopeto: i pici e i gigli, tipici formati locali di pasta secca da farina macinata a pietra, sia di grano antico tenero Verna sia di grano duro Senatore Cappelli, il miele e l’olio Evo ottenuto dalle cultivar toscane più pregiate. Ingredienti genuini che rendono speciali anche le ricette più semplici.



In autunno poi, un soggiorno al Podere La Casa è l’ideale per rigenerarsi e riconnettersi ai ritmi della natura.



Agriturismo La Casa by Caparzo

Strada provinciale del Brunello - 53024 Montalcino (Si)

Tel 0577 848390