[[Il Cavallino]], agriturismo di charme nel cuore della Maremma

Siamo nel sud della Maremma, a Semproniano (Gr), borgo pittoresco alle pendici del Monte Amiata. Saturnia, con le sue famose terme, è poco distante. Il capoluogo Grosseto è a circa 35 km. A Semproniano scorre il fiume Albegna, e in località Fibbianello, prospiciente l’Albegna siamo andati ad ammirare il cosiddetto Olivone di Fibbianello, il più grande ulivo dell’Amiata, gigante ultramillenario alto 22 metri.

La sala de Il Cavallino

A Fibbianello c’è la nostra destinazione, il D&B Il Cavallino. Ci accoglie la signora Marusca Passalacqua, la titolare del D&B nonche´ mamma dello chef Marco Franceschetti. La componente Bed si articola in sei camere, di cui tre nel casolare principale e tre nella de´pendance al centro dell’ampio giardino. Le tre camere nella dependance sono Leccino, Canino, Leccio del Corno. Le tre camere del casolare sono Moraiolo, Olivastra Seggianese, Pendolino. Inoltre, ci sono due appartamenti: Frantoio, Maurino. Ci viene assegnata la camera Moraiolo, situata al primo piano del Casolare. Bello l’arredo in stile toscano con mobili restaurati e finiture dai colori chiari. Andiamo a rilassarci a bordo piscina. Alla silente quiete d’intorno si contrappone in allegria il suono delle cicale. Ci prepariamo per la cena.

La cena a Il Cavallino

In cucina lo chef Marco Franceschetti, giovanissimo ma già con tanta esperienza, sia in Italia, prima da Caino a Montemerano poi da Uliassi a Senigallia, che a Londra a Le Gavroche. Al ritorno da Londra, un’esperienza come chef ai Due Cippi di Saturnia. E poi la decisione presa di concerto con la moglie Viola di aprire un piccolo ristorante con proposte locali e piatti rivisitati. La signora Viola sovrintende impeccabilmente alla sala.

Picio cacio e pepe e caffe` 1/3 Pan brioche, fegatini, fichi freschi e gel di ciliegie 2/3 Spaghettone cacio e fave 3/3 Previous Next

Dopo il gradito benvenuto dalla cucina, la signora Viola ci propone come antipasto la Terrina di maiale: che bontà! è la soppressata fatta dallo chef Marco con gli scarti buoni del maiale accompagnata da un’insalata di seppie cotte a bassa temperatura e condite con limone; alla base una salsa di alga nori. Subito evidente la grande bravura dello chef e la sua propensione a sapienti tocchi originali. Sorta di preallerta per i primi piatti, declinati al plurale. Si conviene con la signora Viola che saranno due mezze porzioni; sì, ma “abbondanti”! Ed eccoci al Picio cacio e pepe e caffè. Quando poi si dice il volere osare! Cosa mai c’entra, se non per guastare, il caffè con i pici cacio e pepe. Ah, malfidenti! Provare per credere! A seguire, squisiti Cappelletti di pollo alla cacciatora serviti su crema di patate affumicate, polvere d’oliva e cipolle in agrodolce.

E nei calici? L’ottimo Morellino di Scansano Docg 2019 fatto da Roccapesta con uve Sangiovese e Ciliegiolo. Sempre grazie ai consigli della signora Viola, giunge a tavola il gradito secondo: Piccione in due cotture, pan brioche con i suoi fegatini e salsa d’albicocche reidratate. Graditissimo. Mai a prevaricare, ma sempre a dare il suo tocco di sapore percepibile a mo’ di carezza, l’olio evo Olio Extra Vergine di Oliva Biologico fatto da Marco e Viola. La loro piccola Azienda agricola biologica ha come core business proprio la produzione di olio extravergine d’oliva bio. Acquistarlo in quantità atte a soddisfare il fabbisogno annuo è smart buy.

Lo chef nella sua esperienza da Caino è stato anche pastry chef. Costituisce ciò indizio sufficiente per capire che anche sui dolci (al plurale!) andremo alla grande?! Sì, è proprio così. Per cominciare: Crema di castagne, sorbetto di zucca e spuma di latte di mandorle. Per finire: Lingotto fondente 75% e sorbetto al frutto della passione e liquirizia. Nel bicchierino, che delizia, l’Elba Aleatico Passito 2017 fatto da Acquabona, nell’omonima località elbana. Ancora un sorso di Aleatico elbano, e ci si alza da tavola. La gentilissima signora Viola ci chiede se siamo stati bene. Suo sbalordimento alla nostra risposta secca: “No!”. Pausa attoriale: “Non siamo stati bene, siamo stati benissimo!”.

Dormire a Il Cavallino

Breve passeggiatina nella quiete e nel silenzio. Poi su per le scale, la camera è la Moraiolo. Variegata, molto buona la prima colazione a supporto di un risveglio felice. Fatte in casa dalla signora Marusca e dal figlio Marco le torte e i biscotti. Da produttori fidati e territorialmente molto vicini i salumi e la ricotta. La giornata si preannuncia serena e non ventosa. La Maremma ci attende!

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Il Cavallino

sp 155 Saturnia-Semproniano - località Fibbianello - Semproniano (Gr)

Tel 338 8906873