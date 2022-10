Da Adèle il red carpet più glamour

Roma ospita la Festa del Cinema e Adèle ne celebra l’importanza: venerdì 14 ottobre, dalle 17 alla 1, lo Sky Bar dello Splendide Royal diviene il palco in cui vivere il fascino del mondo patinato dei filmaker!

Vista mozzafiato su Roma



Tuffo nel mondo del cinema con vista su Roma

Un appuntamento oramai divenuto abituale quello con le serate evento di Adèle. Del resto, quando lo sguardo non può che essere rapito da quell’orizzonte spettacolare che solo questa terrazza offre con la sua panoramica su Roma a 360, occorre saper offrire un intrattenimento ugualmente coinvolgente ai propri ospiti: questo è ciò che accade puntualmente sotto la regia del suo direttore Giammarco Panico.

I fingers dello chef Stefano Marzetti



L’occasione della Festa del Cinema, in corso in questi giorni a Roma, con le sue retrospettive e pellicole restaurate, offre lo spunto per una serata che è un tuffo nella celebrazione dei mostri sacri del nostro cinema e nelle atmosfere della Dolce Vita. All’insegna dell’eleganza dopo una passeggiata sul red carpet, gli ospiti saranno immersi dalle atmosfere dei grandi film rievocate grazie alle coreografie della bravissima ballerina Arianna Murri che durante la serata si esibirà in performance dedicate.



I cocktail di Giovanni Faedda

Ad accompagnare la soirée, oltre a musica dal vivo, la proposta dei cocktail elaborati da Giovanni Faedda: alla frizzante simpatia dell’Albertone nazionale è dedicato Albertone, un vermouth Rosso con Sakura, succo di limone e zucchero; con note dolci e amare, come possono essere quelle delle partenze o degli arrivi, Train a' la gare, un drink a base di gin profumato, lime, zucchero infuso al carbone, bitter arancia e gocce di liquirizia; nostalgicamente fresco e divertente Sapore di Mare, blu curasao , vodka, sciroppo agli agrumi, albume e limone mentre per un tuffo nel passato La Dolce Vita, a base di gin, succo di mela, sciroppo allo zenzero, Verjus , assenzio e cannella.

Uno dei cocktail elaborati da Giovanni Faedda

A completare la proposta dell’aperitivo, nella formula Silver o Gold dry snacks, bites e fingers dello chef Stefano Marzetti, executive chef del Mirabelle, il celebre ristorante posto al settimo piano di questo palcoscenico.



Formula Silver - 25 euro

Cocktail

Dry snacks e tre stuzzichini (un sushi, un arancino e un canapè)

Formula Gold – 50 euro

Cocktail

Dry snacks e tre stuzzichini (un sushi, un arancino e un canapè)

Maccherone

Ricordo di pizza

Polpette al sugo con spuma di parmigiano

Tacos alla Caesar salad

Crema di zucca con tartufo nero e bignè al baccalà



Adèle Mixology Lounge

Via di Porta Pinciana 14 - 00187 Roma

Tel 06 42168887