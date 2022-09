Hilton: otto terrazze bar in Europa per frizzanti serate di fine estate

La fine dell'estate si avvicina e con essa giungono le miti serate che caratterizzano questo periodo. A settembre, tre tempeste di meteore produrranno una pioggia di stelle cadenti: si stima, infatti, che se ne vedranno fino a 150 in un’ora e, secondo una leggenda, osservarle fa avverare i sogni. C'è forse un luogo migliore per vivere questa esperienza dei bellissimi rooftop bar degli hotel Hilton in Europa? In questi luoghi si possono gustare deliziosi cocktail e, perché no, esprimere un desiderio.

Vista di Venezia dalla terrazza dell‘Hilton Molino Stucky

Hilton Lake Como | Affaccio glamour sul Lago di Como

Vista sul lago dalla terrazza dell'Hilton Lake Como

Il Lago di Como è già di per sé esclusivo. Incastonato tra le montagne, con i suoi tre rami bagna la località di Bellagio. L’Hilton Lake Como offre una vista impareggiabile sul lago e sulle cime circostanti. La piscina a sfioro sul tetto permette di godere di un panorama spettacolare mentre si nuota o si gustano spuntini a bordo piscina. La Terrazza 241 è – appunto - una magnifica terrazza all'aperto, location straordinaria per una prima colazione o per una serata glamour a base di cocktail e piatti gourmet.

Hilton Lake Como | Via Borgo Vico, 241, 22100 Como CO | Tel. 0313382611

Hilton Molino Stucky Venice - La vista migliore sulla città degli innamorati

Veduta di Venezia dall‘Hilton Molino Stucky

Alcune cose sembrano ancora più belle se viste da lontano, come se ci si trovasse proprio immerse in esse: L'Hilton Molino Stucky Venice si trova sull‘Isola della Giudecca, che corre parallela all'isola principale di Venezia. È ospitato in un ex mulino, considerato il più importante esempio di architettura industriale di Venezia.

Sul tetto dell'edificio storico, però, non c'è solo una splendida piscina, ma anche lo Skyline Bar, da cui si può ammirare il panorama unico degli edifici storici della città, che è così vicina da poterne percepire la vivacità, ma allo stesso tempo abbastanza lontana da poterla contemplare nel suo insieme. Lo Skyline Bar è il bar più alto di Venezia, dove gli ospiti possono gustare cocktail deliziosi e creativi preparati da esperti mixologist e godere di musica dal vivo.

Hilton Molino Stucky Venice | Giudecca, 810, 30133 Venezia VE | Tel. 0412723311

Nebo Restaurant & Lounge - In Croazia vista eccezionale sul Mare Adriatico

Vista sul mare dal Nebo Restaurant

Una vista mozzafiato sul Mare Adriatico, drink rinfrescanti e una cucina squisita sono offerte dal Nebo Restaurant & Lounge di Deni Srdoc, una stella Michelin, presso l'Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa. Lo chef Deni, che ha ereditato l'amore per il cibo dalla nonna, unisce la cucina tradizionale mediterranea con quella croata. Ma prima di andare a cena, è obbligatorio gustare un cocktail preparato dall'esperto team di mixologist, godendo di una vista incredibile sul Mar Mediterraneo.

Nebo Restaurant & Lounge | Opatijska ul. 9, 51000, Rijeka, Croazia | Tel. +385 51 600 119

Bar Eylau Canopy by Hilton Paris Trocadero - Vista sulla Tour Eiffel

Vista della Tour Eiffel dal Bar Eylau Canopy

Parigi, città di cui innamorarsi - e la Tour Eiffel sempre sullo sfondo. Dal rooftop bar Eylau del Canopy by Hilton Paris Trocadero, si può iniziare la serata con piatti da condividere e cocktail creativi come "The Balance ton Mojito" o birre artigianali locali, godendo di un panorama incantevole sulla capitale francese. L'hotel del marchio lifestyle Canopy by Hilton si trova nel 16° arrondissement di Parigi, a meno di dieci minuti dall'Arco di Trionfo, dagli Champs-Elysées e dal Bois de Boulogne e a meno di un chilometro dalla Tour Eiffel.

Canopy by Hilton Paris Trocadero | 16 Av. d'Eylau, 75116 Paris, Francia | Tel. +33145505070

Wasserturm Hotel Cologne - A Colonia una veduta mozzafiato sul Reno

Vista su Colonia dal bar Botanik

In quale altro luogo si può ammirare il cielo notturno di Colonia con più stile e con più legami storici che nel nuovo Wasserturm Hotel Cologne, Curio Collection by Hilton? La Wasserturm o torre dell'acqua era un tempo la più alta d'Europa e oggi la lobby si trova a undici metri dal suolo. Ma il pezzo forte è il Bar Botanik sul tetto della torre dell'acqua. Non solo c'è una vista mozzafiato a 360°, ma anche un'ampia scelta di drink diversi, dalla tradizionale Kölsch all'Oriental Tea Time dell'hotel. Immerso nell'atmosfera unica di una serra botanica, dove la lussureggiante vegetazione incontra il fascino industriale, il Bar è un luogo rilassante dove godersi la serata, ascoltando musica lounge dal vivo suonata da alcuni dei migliori DJ.

Wasserturm Hotel Cologne - Bar Botanik | Kaygasse 2, 50676 Köln, Germania | Tel. +4922120080

DoubleTree by Hilton Amsterdam - Relax dopo una giornata in centro

Veduta di Amsterdam da Sky Lounge Amsterdam (foto sito Sky Lounge)

Canali pittoreschi, case ricche di storia: il DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station è situato proprio alle porte del centro storico di Amsterdam. Il Palazzo Reale, il Museumsplein, la chiesa vecchia: tutto è nelle vicinanze. La sera, tornati in hotel, gli ospiti possono godere della vista panoramica della vivace capitale dei Paesi Bassi. Lo Sky Lounge Amsterdam, eletto miglior bar della città, si trova all'undicesimo piano dell'hotel e offre cocktail come lo Sky Spritz o il Summer Storm e spuntini leggeri come l'avocado con uovo in camicia e alghe o il classico Croque Monsieur.

DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station | Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam, Paesi Bassi | Tel. +31205300800

Savage Garden - Dalla Torre di Londra un cocktail in onore dei corvi

Il Savage Garden di Londra (foto pagina Facebook Savage Garden)

È considerato il bar sul tetto più “selvaggio” di Londra: il Savage Garden del DoubleTree by Hilton London - Tower of London. L'iconico castello, che ospita i gioielli della corona britannica, si trova nelle immediate vicinanze e dista solo cinque minuti a piedi. Sebbene sia circondato da pub, il pezzo forte è in cima all'hotel stesso: il Savage. Secondo il motto "A little party never killed anybody", al Savage si svolgono feste molto speciali, che includono, ad esempio, drink unici speciali come il St. Olave, dove il gin incontra un antico liquore prodotto dai monaci, o il Raven Master, creato in onore dei corvi che abitano la Torre.

DoubleTree by Hilton London - Tower of London | 7 Pepys St, London EC3N 4AF, Regno Unito | Tel. +442077091000

Cloud Nine - Hilton Prague - Una terrazza per ammirare Praga

Vista di Praga dal Cloud Nine

"Cloud Nine" è il nome del bar sul tetto dell'Hilton Prague. A 40 metri sopra il fiume Vlatva, non solo una, ma due terrazze offrono una vista impareggiabile sulla Città Vecchia con la Cattedrale di San Vito e il Castello di Praga. L'intera città è praticamente ai piedi degli ospiti. È particolarmente bella nell'Ora Blu, quando le luci delle case sono accese, ma non è ancora così buio da non poter più riconoscere gli edifici. Dal Cloud Nine è possibile godere di una vista straordinaria sorseggiando i cocktail e immergendosi in un'atmosfera urban chic. E se gli ospiti desiderano uno spuntino per accompagnare i deliziosi drink, possono scegliere tra una varietà di piatti da condividere, perfetti per una serata tra amici.

Cloud 9 Sky Bar & Lounge | Pobrežní 1, 186 00 Karlín, Cechia | Tel. +420224842999