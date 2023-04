Caviar Milan, in Moscova la boutique dedicata al caviale persiano

Amanti del caviale segnatevi un nuovo indirizzo. Caviar Milan inaugura la sua prima boutique. E la sede non poteva che essere nel cuore di Milano, in una location a due passi da Brera, in via della Moscova 27. A guidare lo sviluppo del brand è Mahsa Mehrnam, imprenditrice iraniana di 36 anni, originaria di Teheran, ormai stabilmente in Italia da tre anni.

Caviar Milan apre la prima boutique del caviale iraniano a Milano

Una boutique dedicata al caviale persiano

«L’apertura dello store a Milano è un tassello fondamentale del piano commerciale del nostro brand e arriva ad appena un anno di distanza dall’avvio dell’attività, che finora si è sviluppata prevalentemente sui canali online - spiega - Una boutique dedicata al caviale persiano, prodotto tanto prezioso quanto antico, rappresenta un unicum nel mercato italiano e internazionale, oltre che un ponte culturale tra Italia e Iran, attraverso la conoscenza di un cibo votato per eccellenza all’eleganza e alla cucina gourmand».

Da Caviar Milan cinque tipologie di caviale

Caviar Milan presenta cinque finissime tipologie di caviale: Royal Baerii, uno degli storioni più piccoli, quindi il Royal Beluga, storione più grande, poi l’Imperial Beluga, che nasce da due esemplari Huso di razza purissima, il nuovo caviale Imperial Osetra e infine l’Almas Beluga, il più pregiato caviale in commercio, di rarissimo dal colore brillante, lo stesso colore di un diamante, dovuto alla mancanza di melanina, prerogativa genetica di pochissimi membri della specie Huso Huso.

Come viene prodotto il caviale di Caviar Milan

Allevati in Iran, sulle sponde meridionali del Mar Caspio, gli storioni selezionati da Caviar Milan nuotano in vasche ad hoc, in cui è stato ricreato il loro habitat naturale: grazie all’utilizzo dell’acqua e della sabbia degli affluenti del grande lago salato, i pesci possono crescere in un ambiente del tutto simile all'originale, senza alcun accorgimento artificiale. La freschezza è garantita da metodi naturali, mettendo sotto sale le uova prima del loro confezionamento. Il prodotto arriva poi in Italia per via aerea tramite la catena del freddo, senza subire sbalzi di temperatura.

Non solo caviale, da Caviar Milan anche altri prodotti persiani

Nella prima boutique Caviar Milan è possibile acquistare anche altri prodotti persiani come lo zafferano Saffron Milan della tipologia Super Negin importato direttamente dalla città di Torbat-e-Heydarieh, nella provincia di Razavi Khorasan, al centro di un'oasi molto estesa e fertile che occupa la valle del fiume Kashafrud. E ancora: il sale blu, tra i più pregiati al mondo estratto dalle miniere dell’Iran. Completano la gamma dell’offerta della boutique lo speciale burro al caviale Beluga, il Caviar Keta Salmon e una selezione di Vodka Beluga.

Caviale persiano e champagne: l’abbinamento perfetto

Infine, per un connubio perfetto col caviale si punta sulla gamma di Champagne Maison Marguerite Guyot, presente con quattro tipologie: la Cuvée Désir (100% Pinot Meunier), la Cuvée Fleur de Flo (Rosè 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 30% Pinot Meunier, 10% Coteaux Champenois maturato in botti di rovere), la Cuvée Passion (100% Pinot Noir) e la Cuvée Seduction (Blanc de Blancs 100% Chardonnay).

Mahsa Mehrnam

Caviar Milan, boutique tutta al femminile

Anche il progetto e la realizzazione della boutique Caviar Milan di via della Moscova 27 è tutta al femminile, grazie a Devoto Design delle sorelle architetto Marianna e Cecilia Devoto di Cisterna di Latina.

Caviar Milan

Via della Moscova 27, 20121, Milano (Mi)