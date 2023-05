Cocktail Commedia, all'Atrium Bar la storia del palazzo e della città

Si trova all’interno del Four Seasons Hotel di Firenze. L’Atrium Bar è un locale unico nel suo genere, dall’arredamento elegante e in stile retrò. Ora presenta una nuova drink list intitolata “La cocktail commedia”: sarà una raccolta dei miscelati preferiti, o presunti tali, di alcuni dei personaggi illustri che nel corso del tempo hanno animato il Palazzo della Gherardesca, dove si trova il celebre hotel fiorentino.

La sala dell'Atrium bar, all'interno del Four Seasons di Firenze 1/3 Tommaso Ondeggia, bar manager e Edoardo Sandri, head bartender 2/3 Il giardino del Four Seasons di Firenze 3/3 Previous Next

«La Cocktail Commedia è il risultato dell'ultimo anno di ricerche tecniche di tutta la squadra di Atrium Bar: ci siamo divertiti a immaginare come potevano essere questi luoghi nei secoli scorsi, e quali gusti avessero le persone che hanno abitato il Palazzo. Li abbiamo voluti pensare non troppo lontani dai nostri, amanti dei contrasti anche se ben equilibrati» è il commento di Edoardo Sandri, Head Bartender di Atrium Bar. Ecco i dieci nuovi cocktail, suddivisi in base alla gradazione alcolica.

All’interno di Cocktail commedia dell'Atrium Bar si trovano due cocktail analcolici. “The black cat” è preparato con Tanqueray 2.0, apple maple, pecan e cannella: è la storia di una gatta nera, sofisticata ed elegante, che passeggia nel giardino della Gherardesca indisturbata. E poi c’è "The Regular", che racconta di Neri Cicciaporci, classico nobile fiorentino decaduto, ha il vizio di bere, ma analcolico. Il drink è preparato con Martini floreale, lamponi, menta e ginger beer San Pellegrino.

“The piano man” è dedicato a Maurizio Tomberli, l’unica persona al modo in grado di far cantare l’Atrium Bar e dare colore alla serata. Negli ingredienti che lo compongono troviamo Disaronno, Tia maria, mango, latte di cocco e Perrier. Prima di diventare Cancelliere della Repubblica per Lorenzo il Magnifico, Bartolomeo Scala era figlio di mugnai. Il desiderio di trovare una dimora adeguata alla sua famiglia portò alla costruzione del Four Seasons Hotel di Firenze. A lui è dedicato “The self-made man”: Italicus, mela, Silvery pekoe white tea.

“Il Papa” è dedicato ad Alessandro de Medici, poi Papa Leone XI. A lui passò la proprietà del palazzo della Gherardesca, nel XVI secolo: ebbe poco tempo per vivere queste mura, ma a lui si deve l’abbellimento delle aree comuni con putti e grottesche ad opera dei migliori pittori dell’epoca. Per omaggiarlo, il drink è a base di Altos plata, mostarda di fichi e more.

Il “Volterrano” è preparato con Ketel one, Savoia aperitivo, strawberry gum, Verjus, smoky water e vanilla brew foam. È un omaggio a Baldassare.

A Guido della Gherardesca è invece intitolato “The garden lover”, per la sua passione per il giardino inglese che porta il nome della sua famiglia. Tra piante, colline, fontane e alberi secolari è ancora presente il suo spirito romantico. Il drink è preparato con Bareksten acquavit, Lebloc cachaca, pineapple sage e zucchero di cocco.

“The merry widow” è la storia di Costanza, che ebbe il merito di portare la famiglia della Gherardesca in questo celebre palazzo. Ebbe una vita ricca di impegni, suddivisa tra le due casate più potenti di Firenze. È un omaggio ad Alessandra Scala, conosciuta in tutta la città fiorentina per la sua interpretazione, la cultura e l’interpretazione dell’Elettra di Sofocle, che amava recitare davanti agli ospiti del palazzo. “The humanist” è a base di Tanqueray ten, Acqua bianca “The maestro” e alghe. Infine “The bartender”: Edoardo Sandri interpreta sé stesso e allieta gli ospiti di ieri e oggi. Gli ingredienti di questo cocktail sono Michter’s rye, Siete misterios doba yej, Amaro Lucano essentia, Vetz aperitivo e Tropical air.

«Come ogni anno, la nuova cocktail list rappresenta per noi un nuovo inizio: siamo curiosi di come la clientela locale e internazionale accoglierà questa selezione, alla quale accosteremo sempre il signature must have, il Vintage Negroni. Il nostro obiettivo è condividere una proposta di grande creatività che possa raccontare qualcosa di noi. È così che è nato questo compendio di storie di Palazzo, l'ennesima commedia fiorentina» aggiunge Tommaso Ondeggia, Bar Manager di Atrium Bar. Il costo dei cocktail alcolici è di 22 euro, quello degli analcolici 16 euro.

Per info e prenotazioni:

Four Seasons Hotel Firenze

Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI

Tel: +39 0552626450