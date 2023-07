Taglio del nastro per la bierstube Löwengrube: la Baviera arriva Milano

Il 5 luglio apre le porte al pubblico a Milano, nei locali che per un ventennio hanno ospitato la storica Kapuziner, la bierstube Löwengrube. La Baviera non lascia il capoluogo lombardo e ripopola Porta Romana. Un angolo di Germania targato però Italia. La rete di ristoranti birrerie Löwengrube nasce nel 2005 dall’intuizione Pietro Nicastro e Monica Fantoni che, dopo una trasferta di lavoro a Monaco, decidono di proporre nel loro pub in provincia di Firenze l’emozione del viaggio in Baviera. La formula Löwengrube conquista la clientela e nel 2014 diventa un modello replicabile e un nuovo format di ristorazione in franchising.

Monica Fantoni e Pietro Nicastro inaugurano il locale di MIlano

Un network con oltre 500 addetti

Il network tosco-bavarese oggi è presente in 11 regioni e impiega oltre 500 collaboratori, di cui 40 nel nuovo locale di Milano. «È un passo importante essere arrivati qui con il 31 esimo locale – hanno annotato Pietro Nicastro e Monica Fantoni – È stata una ristrutturazione impegnativa, ma per la conduzione possiamo contare su una squadra affiatata, collaboratori seri e motivati. Soprattutto fedeli, con noi anche da 18 anni. Abbiamo scelto di gestire direttamente il locale, occupandocene in prima persona. Vogliamo che questo sia anche un segnale forte di presenza verso i nostri affiliati, imprenditori che hanno già deciso di fare business con noi, aprendo locali con il nostro brand in tutta Italia».

Mise en place colorata e accattivante

Area kinder e menu dedicati ai bambini

Con occhio e croce duecento coperti, la bierstube Löwengrube presenta arredi caldi in legno con i colori della bandiera bavarese. Il personale, in costume tradizionale, serve le specialità della cucina d’oltralpe e altoatesina, con le birre dei marchi storici bavaresi. Il risultato è poter vivere sempre l’atmosfera dell’Oktoberfest. Un luogo che accoglie anche le famiglie in quanto dotato di area kinder, dove i bambini possono giocare e divertirsi, dopo aver degustato la proposte del menu dedicato a loro.

Boccali di birra pronti per essere serviti

Birre storiche e piatti di sostanza

La tavola offre la possibilità di scegliere un piatto dallo stesso menu che potremmo trovare a Monaco da metà settembre a fine ottobre, gli stessi prodotti con la stessa origine. Unica deroga: speck Igp, würstel e stinco dall’Alto Adige. E poi taglieri di salumi e formaggi, antipasti, burger, griglie, brasati e dolci, ma anche varianti vegetariane e uno speciale menu senza glutine

Le birre sono quelle storiche di Monaco: Löwenbräu, Spaten e Franziskaner, spillate con la tecnica tedesca in tre colpi, con un procedimento che dura circa 7 minuti e che permette di eliminare l’eccesso di anidride carbonica, ottenendo il caratteristico cappello di schiuma.

Pietro Nicastro e Monica Fantoni con alcuni collaboratori 1/5 Sua maestà lo stinco 2/5 Birre appena spillate 3/5 Bretzel impilato sui sostegni di legno 4/5 Würstel a volontà 5/5 Previous Next

La rete dei locali Löwengrube ha generato nel 2022 ricavi per oltre 17 milioni di euro; la previsione per il 2023 è di superare i 22 milioni. Löwengrube punta a raggiungere la quota di 80-90 punti vendita nel giro di cinque anni.

Löwengrube

Viale Lazio 4 - 20135 Milano