A Milano c'è il primo Wine Bar digitale: è Winelivery PoP in Porta Ticinese

Winelivery PoP è il primo Wine Bar digitale. È nato a Milano, al civico 60 di corso di Porta Ticinese ed è un'idea di Winelivery, l'app che permette di ricevere a casa in trenta minuti vini, birre e drink già alla temperatura di consumo.

Winelivery Pop: un Wine Bar digitale a Milano

Winelivery dal 2016 consegna vini, birre e drink in mezz'ora alla temperatura perfetta di consumo. Da oggi però oltre a raggiungere i clienti sull’uscio di casa con la consegna al piano, li incontra anche di persona con la consegna al tavolo, creando una vera e propria esperienza phygital, in cui esperienza fisica e digitale si incontrano.

Si paga direttamente con l'app

Winelivery PoP è un locale dal design moderno in cui si sceglie, si ordina e si paga direttamente con il cellulare, utilizzando la stessa app per le consegne a domicilio, già scaricata da oltre un milione di italiani. Ad arricchire l'esperienza c'è anche la possibilità di degustare i calici guidati da un sommelier virtuale, che attraverso un sistema di algoritmi suggerisce la bottiglia giusta con tanto di taglieri e stuzzichini.

Si può anche bere gratis

Winelivery ha sorpreso con ben due novità tutti gli appassionati del brand: se in app possono approfittare di un’iniziativa straordinaria che prevede consegne Gratis per tutto il mese di Febbraio in tutta Italia, allo stesso tempo, chi si reca fisicamente al Wine Bar, potrà addirittura trasformare da qui in avanti il suo uscire a bere qualcosa, in un "Uscire e bere gratis". Infatti, grazie ai Tappi, i punti fedeltà di Winelivery che si ottengono sia ordinando da bere a casa, che invitando i propri amici ad utilizzare l’app, anche nel Winelivery PoP si possono ottenere giftcard per bere gratis il proprio drink preferito.

Winelivery PoP

Corso di Porta Ticinese, 60, 20123 Milano MI