Starbucks a Firenze, il primo store nella stazione di Santa Maria Novella

Ha aperto le porte nella stazione di Santa Maria Novella il 23° store Starbucks italiano in partnership con Percassi. Con questa apertura, Starbucks debutta nel centro di Firenze, dopo l’inaugurazione, nel 2021, dello store nel centro commerciale “I Gigli” a Campi Bisenzio (Fi). Il negozio fiorentino è parte di un più ampio progetto di espansione che prevede l’apertura, entro il 2023, di 13 nuovi Starbucks nel nord e centro Italia, che porteranno fino a 300 nuovi posti di lavoro.

Starbucks a Firenze

Il negozio sorge in un contesto internazionale e multiculturale che accoglie ogni giorno 160mila passeggeri, 59 milioni l’anno. Si trova al piano inferiore della struttura ricettiva, all’interno della Galleria Commerciale Santa Maria Novella, realizzata nel 1960 e oggi completamente ristrutturata. Starbucks si unisce ai marchi internazionali e italiani presenti in Galleria, che offre un’ampia selezione di prodotti della ristorazione, bevande, oggettistica e prodotti per la cura della persona.

Un’offerta su misura per una clientela dinamica e di passaggio

Situato in Piazza della Stazione, lo store si trova nelle immediate vicinanze della celebre basilica di Santa Maria Novella e a solo 1 km di distanza dal Duomo di Firenze (la cattedrale di Santa Maria del Fiore), presenta un format take away pensato per adattarsi alle esigenze di una clientela dinamica e di passaggio che frequenta quest’area. Da oggi prendere il treno a Santa Maria Novella avrà più gusto: turisti e cittadini locali possono assaporare l’offerta completa delle inconfondibili bevande, rigorosamente artigianali, che hanno reso Starbucks la più grande catena di coffee house al mondo. Dall’intramontabile Frappuccino alle bevande fredde Cold Brew, passando per drink caldi e proposte stagionali, il cliente ha solo l’imbarazzo della scelta. Per uno spuntino più sostanzioso, lo store offre anche gustosi bagel al salmone, cornetti salati al prosciutto cotto e toast. Il menù prevede anche un’ampia offerta di prodotti da forno, dai famosi Cinnamon Swirl ai golosi brownie, nonché croissant e muffin.

«Progettiamo ogni store con l’obiettivo di offrire la migliore customer experience ai nostri clienti - ha dichiarato Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia - il format take away che abbiamo scelto è indubbiamente quello più rispondente alle esigenze delle migliaia di passeggeri e turisti italiani e internazionali che transitano ogni giorno nella Galleria Commerciale Santa Maria Novella. L’attesa di un treno è spesso sinonimo di noia e insoddisfazione, il nuovo locale Starbucks® può regalare una nota golosa a chiunque vorrà concedersi una pausa di gusto».

Il nuovo negozio, in Piazza della Stazione n. 16, sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 20.