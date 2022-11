Un angolo di Francia a Milano, apre il bar à vin ed enoteca Millésime 1990

Nato dalle menti imprenditoriali e creative della coppia Massimiliano Balestreri, patron del wine bar milanese El Buscia, e Silvia Vecchione, apre a Milano il bar à vin ed enoteca Millésime 1990, un angolo di Francia a Milano.

Millésime si riferisce al termine tecnico dato ai vini di una singola vendemmia, in questo caso quella del 1990, un omaggio all’anno in cui è nata Silvia, ed è situato in via Raffaello Sanzio, zona già nota ai gourmet milanesi per l’alta concentrazione di locali e ristoranti.

Massimiliano e Silvia s’impegnano a portare avanti una missione importante: innescare un cambio culturale nella percezione del vino francese, scardinandolo dalla sua allure di esclusività e offrendo una lista ricca di etichette di qualità, al giusto prezzo e alla portata di tutti.

Millésime 1990 è situato in via Raffaello Sanzio, zona già nota ai gourmet milanesi per l’alta concentrazione di locali e ristoranti

Un invito a lasciarsi trasportare in un lungo viaggio

Lo spazio si configura come un viaggio alla scoperta dei vini d’Oltralpe, delle terre in cui nascono e delle storie di chi li realizza, sotto la guida attenta e la selezione meticolosa dei suoi proprietari, che hanno esplorato i sentieri del vino francese per incontrare vigneron autentici e raccontarne la storia attraverso i loro vini. Dalla Provenza alla Champagne, dal Rodano all’Alsazia, passando per Borgogna, Jura e Bordeaux, Millésime 1990 è un invito a lasciarsi trasportare lungo un viaggio imbevuto di profumi, colori, sapori, immagini e suggestioni.

Una grande attenzione al design

La ricerca della qualità e il legame con la terra passano anche attraverso il design dello spazio, funzionale ed elegante, caratterizzato da toni caldi e cromie naturali. Una location che si apre su un grande bancone materico e si sviluppa in un’accogliente sala che alterna tavoli e sedie alti e bassi. Dalle finestre si scorge l’elemento distintivo e protagonista dello spazio: una scaffalatura realizzata con reti elettrosaldate trattate corten, destinata a far da vetrina e ad accogliere decine di bottiglie. Il soppalco soprastante lo scaffale è una vera galleria in cui perdersi, in cui sono esposte le circa 400 etichette. Lo spazio dispone di circa 40 posti a sedere e di una saletta per momenti di degustazione più intimi; l’interno dialoga con il dehor, perfetto per chi preferisce gustare un bicchiere all’aperto, soprattutto nella stagione più mite.

Il bar à vin ed enoteca Millésime 1990 è un angolo di Francia a Milano 1/5 Sono circa 400 le referenze che si possono degustare in loco o comodamente a casa propria grazie alla vendita in negozio e al servizio di consegna in tutta Milano 2/5 Il soppalco soprastante lo scaffale è una vera galleria in cui perdersi: circa 400 etichette, provenienti da tutte le regioni vitivinicole francesi, capaci di raccontare la straordinaria ricchezza enologica d’Oltralpe 3/5 Coppia nella vita e nel lavoro, Massimiliano Balestreri, patron del wine bar El Buscia a Milano, e Silvia Vecchione sono i due titolari di Millésime 1990 4/5 Millésime 1990 offre anche un'esperienza culinaria à la français: nella foto una selezione di formaggi caprini e vaccini 5/5 Previous Next

Una selezione di da vere e proprie “chicche”

Da Millésime 1990 è possibile condividere una bottiglia oppure sorseggiare un calice scegliendo dalla carta dedicata alla mescita: una proposta che si rinnova regolarmente e che include sempre 14 vini tra bolle, rossi, bianchi, rosati e vini dolci, per offrire un’ampia scelta che possa soddisfare tutti i gusti, spaziando da sentori speziati ad altri fruttati, da note più fresche ad altre più tanniche, da vini strutturati ad altri più immediati e di facile beva. Sono circa 400 le referenze che si possono degustare in loco o comodamente a casa propria grazie alla vendita in negozio e al servizio di consegna in tutta Milano. Un’ampia selezione composta da vere e proprie “chicche” nate dalle mani di piccoli produttori e frutto di un’accurata ricerca svolta con l’obiettivo di rendere accessibile la cultura del vino francese. Obiettivo reso possibile anche dalla scelta di non ricaricare il prezzo della bottiglia consumata nel locale rispetto a quello della bottiglia acquistata da asporto.

Non solo vino, ma anche prelibatezze gourmet

Millésime 1990 offre anche un'esperienza culinaria à la français con una serie di prelibatezze gourmet provenienti da tutte le regioni del territorio francese: taglieri di salumi, selezioni di formaggi caprini e vaccini e proposte dedicate ai palati più curiosi come il paté in crosta di pane, il medaglione di foie gras d’anatra, il duo di terrine (di coniglio al rosmarino e di maiale al prezzemolo) e il petto d’anatra affumicato con pane speziato e chutney di mango. Per chiudere in dolcezza, niente di meglio che i cannelés di Bordeaux, preparati artigianalmente: croccanti e caramellati all’esterno, con un cuore cremoso che si scioglie in bocca e che si presta ad essere esaltato da un calice di Riesling Vendanges Tardives alsaziano.

Millésime 1990

Via Raffaello Sanzio 4 - 20149 Milano

Tel 02 36534945