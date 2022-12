Apre “Bollizine”, il primo temporary sparkling wine bar d’Italia

Dopo il successo delle anteprime di degustazione dei vini spumante selezionati per il progetto “Bollizine” dal giornalista enogastronomico e sommelier Tommaso Caporale, in arte “Mister Bollicine”, attraverso le aree tasting allestite durante il salone dell’agroalimentare DeGusto e il trunk show di abiti di sposa della stilista Elisa De Bonis nell’ambito dell’expo TuSposa a Rende (Cs), e il corner Stizza&Bollicine presso lo stand PanGusto alla fiera Gustus di Napoli, prosegue la fase di anticipazione della guida innovativa sulle migliori bollicine italiane curata dallo stesso Caporale, che vedrà la presentazione ufficiale al prossimo Vinitaly di Verona.

È di qualche giorno fa, infatti, l’inaugurazione del primo temporary sparkling wine bar in Italia, denominato “Bollizine”, che richiama il nome dal progetto, nel cuore della città di Cosenza, dove sarà possibile per tutto il periodo delle festività degustare a rotazione tutte le etichette di spumante selezionate che saranno presenti nella guida.

Bollizine a Cosenza

Una guida innovativa che sarà incentrata sul nuovo metodo, in fase di brevetto, inventato da Caporale, che ha l’ambizione di costituire un approccio rivoluzionario alla caratterizzazione dei vini spumante, basato su un’innovativa tecnica di riconoscimento dagli elementi cardine delle bollicine: tecnica di rifermentazione, dosaggio zuccherino, qualità sensoriali non saranno più un tabù e potranno essere immediatamente riconoscibili davanti al calice senza degustarlo. Un approccio fuori dagli schemi che si affiancherà alle tecniche di degustazione dei sommelier nell’implementazione delle schede di ogni spumante “campionato”.

Il Bollizine wine bar, che in Calabria gode della collaborazione delle aziende Cozac Salumi calabresi, Borgo dei Vinci Formaggi, Iaquinta Caffè e Osteria I Goti, sarà un format che verrà replicato nei prossimi mesi in tutta Italia a cominciare da Roma e Milano e vedrà il coinvolgimento delle circa 80 cantine spumantistiche selezionate per un totale di 130 etichette di spumante recensite, che potranno essere degustate a calice, all’ora dell’aperitivo, durante le serate tematiche organizzate per territorio. La formula del wine bar temporaneo permetterà di organizzare meeting, showcase, presentazioni di aziende esterne che ne faranno richiesta, affiancandoli ad uno spaccato delle migliori bollicine italiane e alle gastronomie locali.

Bollizine

piazza Tommaso Campanella - 87100 Cosenza

Tel 393 6287001