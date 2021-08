Il meglio dell'Italia vinicola in bici. Dove dormire? Nei Luxury Bike Hotels

Nella galassia dei Luxury Bike Hotels, l’unica collezione di relais e strutture ricettive d’alta gamma in Italia in grado di garantire servizi su misura a chi ama esplorare i territori in bicicletta, si contano diversi wine resort. Si tratta di tenute, borghi, castelli, dimore storiche e poderi che affondano le proprie radici nelle vigne di qualità e nella cultura vitivinicola e che, accanto alle cantine e alle etichette più rinomate dei loro territori, hanno affiancato negli anni un’attività ricettiva ricercata e d’eccellenza.

Passione bici e vino

La combo tra bicicletta ed enogastronomia



Con un trend in crescita già negli ultimi anni, il turismo enogastronomico si arricchisce di proposte sostenibili e a ritmo lento. La bicicletta sta vivendo una popolarità senza precedenti: chi l’ha scoperta da poco come mezzo sicuro per gli spostamenti in città, è ora desideroso di usarla in vacanza e nel tempo libero, pedalando magari tra le colline e le tante strade del vino, tra borghi storici, luoghi ameni, cantine e le aziende fulcro della produzione italiana di salumi, formaggi, carne, conserve e altri prodotti tipici e di qualità.



Immersi nella natura, circondati dai filari di viti, i wine resort di Luxury Bike Hotel sono perfetti per vivere questa esperienza: ogni struttura ha le sue specificità e tutte propongono itinerari bike&wine. Il binomio sport e vino racchiude anche diversi aspetti salutistici. Nei centri benessere, presenti in molte strutture Luxury Bike Hotels, vengono proposti, ad esempio, trattamenti e massaggi a base di vino, olio di vinaccioli o derivati delle vinacce che permettono di sfruttare i principi attivi e le proprietà benefiche delle uve prodotte in loco. Nei wine resort, inoltre, non mancano le visite alle cantine e le degustazioni delle etichette locali accompagnate dalle eccellenze gastronomiche del territorio.



Luxury Bike Hotels è anche partner del tour di Vittorio Brumotti “Sulle strade dei vini - Eccellenze d’Italia” che tra luglio e settembre attraverserà la penisola in bicicletta alla scoperta del grande patrimonio vinicolo italiano e delle aziende e dei territori che lo rappresentano. Il team di Brunotti sarà infatti ospite di alcuni wine resort affilianti a Luxury Bike Hotels, di cui vi raccontiamo qualche particolarità.





Friuli Venezia Giulia, Castello di Buttrio



Adagiato sui dolci pendii profumati d’uva dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, il borgo del Castello di Buttrio accoglie i suoi ospiti con riservatezza in un universo dal tempo sospeso. Dimora storica di charme entrata da poco nella collezione Luxury Bike Hotels, il Castello di Buttrio dispone di otto eleganti camere arredate con tessuti pregiati e mobili antichi, a cui si affiancano cinque camere country dell’Agriturismo Tra le Vigne ai piedi della collina, punto ideale per partire in bicicletta alla scoperta del territorio lungo le strade di campagna o le ciclovie che collegano le Alpi alla laguna di Grado. Tra i vignieti vengono organizzati BBQ e picnic a contatto con la natura. Da non perdere le visite guidate alla cantina con degustazione dei vini Castello di Buttrio: friulano, merlot, verduzzo, malvasia e ribolla nati dalle uve dei preziosi vigneti della tenuta risalenti alla prima metà del secolo scorso e dal mix di tradizione e innovazione portato avanti da cinque generazioni di vignaiuoli.





Castello di Buttrio



Toscana, Adler Spa Resort Thermae Bagno Vignoni



Situato a Bagno Vignoni, frazione di San Quirico d’Orcia in provincia di Siena, l’Adler Spa Resort Thermae è una lussuosa oasi di benessere nel cuore della Toscana. Un Luxury Bike Hotel cinque stelle, ideale per abbinare escursioni in bicicletta alla scoperta del territorio (anche prendendo parte ai bike-tour guidati gratuiti proposti dalla struttura) con momenti di puro relax e rigenerazione nel centro benessere, dove godere dei benefici delle acque termali nelle piscine e nel parco e lasciarsi coccolare dall’ampia gamma di trattamenti proposti da un’esperta équipe secondo programmi personalizzati. Nella vicina cantina di proprietà dell’azienda, a soli due passi dalle vigne, si può inoltre prendere parte a esclusive degustazioni di vino e olio.

A disposizione degli ospiti il noleggio gratuito di MTB ed e-bike e il ristorante panoramico che propone piatti gourmet preparati con ingredienti di qualità e a km 0.



Adler Spa Resort

Toscana, Tenuta Artimino Hotel



Nel cuore della Toscana, fra i colli del Chianti Montalbano a poca distanza da Firenze, si trova la Tenuta di Artimino, un Luxury Bike Hotel a quattro stelle dove abbandonarsi ai ritmi della campagna fra natura, buona cucina e trattamenti benessere. 730 ettari di vigneto e oliveto dominati dall’imponente Villa Medicea La Ferdinanda, costruita nel 1596 e patrimonio Unesco

Di proprietà degli eredi del noto ciclista Giuseppe Olmo, che la acquistò negli anni 80 per la sua invidiabile posizione circondata da percorsi ideali per le due ruote, la storica tenuta, perfettamente inserita nel Borgo di Artimino, produce anche dell’ottimo vino protagonista anche di trattamenti nella Erato Wellness Luxury Spa.

Tenuta Artimino



Toscana, Castello Banfi Wine Resort



Entrato da poco nella collezione Luxury Bike Hotels, il Castello Banfi Wine Resort è oggi un gioiello dell’ospitalità italiana in Val d’Orcia a pochi chilometri da Montalcino. Ricavato dalla sapiente ristrutturazione del castello medievale di Poggio alle Mura, la struttura include il Borgo Hotel (con lussuose camere e suite che mantengono intatta l’atmosfera storica), due ristoranti (La Taverna, ricavato nella vecchia cantina del castello che propone i migliori piatti della tradizione toscana, e lo stellato La Sala dei Grappoli) e un’enoteca dove degustare i vini della tenuta. L’area Relax con piscina esterna affacciata sui vigneti e palestra all’aperto con vista sulle colline completano l’offerta. Nella balsameria del Castello Banfi Wine Resort viene prodotto il Condimento Balsamico Etrusco, un nettare ottenuto con i metodi tradizionali degli antichi Etruschi e un processo di invecchiamento di 12 anni, che lo rendono tra i più raffinati nella gamma degli aceti balsamici.





Umbria, Relais Todini



Nel cuore della verde campagna Umbra, a pochi chilometri da Todi, il Luxury Bike Hotel Relais Todini accoglie gli ospiti nelle 8 camere e 4 suites ricavate da una residenza d’epoca all’interno di un castello del XII secolo. Circondato da una tenuta di 1000 ettari il relais include: un ristorante panoramico sulla città di Todi che propone il meglio dell’eccellenza italiana e umbra, ampi spazi relax interni ed esterni completamente rinnovati e piscina panoramica, Centro benessere, campo da tennis, palestra attrezzata e il Leo Wild Park all’interno della tenuta dove ammirare diverse specie di animali tra cui giraffe e zebre. Ottimo punto di partenza per escursioni sulle due ruote, la struttura propone visite guidate con degustazioni nella Cantina Todini dove si producono vini DOC di elevata qualità.





Relais Todini



Umbria, Altarocca Wine Resort



Gli ingredienti dei Luxury Bike Hotels a vocazione vitivinicola includono sempre, accanto a un’accoglienza esclusiva, proposte e servizi dedicati agli amanti delle due ruote ed esperienze in cui il vino è protagonista. New Entry nella collezione Luxury Bike Hotels, l’Altarocca Wine Resort si trova sulle colline umbre al confine con la Toscana a due passi da Orvieto ed è un concentrato di quiete ed eleganza, circondato da venti ettari di vigneti e uliveti biologici che offrono frutti per prodotti sostenibili. Il direttore e proprietario della struttura è un ciclista appassionato e, appena può, accompagna gli ospiti negli itinerari in bicicletta alla scoperta delle bellezze nascoste di Umbria, Lazio e Toscana.

Altarocca Wine Resort



Strutturato come resort diffuso con suite e appartamenti divisi tra quattro ville, l’Altarocca Wine Resort dispone di una Wine Spa dove vivere esperienze di benessere e relax tra piscine e trattamenti, tra cui l’olioterapia e la enoterapia per una perfetta armonia tra natura e scienza. A soddisfare i gusti dei palati più raffinati ci pensa il Ristorante Invinum Gusto Gourmet, con una proposta di tipicità del territorio e ricette tradizionali e con un’attenzione particolare ai prodotti da agricoltura biologica (come i vini e l’olio Altarocca) e a km 0.