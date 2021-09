Cinque nuove Suite d’artista per Astoria Resort Seefeld

Vacanze finite e già voglia di una fuga dalla quotidianità. Perfette le nuove cinque Suite d’artista dell’Astoria Resort Seefeld, in Tirolo. L’hotel è una struttura alpine-chic ed effettiva leggenda moderna, nonché autentico crocevia di vip internazionali dal 1928, quando ospitava il primo American Bar. Ma non solo, è anche vincitore assoluto nella "categoria benessere", tra 1100 alberghi in Austria, Germania, Svizzera e Alto Adige come "Miglior hotel benessere in Austria 2021" dalla rinomata guida Falstaff, e, con le 5 nuovissime, “Suite d’artista” l’Astoria si riconferma ai vertici dell’ospitalità.

Nuove stanze volute da Elisabeth Gürtler

Le nuove “Suite d’artista” sono il fiore all’occhiello della struttura e della proprietaria Elisabeth Gürtler, Grand Dame dell’hôtellerie viennese, che per 25 anni ha guidato le sorti del Gruppo Sacher (Hotel Sacher Wien, Hotel Sacher Salzburg) e ha convogliato tutta l’esperienza e la passione per l’accoglienza in 5 Suite Signature, in grado di elevare a nuovi standard il concetto del benessere e del lusso.



Del resto, da sempre l’Astoria Resort Seefeld si contraddistingue per ciò che sa fare meglio: l’accoglienza. Qui ci si sente a casa grazie alla calda ospitalità intessuta di attenzioni e riservatezza. Non a caso questo gioiello sull’altopiano di Seefeld dal 2017 fa parte dei 24 migliori hotel in Austria.



Dedicate ad artisti tirolesi e austriaci

Le nuove “Suite d’artista” nascono dalla passione di Elisabeth Gürtler per l’arte (essendo lei anche presidente del consiglio di amministrazione dell’Associazione di musei regionali tirolesi) e sono dedicate ad artisti austriaci e del Tirolo come Xenia Hausner (Vienna, 1951 - è pittrice di successo e figlia d’arte; vive a Berlino ed è dedita soprattutto al ritratto) e Paul Flora (Glorenza, 1922 - è stato un artista e illustratore italiano).



Dotate di ogni comfort

Novantacinque mq di piacere e accoglienza state-of-the-art, studiati per regalare privacy, con bagni in marmo, una TV-Lounge, sauna privata con vista panoramica e accesso diretto al parco e alle piscine. Il tutto nei toni del tortora, rifinite con le stoffe naturali più preziose quali Loden artigianali, lana cotta e pelle per tutte le sedute.



Un rifugio contro lo stress

L’Astoria Resort Seefeld è il pluripremiato hotel a 5 stelle Superior dell’altopiano di Seefeld (a 1.200 m. s.l.m.). Struttura unica nel suo genere, a conferma dell’esclusività degli ambienti e del servizio è semplicemente sorprendente. Tutto è implicito, lusso compreso. Nelle 82 sistemazioni di charme del resort l’accoglienza è di assoluto comfort tra ricchi tessuti, morbidi cuscini e generose vetrate che si aprono sul grande parco, sulle varie piscine e sul laghetto con spiaggia privata con vista sulle montagne di Seefeld. L’Astoria è dunque il luogo perfetto dove riscoprire il piacere di prendersi cura di sé, cancellando lo stress e riprendendo in mano le redini della propria vita, anima e corpo inclusi. Un luogo studiato e creato per cedere a varie beatitudini, all’appagamento di concedersi del tempo prezioso per sé e ai richiami della gola.



Soddisfatti i piaceri del palato.

Degno di nota anche il “lounge-restaurant”, dove si gustano i piatti su divani e chaise opulenti, un luogo dove la convivialità si unisce a una grande riservatezza. Divani, tessuti preziosi, cuscini dove sprofondare, un sottofondo di musica studiato e un uso dello spazio attento garantiscono privacy ad ogni commensale. Anche la cucina dell’Astoria Resort annovera numerosi riconoscimenti, non ultimo quello della guida Gault Millau che per il decimo anno consecutivo ha riconosciuto alla cucina dell’Astoria Resort un menù di alta qualità, elegante e attento ad ogni esigenza.



Una spa pluripremiata

Pluripremiata è anche la Spa-Chalet e Astoria Aktive Alpine Spa: 4.700 mq di wellness perfettamente integrati con lo spettacolo della natura che dalle grandi vetrate si riflette negli ampi spazi della SPA. Il mondo delle acque include un infinity sport pool di 20 metri, un laghetto naturale di 800 mq magnifico d’estate per una nuotata rigenerante. E poi l’idromassaggio esterno e le piscine interne. Il mondo delle saune offre un’area in cui si può accedere con il costume e si può scegliere tra bagno turco, bio-sauna, laconium e percorso kneipp e una seconda area, adults only, con una ricca varietà di bagni a vapore e saune, tra le quali un’ampia sauna panoramica di 42 mq.