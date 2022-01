Weekend d’amore in una luxury locanda sul Garda

Antica Dimora, autentica luxury locanda a Desenzano del Garda (Bs), è la meta perfetta per una fuga romantica per San Valentino. Suite di lusso per una notte principesca dedicate a una coppia che desidera vivere momenti speciali e indimenticabili, perfette per celebrare la festa degli innamorati in totale intimità in un’atmosfera unica. Questo luogo è custode di una preziosa collezione di arredi antichi, opere d’arte e oggetti raccolti in molti anni da Cristina Cagliari, antiquaria appassionata, che ha dato nuova vita alla dimora di famiglia.

Intime cene di raffinata eleganza



Cinque suite una diversa dall’altra

La luxury locanda offre cinque suite, una diversa dall’altra, ma tutte uniche ed esclusive. Ogni Suite di Antica Dimora è dedicata al carattere di un personaggio settecentesco, il cui ritratto e antico dipinto originale domina nella stanza: La Contessina, La Moretta, La Veneziana, Il Libertino e La Principessa.

Suite La Moretta

Cristina Cagliari ha saputo catturare l’anima di ogni personaggio rivelandola in un’estetica raffinata.



Romanticismo e charme per un soggiorno speciale

Tra le cinque opzioni, la suite La Moretta è pensata proprio per le coppie in cerca di intimità e momenti romantici: uno spazio aperto, un regno dove ogni particolare è creato per appagare i piaceri. Una suite dedicata a una coppia passionale che desidera vivere momenti sensuali e intimi; è la suite dei vizi e dei piaceri, ideale per festeggiare un anniversario, per una dichiarazione d’amore o semplicemente per una fuga a due.



Tanti i momenti dedicati al gusto

Punto di ritrovo della Dimora è l’Atelier, un focolare caldo e avvolgente all’interno di una raffinatissima sala, intima e accogliente, con cucina a vista. Una vera e propria officina del gusto, dove ogni giorno la colazione del mattino è servita con un elegante buffet dolce e salato, ricco di prelibatezze artigianali e preparazioni di alta pasticceria. All’interno dell’Atelier sono numerosi i momenti dedicati al gusto, come le speciali cerimonie del tè pomeridiano, accompagnato da una ricca selezione di pasticceria, e cene private di esclusiva eleganza per piccoli gruppi di ospiti. L’Antica Dimora può anche essere totalmente prenotata per eventi con cena più pernottamento. Per chi è alla ricerca della massima intimità è disponibile l’esclusivo servizio di colazione in suite.



Antica Dimora

Vicolo Androna 4 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 8034379

www.anticadimora-desenzano.com