Quellenhof Luxury Resort Lazise, in bicicletta con la sommelier a caccia dei vini del Garda

Autunno, tempo di lasciarsi ammaliare dai luoghi magici del lago di Garda. Ottobre è arrivato, ma a Lazise (Vr) e nei paesaggi che abbracciano il lago le temperature sono ancora miti, l’acqua cristallina che invita a un bagno autunnale e tutt’intorno i fiori colorano le colline. Colline e sponde del lago da scoprire pedalando lungo i sentieri a mezza costa o tra i filari dei vitigni, cercando le piccole produzioni, o partecipando agli eventi di degustazione a tema. Il Quellenhof Luxury Resort Lazise propone ai propri ospiti un viaggio alla scoperta di questo territorio, lungo le sponde del lago, esplorando le terre coltivate ad agrumeti, oliveti e vitigni con affaccio sull’acqua, o addentrandosi nella Valpolicella tra valli, colline e monti.

Il lagetto naturale. Foto: Alexander Haiden



In tour con la sommelier

Luoghi dediti alla produzione del vino, fin dai tempi degli antichi romani, e che il 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Dorfer ha saputo trasformare in emozioni da vivere con dei brevi tour accompagnati dalla sommelier Michela Cavedoni. Una vacanza da trascorrere tra gli aromi del nettare degli dei, immersi nella bellezza e nel lusso degli ambienti unici del resort o in movimento lungo percorsi che si snodano tra le cantine.



La ricca selezione di vini

Il vino è la passione di Michela Cavedoni, sommelier al Quellenhof Luxury Resort Lazise fin dalla sua apertura nel 2019. Nella cantina del resort ha creato un paradiso per gli amanti del “nettare degli dei” con oltre mille etichette, in buona parte del Veneto, a cui si affianca una selezione di piccoli viticoltori locali, ma anche produzioni italiane all’interno delle quali vengono proposte singole eccellenze regionali. Non manca poi una scelta di vini internazionali che contempla paesi esteri vicini come la Francia, ma anche lontani come la Nuova Zelanda. «Per questa selezione prediligo riserve e cru. Amo i rossi, proposti in diverse annate e con molta attenzione alle vintage, come nel caso dell’Amarone della Valpolicella. Sempre con prevalenza di locali, abbiamo una selezione di bianchi. E poi i ricercatissimi vini biologici provenienti da tutta Italia. Scelte che permettono di soddisfare le richieste degli ospiti, dai più appassionati ai più curiosi, dagli italiani agli stranieri».

L'enoteca. Foto: Andergassen Druck 1/3 Cantina del ristorante. Foto: Alexander Haiden 2/3 Degustazione in enoteca. Foto: Andergassen Druck 3/3 Previous Next

Carta dei vini dinamica e gourmet picnic

Una cantina che permette di avere una carta dei vini dinamica per il Ristorante Panorama e per il Bistrò La Piazza, modulata secondo le richieste prevalenti degli ospiti e secondo l’andamento stagionale. «I vini locali e veneti sono apprezzati, mentre incuriosiscono i vini del sud Italia e di paesi esteri come la Nuova Zelanda». Il Gourmet Picnic Quellenhof propone invece una selezione di vini fissa tra bollicine, rossi, bianchi e rosati. «Mi piace proporre sempre qualcosa di nuovo – conclude la sommelier – come nel caso del Sauvignon della Nuova Zelanda, che, con le sue note agrumate, cattura l’attenzione degli ospiti. Una curiosità che mi sta a cuore, la verticalità di ogni vino, ovvero la sua evoluzione nel tempo, lascia gli ospiti incantati dalle notizie raccontate, dagli aromi svelati».

Bistro La Pizza. Foto: Alexander Haiden 1/8 Bio sauna aluts only. Foto: Alexander Haiden 2/8 Il bar. Foto: Alexander Haiden 3/8 Suite Oliva. Foto: Alexander Haiden 4/8 Skypool. Foto: Alexander Haiden 5/8 Cabina trattamento Onda Spa. Foto: Alexander Haiden 6/8 Bistro La Piazza. Foto: Alexander Haiden 7/8 Panorama restaurant. Foto: Alexander Haiden 8/8 Previous Next



In sella per un Bike Wine Tour

Insieme a David Niederkofler, il sommelier che affianca Michela Cavedoni, vengono organizzate settimanalmente occasioni in cui degustare i vini della cantina e della zona. Gli ospiti, accompagnati dalla sommelier, possono scoprire a ritmo slow la bellezza dei dintorni e la ricchezza enologica di queste terre. In sella alla bici, si intervallano piacevoli pedalate lungo le stradine interne tra i vigneti con soste alle aziende vitivinicole. Si va dalle storiche cantine Masi e la degustazione dei suoi vini pregiati, alle cantine dei viticoltori locali più piccoli. Un Bike Wine Tour di cinque ore, una proposta di turismo lento che regala agli ospiti tutta la magia e la suggestione di questi luoghi. Non manca un’altra spumeggiante occasione: piccoli gruppi con minivan alla scoperta della Valpolicella e delle aziende vitivinicole a gestione familiare, con degustazione di Amarone Docg, Recioto Docg con le sue uve coltivate fin dai tempi dei Romani e il Ripasso Doc. La scoperta del mondo del vino continua anche al resort, con eventi e degustazioni al tavolo in compagnia degli stessi proprietari dell’azienda vitivinicola protagonista della serata.



Cena privata con il sommelier

Per chi lo desidera, c’è anche la possibilità di una cena privata con il sommelier, per conoscere gli abbinamenti migliori tra i sapori dei cibi locali e gli aromi di vini speciali. Ogni sabato, nel tardo pomeriggio nella cantina del resort vengono presentate le bollicine italiane ed estere o l’Amarone Docg, tutti accompagnati con spuntini a base di prodotti locali.



Soggiorno divino!

Un soggiorno al Quellenhof Luxury Resort Lazise è un viaggio in un territorio che esprime fortemente il suo legame con la cultura del vino e dove la creatività della sommelier invita gli ospiti a scoprire la propria relazione con questa bevanda. Il viaggio non è nell’arrivo, ma nel cammino percorso, anche dentro un calice di vino.



Con un panorama mozzafiato sul lago, la struttura vanta dettagli e location nel nome del lusso e del comfort, come l’Infinity Sky Pool e le saune adults only, un ristorante panoramico con show cooking e tetto in vetro apribile e un raffinato Sky Pool Bar: ambienti in cui vivere un’esperienza all’insegna dell’esclusività. Senza dimenticare le due nuove villette, a completare l’offerta comfort del resort con un’ulteriore proposta di privacy.

In cucina tocco altoatesino

La cucina al Quellenhof Luxury Resort Lazise è quel dettaglio che completa un soggiorno nella struttura cinque stelle sul Garda. La brigata è affidata all’altoatesino Georg Costabiei, professionista di grande esperienza, specializzato in tecniche di preparazione e sviluppatore di progetti enogastronomici di successo. Ama definirsi un artista creativo e la sua proposta enogastronomica fantasiosa; ogni giorno dal suo estro vengono tratteggiate delle opere d’arte, diventando un tripudio di gusto per andare dritti al cuore dei commensali.

Georg Costabiei. Foto: Andergassen Druck

Segui l'Onda

Senza dimenticare il benessere all’Onda Spa. Qui il ricercato design dell’esclusivo ambiente, con il suo concetto innovativo, l’area saune high-tech, nonché gli ampi spazi relax regalano una sensazione di chiarezza, relax e nuova ispirazione. L’Onda Spa situata sulla sponda sud-est del lago offre un’esperienza spa innovativa ed esclusiva all’insegna dell’onda. In un’epoca caratterizzata da cambiamenti sempre più rapidi è necessario sviluppare una maggiore competenza di adattabilità. La capacità di percepire le crisi come occasioni di crescita personale nasce dall’equilibrio interiore.

L’Onda Spa è un luogo di pace e relax, dove si può ritornare nel flow per riattivare la propria capacità di generare nuova energia. Si tratta di sviluppare una nuova consapevolezza per la cura di sé stessi e di ripristinare continuamente il proprio equilibrio, per una vita lunga e piena in salute e per proteggere la propria bellezza dai dannosi fattori ambientali. Solo chi sa rinnovare continuamente le proprie risorse energetiche come dalla forza dell’onda ha trovato la chiave per una vita appagante.



Quellenhof Luxury Resort Lazise

Via del Terminon 19 - 37017 Lazise (Vr)

Tel 045 8531000