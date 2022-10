Il Bad Moos di Sesto si prepara alla stagione con un nuovo cuoco

Novità in cucina per il Bad Moos - Dolomites Spa Resort di Sesto in Alto Adige (Bz): il nuovo cuoco è Giovanni Togni. L’hotel si prepara così a una nuova stagione invernale e, soprattutto, all’Avvento e al periodo delle feste che hanno il potere di rendere ancora più romantico e suggestivo il resort. Il grande albero di Natale, le decorazioni curate, il fuoco acceso e l’atmosfera tirolese accolgono gli ospiti in un ambiente caldo e familiare, intimo e accogliente. Dai trattamenti nella Spa Termesana alle specialità culinarie del nuovo chef Giovanni Togni, fino alle proposte più vantaggiose per dare il via alla stagione invernale.

Giovanni Togni, nuovo chef del Bad Moos

Cinquantotto anni, originario di Sondrio, diverse esperienze in Italia e all’estero. Giovanni Togni è il nuovo chef del Bad Moos – Dolomites Spa Resort. Sorriso spontaneo e sincero, carattere genuino e riservato, la sua è una dedizione completa. Innamorato della cucina in generale, si dedica con la stessa passione alla preparazione di qualsiasi piatto, dai primi ai dessert, dai secondi di carne alle ricette di pesce. L’aspetto veramente importante, che fa la differenza, è la qualità delle materie prime, sia degli ingredienti locali per una cucina tradizionale sia dei prodotti di eccellenza utilizzati per piatti internazionali. Il suo piatto preferito? Il filetto di vitello in crosta, mentre la ricetta più apprezzata è l’agnello. Piatti che, insieme ad altre specialità, trovano posto nel menu delle feste per rendere indimenticabile l’esperienza culinaria al Bad Moos – Dolomites Spa Resort.



Ogni sera a cena il menu mette a disposizione 4-5 portate a scelta e una vasta selezione di vini locali e internazionali. Davvero insuperabili sono i buffet, da quelli di verdure e antipasti, a quelli di formaggi e dolci, per una scelta che accontenta tutti i gusti.



Winter Opening per la festa dell’8 dicembre

La festa dell’Immacolata permette quest’anno di godere di un weekend lungo dal giovedì alla domenica, da prendere al volo per iniziare al meglio la stagione invernale. Per l’occasione il Bad Moos – Dolomites Spa Resort ha messo a punto il pacchetto “Winter Opening”, valido proprio dall’8 all’11 dicembre 2022. L’offerta comprende: 3 pernottamenti in mezza pensione con prima colazione, merenda pomeridiana e cena con menu a scelta, menu Feel Good, libero accesso alla Spa Termesana con buono del valore di 35 euro, programma di attività Move & Balance. Il tutto a partire da 612 euro a persona.



La Spa Termesana mette a disposizione molti trattamenti da vivere individualmente o in coppia. Si può scegliere ad esempio un Massaggio rilassante all’olio aromatico, rilassante e rigenerante, ideale per sciogliere le tensioni muscolari e dare sollievo agli arti (50 minuti 75 euro). Oppure un Bagno latte e miele nella tinozza con acqua solfata e oli essenziali (20 minuti 40 euro). O ancora una coccola per il viso con il trattamento Bad Moos nutre, un massaggio stimolante seguito da una soffice maschera che lascia la pelle più elastica, morbida e luminosa (50 min. 115 euro). Dopo la Spa o semplicemente dopo lo sci, niente di meglio di un idromassaggio nella piscina esterna, immersi nell’acqua calda, avvolti dalle bolle e dal vapore, con la vista delle montagne che riempie il cuore.

Soggiorno & skipass, combinazione vincente

Le offerte continuano nel mese di dicembre e si rivolgono in particolare agli sportivi. Il pacchetto “Dolomiti Super Premiere”, infatti, valido dall’11 al 24 dicembre 2022, permette di abbinare il soggiorno allo skipass e di ricevere in regalo 1 giorno in più di vacanza. Da un minimo di 4 pernottamenti al costo di 3, fino a 8 pernottamenti al costo di 6. Quattro pernottamenti in mezza pensione con skipass, menu Feel Good, libero accesso alla Spa Termesana, programma di attività Move & Balance, a partire da 699 euro a persona.



Pochi passi dall’hotel e ci si ritrova in quota! Il Bad Moos sorge infatti accanto agli impianti di risalita della Croda Rossa che in pochi minuti permettono di raggiungere le piste del comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti. 115 km preparati alla perfezione con il giusto mix di blu, rosse e nere, 5 montagne collegate tra loro e la possibilità di raggiungere in 30 minuti le piste di Plan De Corones grazie al comodo Ski Pustertal Express. Un paradiso per gli sciatori. Dal 20 al 22 dicembre 2022, inoltre, il comprensorio Tre Cime Dolomiti ospita la 13a edizione del FIS Ski Cross World Cup: 4 spettacolari gare sulla pista Baranci da non perdere per gli amanti dello sci.



