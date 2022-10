A Castel Maurn la favola della Val Pusteria in autunno

L’anima favolosa della Val Pusteria d’autunno si può distillare partendo, in particolar modo, dal lago di Braies. Qui i larici color rosso fuoco che si specchiano nelle acque verdi e blu, le rive silenziose e mai interrotte, l’aria fresca e limpidissima, i sentieri oasi di quiete regalano suggestioni da favola. E per vivere per intero la fiaba, facendo il pieno di meraviglia, si può soggiornare a pochi chilometri da Brunico (Bz) e a mezz’ora dal lago di Braies, a Palù (Bz), dove dall’XI secolo sorge Castel Maurn. L’antica residenza (che risale al 990), oggetto di un completo restauro, è una struttura esclusiva con otto ApartSuites (dai 35 ai 220 mq) adults-only, ispirate a grandi personaggi storici, con camera, salotto, bagno e cucina hi-tech che coniugano pezzi di design, affreschi, soffitti a cassettoni e pavimenti originali. Tutti gli ambienti sono eleganti e offrono ampi spazi dove dedicarsi al relax in totale privacy. A letteralmente 10 passi dall’ingresso si è al cospetto di maestosi boschi dove vivere una full immersion nella natura incontaminata.

Catsel Maurn avvolto dalla magia della neve



Tutta la magia dell’autunno

In questo privilegiato buen retiro il servizio di concierge è la porta per la realizzazione di ogni sogno: che sia la prima colazione in camera o all’honesty bar con una selezione di prodotti scelti con cura nelle malghe locali o una guida per escursioni a piedi o in mountain bike verso i panorami del foliage, o per il noleggio di e-bike per percorrere i chilometri di ciclabili, o i consigli per tour da gourmand per sperimentare le specialità tradizionali d’autunno. E ancora la prenotazione per partecipare a un piacevole wine tasting e finger food con il sommelier o per avere le dritte sulle Stuben da non perdere o la prenotazione di un tavolo nei migliori ristoranti della zona (indimenticabili il St. Hubertus e Schöneck o l’AlpiNN di Norbert Niederkofle), fino a un massaggio nella spa del Castello.

Un sala di Castel Maurn con affreschi d'epoca
Particolare della suite di Castel Maurn
Castel Maurn, la residenza - Credit Francesca Bocchia
La colazione con prodotti locali di Castel Maurn
Honesty bar a Castel Maurn
Una delle suite di Castel Maurn
Particolare di Castel Maurn
Castel Maurn, la residenza - Foto di Fabian Leitner



Intorno alla residenza, poi, è la natura ad aggiungere ulteriore magia: il panorama incantato delle Dolomiti, e, a portata di mano, i percorsi tra boschi dalle foglie color oro di Plan de Corones e la Val Badia, i sentieri ora croccanti del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braie, la quiete che rigenera ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.



Benessere a 360 gradi

Al rientro, dopo una nuotata nella piscina panoramica in giardino con vista mozzafiato, c’è anche la fase total relax nel centro benessere, deliziosamente ricavato dalle antiche mura del castello, con sauna finlandese, bagno turco, vasca a sfioro per immersione e la palestra di 40 m² dotata di attrezzature Life Fitness.

Idilliaca come un laghetto alpino, la piscina riscaldata e aperta tutto l’anno nel suggestivo giardino è davvero una punta di diamante di Castel Maurn. I raggi del sole che ricamano riflessi dorati nell’acqua, le nobili torri e i pinnacoli della residenza si stagliano venerabili contro il cielo limpido, lo sguardo si posa sui frondosi boschi e sulle vette circostanti e una sensazione di assoluta leggerezza si insedia soavemente nel cuore.

La piscina riscaldata di Castel Maurn
Centro benessere di Castel Maurn - Foto di Fabian Leitner
Maurn - Sauna - Foto di Fabian Leitner
La sala fintess di Castel Maurn
Castel Maurn - Piscina calda panoramica in inverno

Basta chiedere, a Castel Maurn la fiaba si fa vera. Per l’autunno 2022, il prezzo per suite per 2 persone è a partire da 350 euro a notte, inclusi la colazione, l’ingresso nell’area spa, nella zona fitness e nella piscina riscaldata in giardino.



Castel Maurn

Palù 39 - 39030 San Lorenzo di Sebato, Val Pusteria (Bz)

Tel 0474 835311