All'Hotel Schneeberg vacanze “per soli adulti” anche insieme ai figli

Un luogo incredibile dove i genitori più esigenti si concedono una vacanza “per soli adulti”. Anche in compagnia dei figli. Un hotel storico, diffuso e dal grande respiro, Hotel Schneeberg Family Resort & SPA **** (sito in Alto Adige in Val Ridanna), in grado di unire ciò che sembra incompatibile: i piaceri della vacanza in famiglia con il relax assoluto per i genitori.

L'esterno dell'Hotel Schneeberg Family Resort Spa

Una vacanza all'Hotel Schneeberg Family Resort & SPA

Chi decide di trascorrere una vacanza nella suggestiva Val Ridanna, sceglie da oltre 40 anni l’Hotel Schneeberg Family Resort & Spa, il family-resort a 4 stelle dalle dimensioni spettacolari, incorniciato dal massiccio del monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (da qui il nome dell’hotel), a pochi minuti da Vipiteno e a meno di un’ora da Bolzano.

L’hotel da sempre è luogo di eccellenza per chi viaggia con tutta la famiglia, ma, a fronte delle nuove esigenze dei moderni viaggiatori, è stata realizzata e sviluppata una parte dedicata esclusivamente agli adulti, su ben 2.000 metri quadrati.

Sia che si tratti di un vero e proprio ritiro di benessere, sia che si tratti di persone in cerca di pace e tranquillità, questo luogo magico sa essere un vero e proprio rifugio per l’anima.

Merito anche della nuovissima area adults-only dello Schneeberg Family Resort, rifugio super elegante, perfetto sia per le coppie appena sposate in luna di miele, magari anche con i figli al seguito, sia per i partner di lunga data che desiderano riaccendere il loro romanticismo (con o senza i figli).

Le peculiarità dell'Hotel Schneeberg Family Resort & SPA

L’hotel, nello stile, rievoca il calore delle più accoglienti strutture di montagna e nasconde una miriade di plus apprezzati dalle famiglie e dai bambini in particolare, che rimangono stregati dalle piscine e dagli scivoli indoor. Un plus nascosto ma, mai come ora, davvero importante: qui si soggiorna a impatto zero. L’hotel, infatti, può contare su una centrale idroelettrica e a cippato (truccioli di legno) che alimenta la struttura e con l’esubero fornisce energia alla valle. Innovazione proiettata al futuro e tradizioni ben radicate riescono a convivere perfettamente in questo luogo.

Da oltre 40 anni meta d’elezione per chi viaggia con la famiglia e cerca il divertimento spensierato, la struttura ora vuole guardare in nuove direzioni, con una chiara presa di coscienza in grado di esaudire, senza compromessi, le richieste degli ospiti alla ricerca di silenzio, relax e distensione. Infatti, per la Famiglia Kruselburger, proprietaria dello Schneeberg Family Resort & SPA, l’ospitalità non è solo un lavoro. È una scelta di vita, una passione comune, motivo di orgoglio e continua innovazione.

La nuova ala Adults only

La nuova ala Adults only ampia ben 2.000 metri è un paradiso per adulti in cerca di benessere e piacere allo stato puro: panoramica, discreta poiché delimitata da una piscina naturale, immersa nella natura e circondata da boschi e distese verdi, dove a dettare i ritmi sono il silenzio e la rigenerazione. Al suo interno, accessibile solo agli adulti, una piscina coperta a sfioro di 25 metri, perfettamente riscaldata, una assoluta avanguardia di postazioni e lettini idromassaggio, zone relax con bevande calde e fredde per tutti i gusti, chaises longues per due persone dove rilassarsi e concedersi del tempo per la coppia, zona saune (esclusivamente textile-free), sauna infrarossi, terapia inalatoria al sale, sauna alle erbe, sauna finlandese panoramica, bagno turco, lago naturale balneabile, zona solarium e relax sul rooftop dove godere di una vista a 360 gradi, patio interno per rinfrescarsi.

Perché scegliere l'Hotel Schneeberg Family Resort & SPA

1. Infinita pace e tranquillità… mentre i bimbi si divertono davvero

Insieme sì, ma non troppo. Silenzio, pace e rigenerazione per soli adulti. Per i più piccoli e gli adolescenti ci sono ben 8.000 metri quadrati di benessere dove scatenarsi e divertirsi in qualsiasi momento dell’anno.

2. Tempo speciale per adulti

Da adulti, ogni tanto, si ha voglia di fare cose da adulti. E poiché ai bimbi ci pensano al Miniclub, l’area riservata agli adulti è destinata al benessere, al relax, ai trattamenti e alle saune con il proprio partner. Tempo per sé, tempo per riscoprire la coppia.

3. Conoscere altre persone

Con gli amici, con le amiche o con la mamma… viaggiare con le affinità elettive rende la vita più bella. Perché non concedersi, ogni tanto, una fuga da veri egoisti?

4. Moderna e accattivante

Naturalmente anche gli spazi dedicati alle famiglie sono perfettamente curati, ma quando ci sono i bambini c'è sempre da aspettarsi più vitalità. Nella zona adults only si è data molta importanza all'arredamento: elegante, avvolgente, lussuoso e sensuale. Perché questo luogo è dedicato alla rigenerazione di tutti i sensi.

Hotel Schneeberg

Masseria, 22, 39040 Ridanna (BZ)

Tel. 0472656232