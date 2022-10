Gli italiani "vanno a letto" con le bionde: ecco gli hotel per gli amanti della birra

Birra e relax, un connubio che farebbe volare migliaia di italiani, quelli che amano la bevanda alcolica derivata dal luppolo. È un sogno che diventa realtà, dunque, per tutte queste persone sapere che da qualche anno a questa parte sono nati, in Italia e nel mondo, diversi hotel che uniscono strettamente le due cose. Quindi posti incantevoli, birra buona e hotel confortevoli a fare da contorno a una tappa da buongustai, per una vacanza particolare e originalissima. Si va dalla classica degustazione guidata da esperti del settore e sommelier, passando dal tour nel birrificio (spesso annesso all’albergo), fino ad avventure ancora più immersive (è proprio il caso di dirlo), come un frizzante e terapeutico bagno in una vasca piena di birra. Ecco, dunque, cinque hotel e bed & breakfast a tema birra che abbiamo selezionato in Italia e nel mondo.



In Val Passiria l’hotel con birrificio annesso

Si degusta la birra artigianale e ci si può anche riposare in questo piccolo angolo di paradiso dell’Alto Adige, in Val Passiria. Siamo al Martinerhof’s Brauhotel, il primo hotel con un birrificio di proprietà, dove gli ospiti possono scoprire come viene prodotta la pastosa birra Martinsbräu e provare tutte le varianti prodotte dal birrificio in totale tranquillità: qui, infatti, bere un bicchiere di troppo non rappresenta un problema perché dopo la degustazione è possibile riposarsi (o forse è il caso di dire “riprendersi”) in una delle camere della struttura.

Martinerhof's Brauhotel



E non solo. Gli ospiti del Martinerhof’s possono concedersi anche delle coccole culinarie con gli abbinamenti cibo-birra proposti dalla cucina dell’hotel, ma anche lasciarsi affascinare dai racconti del mastro birrario che racconta con grande trasporto l’incantesimo con cui riesce a trasformare il luppolo in una deliziosa birra. Coloro che sono devoti alla birra impazziranno nel degustare questa freschissima birra fatta in casa in uno scenario a dir poco incantato.



In provincia di Cuneo nel regno di Baladin

Piozzo, provincia di Cuneo, basso Piemonte. Parliamo di un piccolo paradiso con vista sulle Langhe, divenuto ormai famoso non solo in Italia per la sua tradizione nella produzione birraria di tipo artigianale. Con i suoi interni rustici, le pareti in pietra e le travi a vista in legno, Casa Baladin si autodefinisce un ristorante “birrario” con camere, chiarendo subito la sua filosofia più votata all’offerta birro-gastronomica che all’ospitalità alberghiera.

Casa Baladin



Il ristorante del Baladin apre per colazione e cena e i pasti sono sempre accompagnati dalla birra fatta in casa della struttura e possono anche essere serviti nel loro open garden. Gli ospiti possono ovviamente visitare anche la cantina della birra, che si trova a circa 50 metri di distanza dal bed & breakfast.



Un monastero tempio della St. Thomas

Paese che vai, birra che trovi. A Praga, nel cuore della Repubblica Ceca, è possibile imbattersi nell’Augustine Hotel, una magnifica struttura composta da sette edifici (oggi gestita da Marriott) che ospita un monastero e una fabbrica di birra del XIII secolo.

Augustine Hotel



Qui è possibile assaggiare la famosa St. Thomas, una lager scura non pastorizzata realizzata a partire da una ricetta dei frati agostiniani del 1352, mangiare delizie culinarie che spesso includono la birra come ingrediente.



Chi sceglie l’Augustine Hotel, però, difficilmente si lascia sfuggire il “Beer Body Ritual”, un trattamento con luppoli selezionati e birra scura che viene completato da un massaggio rilassante. Questa struttura è stata classificata da “Usa Today” tra i sei migliori hotel per gli amanti della birra.



In Germania l’hotel da mille e una… botte

In Germania, si sa, gran parte della popolazione è praticamente ossessionata dalla birra. Tutti - chi più, chi meno - amano la bevanda che ha ispirato anche il buon Goethe. E allora non ci deve stupire sapere che a Ostbevern, nella Renania Settentrionale, da qualche tempo è stato aperto al pubblico un hotel, il Landhotel Beverland, che offre la singolare opportunità di passare una notte in una botte piena di birra. Sì, avete letto bene: qui i letti sono tutti ricavati in antiche botti di legno che un tempo venivano utilizzate per produrre - manco a dirlo - della birra.

Landhotel Beverland



E se non volete farvi mancare proprio niente, prima di abbandonarvi tra le braccia di Morfeo in alcune state è possibile concedersi un po’ di relax in una bella jacuzzi. Ovviamente ricavata in un ‘antica botte di legno. Perché qui la birra è una (piacevole) ossessione.



La spa fatta completamente di birra

Buje, Croazia. Meno di 45 minuti d’auto da Trieste. In questo entroterra croato il San Servolo Hotel & Beer Spa s’è inventato un qualcosa di speciale che ogni settimana attira turisti da più parti del Paese, ma anche dall’Italia e dalla Slovenia. Già, perché la spa per la stragrande maggioranza delle persone è già un piacere così com’è, ma quando aggiungi un componente originale come i piacevoli profumi che si sprigionano dai lieviti della birra artigianale, puoi vivere un’esperienza davvero unica, al tempo stesso rilassante e rigenerante.

San Servolo Hotel & Beer Spa



In questo raffinato boutique hotel a quattro stelle, con vista nelle rigogliose campagne dell’Istria occidentale, potrai accedere alla prima birreria termale realizzata in Croazia, ubicata nella stessa struttura che ospita l’albergo e il birrificio.



Insomma, qui ci si rilassa e si sta a strettissimo contatto con la birra qualunque cosa si faccia. E i paesaggi, ovviamente, sono incantevoli.



A Dublino, nella casa della Guinnes

Se amate la birra c’è poco da farci, una tappa a Dublino prima o poi la dovrete fare per forza. E quando vi toccherà, ricordatevi dell’Ashling Hotel, un vero e proprio place to be per chi sogna un soggiorno nella terra dei pub-crawlers.

Ashling Hotel Dublin



Questa struttura è a 15 minuti di passeggiata dalla storica Guinness Storehouse, e offre pacchetti personalizzati che comprendono, oltre alla camera e all’eventuale vitto, anche l’ingresso nel tempio della birra irlandese per eccellenza.



E se siete troppo pigri per camminare e non avete voglia di lasciare l’hotel niente paura, nella struttura è presente l’Iveagh, un pub gettonassimo che ha una selezione di birre irlandesi niente male.



In Ohio l’hotel con lo spillatore di birra anche in bagno

È nato nel 2019 in Ohio, negli Stati Uniti, l’hotel da sogno per chi ama la birra. Cosa ha di tanto speciale? All’interno vi è un birrificio artigianale, ogni camera ha una spina per avere sempre birra a disposizione e doppio frigo bar (ovviamente pieno). Parliamo del Dog House Hotel and Brewery, struttura che si trova a Columbus (in Ohio, appunto) e che dispone di 32 camere a tema birra (8 sono suite), ognuna dotata di spillatore da 5 litri e due frigo pieni di birre (uno persino in bagno!).

Dog House Hotel and Brewery



Ma non è tutto, perché al momento del check-in gli ospiti ricevono subito una birra di benvenuto e poi possono scegliere la tipologia che preferiscono da far sgorgare sempre fresca e alla spina nella propria camera.



Gli indirizzi

Martinerhof's Brauhotel

Jaufenstrasse 15 39010 San Martino In Passiria (Bz)

Tel 0473 641226



Casa Baladin

Piazza V Luglio 1944 34 - 12060 Piozzo (Cn)

Tel 0173 795239



Augustine, a Luxury Collection Hotel, Prague

Letenská 12/33 - 118 00 Malá Strana, Cechia

Tel +420 266 112 233



Hotel Beverland

Beverlandplatz 1 - 48346 Ostbevern

Tel 02532 956810



San Servolo Hotel & Beer Spa

Momjanska ulica 7a - 52460, Buje, Croazia

+385 52 772 505



Ashling Hotel Dublin

10 - 13 Parkgate St, Stoneybatter, Dublin 8, D08 P38N, Irlanda

Tel +353 1 6772324



Dog House Hotel and Brewery

96 Gender Rd, Canal Winchester, OH 43110, Stati Uniti

+1 614-908-3054