Cortina al top e senza stress: l'Hotel de la Poste lancia le “Lucky Week”

L’Hotel de la Poste di Cortina lancia le Lucky Week, un modo differente di vivere le vacanze. Settimane che concentrano tutto il bello della vacanza sulla neve in periodi meno frequentati per dinamiche di calendari scolastici o di vacanze più classiche e codificate. Si tratta molto semplicemente di momenti speciali, che offrono tutti i plus dei periodi “top”, e molto di più: tutto è aperto, facile, comodo e a disposizione.

Storica insegna dell'Hotel de la Poste di Cortina

L'Hotel de la Poste di Cortina lancia le Lucky Week

Bando alle code, ai ristoranti dove prenotare con largo anticipo, ai prezzi della cosiddetta “alta stagione”. Per chi le sa cogliere, tutte le stagioni offrono opportunità imperdibili per una vacanza “diversa”, semplicemente perché fuori dai calendari dai periodi di vacanza più istituzionalizzati.

«Ci sono dei momenti dell’anno – spiega il direttore dell’Hotel de la Poste Gherardo Manaigo – in cui Cortina d'Ampezzo è bellissima e facilmente accessibile. Queste sono per me le Lucky Week: l’occasione per fare scoprire ai miei ospiti un’altra Cortina lontano dai picchi di stagione, come Sant’Ambrogio, Natale e Capodanno o le settimane bianche, diversa ma non per questo meno affascinante».

Lo storico albergo di Cortina asseconda così una tendenza che si è affermata soprattutto dopo la pandemia: passata la fase acuta di emergenza, bisogna immaginare nuovi scenari che assecondino i cambiamenti della domanda e dell’offerta. E saper vedere delle nuove opportunità come quelle date da una località magnifica come Cortina nei momenti dell’anno in cui tutto è aperto ma più tranquillo, che significa qualità del servizio al top senza alcuno stress.

Il direttore Gherardo Manaigo, settima generazione alla guida dell’hotel simbolo di Cortina, nel cuore di Corso Italia, spiega che «non tutti i clienti desiderano vivere il lato più “esplosivo” e mondano della località, alcuni preferiscono il relax e l’immersione nel territorio. E sono felice di accompagnarli a scoprire Cortina, la sua gente, le sue esperienze, la storia e le tradizioni, tutto in una modalità easy, disegnata intorno alle loro esigenze».

Il calendario delle Lucky WeeK all'Hotel de la Poste

Le settimane da segnare in calendario: 12-19 dicembre, 8-15 gennaio, 30 gennaio-5 febbraio, 27 febbraio-5 marzo, 30 marzo-9 aprile. In quei giorni l’Hotel de la Poste coccola i suoi clienti con una proposta che include tariffe speciali per il pernottamento e per le attività outdoor da praticare sul territorio e una cena offerta in hotel. Per godere di tutte queste attenzioni basta scrivere a info@delaposte.it e prenotare un soggiorno nelle date selezionate.

Durante le Lucky Week si può sciare senza fare la fila, prenotare all’ultimo momento il ristorante, parcheggiare comodamente in centro. Si viene circondati da attenzioni ovunque vada, nelle boutique, nei rifugi in quota e nei locali. E allo stesso tempo, chi è alla ricerca di quiete si può “ritirare” e rilassare nel comfort più assoluto, scoprendo il silenzio della montagna nella sua veste invernale, lontano dalla confusione.

Gherardo Manaigo

L'Hotel de la Poste di Cortina d'Ampezzo

L’Hotel de la Poste non è solo un albergo, è un salotto con vista sulle Dolomiti, dove per secoli si sono incontrati re e regine, grandi personaggi della storia, scrittori e artisti da tutto il mondo. È la sintesi di ciò che Cortina rappresenta: eleganza, solida tradizione, autenticità. E ovviamente è un avamposto ai piedi di leggendarie montagne patrimonio Unesco. Tutto intorno troviamo grandi spazi aperti, aria pura, vette da scoprire a piedi o in mountain bike. L’albergo esiste fin dal 1804, anno della prima licenza – rilasciata a Silvestro Manaigo, il capostipite – ed è oggi il più antico hotel di Cortina. Sette generazioni di albergatori dopo, la staffetta prosegue con Gherardo e la cugina Michela. Gli ospiti vengono accolti in ambienti ampi, in suite di dimensioni confortevoli, in sale riorganizzate per venire incontro alle nuove norme relative al distanziamento come il Salon Dolomieu e la Ville Venete Lounge Bar.ù

Questo storico 4 stelle risponde così alla sua vocazione primaria, quella di essere un crocevia di storie in pieno centro. La sua porta è stata varcata da ogni celebrità che ha messo piede a Cortina. Tra i suoi più affezionati frequentatori storici, personalità del calibro di Hemingway, Liz Taylor, i Krupp, i reali di Svezia e tanti artisti che hanno lasciato un numero considerevole di opere d’arte al Museo Rimoldi di Cortina. Anche oggi l’hotel è il luogo dove ci si incontra e si respira pienamente l’atmosfera autentica della località.

Hotel de la Poste

Piazza Roma, 14, 32043 Cortina d'Ampezzo BL

Tel. 04364271