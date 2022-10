  Atmosfere settecentesche e buon vino: benvenuti al Castello di Spessa

“Romance is in our nature”: romantica è l’essenza stessa del Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Go), che con la sua inconfondibile silhouette svetta sulla cima di una piccola altura, nel cuore del Collio goriziano, terra di grandi vini e antica storia. Immerso nel verde di un magnifico giardino all’italiana, circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome, il maniero d’origine medievale fu per secoli dimora dei signori della nobiltà friulana e triestina. Fra i suoi illustri ospiti (da Lorenzo Da Ponte, il celebre librettista di Mozart, a Emanuele Filiberto d'Aosta), ci fu anche Giacomo Casanova, che - ospitato dall’allora proprietario Conte Luigi Torriani - vi trovò rifugio e tranquillità per scrivere e ne apprezzò grandemente i vini, che definì nelle sue Memorie “di qualità eccellente”. Un susseguirsi di nobili signori e illustri personaggi hanno segnato la storia e la vocazione all’ospitalità del castello, oggi cuore di un elegante Golf Wine Resort & Spa, realizzato dagli attuali proprietari, la famiglia Pali.

Castello di Spessa. Foto: Fabio Pappalettera



Passeggiata letteraria in onore di Casanova

Icona di raffinata ospitalità italian style, il resort è fra i simboli più conosciuti e apprezzati del bon vivre e dell’ospitalità del Friuli Venezia Giulia, terra di confine dove si sono incontrati e intrecciati, in uno straordinario melting pot, mondo latino, slavo, germanico. Per omaggiare il suo più illustre ospite, nel parco storico che circonda il castello è stata tracciata una romantica passeggiata letteraria fra alberi secolari, bersò, balconate ornate di statue: 10 tappe scandite da una sorta di pagine di libro in ferro battuto, dove sono incise frasi di Casanova sull’amore, le donne, l’amicizia, la vita.



Tra vino e golf

Tutt’attorno, i vigneti dell’azienda vinicola che produce pregiati vini Doc Collio e Isonzo, e il campo da golf a 18 buche il cui tracciato s’intreccia con le vigne. Nel sottosuolo del castello si visitano le cantine, dove ha luogo l'affinamento dei vini prodotti dall'omonima azienda, famosi fin dal Duecento. Sono le più antiche e scenografiche del Collio e si sviluppano su due livelli: quello superiore risale al periodo medievale, il secondo, che si trova a 18 metri di profondità, è un bunker militare realizzato nel 1939, ideale per temperatura e umidità a custodire le barriques.



La vinoterapia nella prestigiosa spa

Nelle antiche scuderie è stata creata la Vinum Spa, 2mila mq di benessere dedicato alla Vinoterapia, con piscine. Nel Wine Shop Casanova si possono acquistare vini e grappe aziendali e delizie del territorio.



Dormire fra le vigne

Il resort offre la possibilità di pernottare in quattro strutture, ciascuna con un proprio stile ben definito, fra cui gli ospiti possono scegliere la sistemazione preferita. Nel castello si alloggia in ariose camere e suites arredate con mobili del Settecento e dell’Ottocento italiano e mitteleuropeo, con eleganti dettagli d’epoca che si combinano con discrezione con i più moderni comfort. Le altre stanze si trovano in antichi edifici della tenuta.



Dalla ristrutturazione di una casa colonica ai piedi del maniero è nata La Tavernetta al Castello, con un eccellente e raffinato ristorante gourmet e dieci camere dall’atmosfera country chic.



In un casale affacciato sul green e sulle vigne sono stati ricavati gli Appartamenti nelle vigne (riservati al Digital Detox) arredati con caldo stile rustico e dedicati soprattutto ai golfisti e alle famiglie, e nel Casale in collina, il più appartato, una decina di stanze arredate in stile shabby chic.



I ristoranti del resort

Varia è anche la proposta culinaria proposta dai 3 ristoranti del resort. La Tavernetta al Castello - Ristorante Gourmet: dalla magia del Collio e del vicino Adriatico arrivano sulla sua tavola terra e mare, vigne e orti, un mondo di sapori e profumi esaltati dalle sapienti mani dello chef Antonino Venica e della sua brigata. Il tutto, interpretato in modo lieve e contemporaneo. Il menu gioca in equilibrio fra carne e pesce e viene arricchito quotidianamente da pesci, molluschi e crostacei che arrivano freschissimi da Grado e Marano. Tre le deliziose sale, oltre i 100 coperti, adatte anche ad accogliere eleganti banchetti.



Il Gusto di Casanova - Bistrot del Castello: situato in una deliziosa saletta affrescata all’interno del castello, Il Gusto di Casanova è un piccolo Bistrot dall’atmosfera intima e riservata, dove viene proposta una straordinaria selezione di prodotti del territorio proposti in un'inedita veste contemporanea. L’ideale per chi soggiorna nelle eleganti camere del castello, ma anche per chi vuole concedersi una pausa gustosa e sorprendente alla scoperta delle prelibatezze friulane, tra cui saporiti e rari formaggi, salumi speciali e raffinate proposte di pesce. Si organizzano anche aperitivi nella splendida cornice del parco secolare.

Hosteria del Castello: si affaccia con il suo verdeggiante dehors direttamente sul campo da golf. I suoi interni ricordano lo stile dei Country Club inglesi: atmosfera sobria e informale ma di classe, è ideale per un pranzo veloce e stuzzicante. Qui si gusta una cucina immediata, che si esprime esaltando i piatti e i sapori del territorio: affettati e formaggi friulani, appetitosi primi piatti, carni del cortile, le erbe, squisiti e invitanti dessert, il tutto rigorosamente a km 0.



Completa l’offerta del resort La Boatina, locanda con camere a 3 km dal Castello, con 5 stanze arredate in stile rustico friulano e La Saletta del Gusto, informale ristorantino noto per l’ottima cucina di territorio.



Vinum Spa, vino e grappa alleati di benessere

Le proprietà benefiche dei principi attivi delle uve e del vino sono alla base dei trattamenti e dei cosmetici della Vinum Spa, interamente dedicata alla vinoterapia. Ricavata nella zona delle antiche scuderie all'entrata del Castello, si articola su 2mila mq, con piscine (interna con idromassaggio ed esterna riscaldata) ed idromassaggio circolare panoramico esterno con vista sui vigneti.



Tutto, nella Vinum Spa, riconduce all’uva e al vino: gli affreschi sulle pareti, i grandi tini per la vinoterapia, i massaggi con pietre calde ricavate dalla ponca del Collio, i nomi dei trattamenti, le essenze nelle saune all'aroma di uva e mosto, le tisane derivate dalle foglie di vite e succo d'uva. I trattamenti sono effettuati con cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite creati appositamente per il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa, così come l’olio di vinaccioli e al mosto d'uva per i massaggi, lo scrub corpo ai semi di vinaccioli, il fango antiage al mosto d'uva, il profumo d’ambiente. La vinoterapia si declina in ogni sua sfaccettatura: idromassaggi nei tini con vista sui vigneti, trattamenti su lettini sensoriali cromoterapici con cosmetici prodotti dalla lavorazione di uve della tenuta, relax - sorseggiando un calice di vino - nella sala Le Botti, i cui arredi sono stati ricavati dal recupero di antiche botti. Non mancano saune, bagni turchi, Percorso Kneipp.



Un corner è dedicato alla Grappaterapia, con trattamenti dall'azione antiossidante, antinfiammatoria e tonificante, che si concludono con una degustazione di grappa prodotta con le vinacce della tenuta. Nell’area esterna la bellezza della natura si fonde con esclusivi dettagli: la sauna finlandese, il piacere dell'acqua calda della piscina, la vista panoramica dalla Relax Lounge, il piacevole idromassaggio circolare panoramico sospeso tra l'azzurro del cielo e il verde dei prati e delle colline, l'aperitivo, i succhi d’uva, i frullati, le macedonie salutari, le piccole golosità nel bar bordo piscina.



Il Teatro di Verzura

Nel parco c'è il Teatro di Verzura, con verdi gradinate erbose degradanti verso il palcoscenico ombreggiato delle fronde di una quercia centenaria, e con cespugli fioriti e statue a scandire il lieve declivio. Unico nel suo genere in Friuli-Venezia Giulia, il teatro può accogliere fino a 500 spettatori e si rifà alla tradizione dei Giardini all’italiana, dove fin dal XVIII secolo si iniziarono a creare veri e propri spazi teatrali interamente realizzati con elementi vegetali per le rappresentazioni nel periodo estivo. Il Teatro di Verzura arricchisce l’offerta culturale del Castello di Spessa, luogo di bellezza e cultura.



La struttura è perfettamente integrata nel parco, abbracciato da splendidi e geometrici vigneti, che già nell’Ottocento erano definiti per la loro bellezza (unici nel Collio) Weingarten, ovvero Giardini del vino. La sua realizzazione è un omaggio al territorio e richiama le caratteristiche morfologiche del Collio (i gradoni di platea riproducono i terrazzamenti dei vigneti, la buca dell’orchestra un piccolo stagno, come quelli che si trovano nelle vicinanze), per far vivere agli spettatori un’esperienza non solo artistica, ma di completa immersione nella natura e cultura del territorio.

Gli splendidi dintorni

Durante tutto l’anno, il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa propone pacchetti soggiorno fra atmosfere settecentesche, cibi raffinati, incanti di natura, passeggiate a piedi e in bicicletta, e – ovviamente- golf per gli appassionati del green. A disposizione degli ospiti, biciclette per pedalare in relax fra colline e vigneti. Incantevoli i dintorni: dal resort si raggiungono in breve tempo Gorizia, la Nizza d’Austria con il suo castello medievale; Cividale, città longobarda Patrimonio Umanità dell’Unesco, come Aquileia, “La Seconda Roma” e principale sito archeologico del Nord Italia; Grado, con la sua lunga spiaggia e la laguna; i luoghi della Grande Guerra da Gorizia a Redipuglia al Carso.



Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa

Via Spessa 1 - 34070 Capriva del Friuli (Go)

Tel 0481 808124