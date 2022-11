Cape of Senses, spa e accoglienza esclusiva sul lago di Garda

Accoglienza di alto livello all'insegna del benessere e con una vista mozzafiato. Questo in breve ciò che punta ad offrire Cape of Senses, il nuovo hotel che aprirà a luglio 2023 ad Albisano, sopra Torri del Benaco e che punta ad essere uno dei migliori alberghi in cui trascorrere una vacanza sul lago di Garda.

Il rendering di Cape of Senses

Cape of Senses, nuovo hotel sul Lago di Garda

Il Cape of Senses è un progetto della famiglia Margesin di Lana (Bz), già proprietaria dell'Alpiana Green Luxury di Foiana in Alto Adige, che per decenni ha cercato il posto ideale dove far sorgere una struttura che fosse in grado di differenziarsi; solo nel 2018 ha trovato questo luogo magico a circa 200 metri sul livello del mare e subito l’ha scelto come culla per il suo nuovo progetto. Così, nell'aprile del 2022, sono iniziati i lavori per la costruzione.

L'hotel avrà 55 suites, 15mila mq di superficie, una enorme spa, 3 piscine, 450 mq di ambiente acquatico e un panorama incredibile a oltre 180 gradi sul Lago di Garda. Tutte le stanze saranno realizzate in materiali naturali e con colori essenziali: 22 saranno Junior Suite Vista Lago, 22 Suite Vista Lago, 7 Signature SPA Suite Vista Lago, 2 Sky Suite Vista Lago con jacuzzi e terrazza e, infine, 2 Sky Pool Suite Vista Lago, con piscina privata 6x3 metri, su una terrazza di 100 mq e una struttura mobile per dormire guardando le stelle.

Junior suite con vista lago al Cape of Senses

Ci saranno due ristoranti: fine dining “Al tramonto”, con cucina gourmet à la carte e l’osteria “La Pergola”, con eccellente cucina tradizionale, sempre à la carte e terrazza con un panorama unico. La colazione e il pranzo saranno serviti sulla terrazza panoramica circondata da ulivi. L'orto e le erbe aromatiche dell'hotel forniranno gli ingredienti più freschi e anche la carta dei vini sarà legata ai produttori del territorio.

Spa-Hideaway Cape of Senses

Lo Spa-Hideaway Cape of Senses, promette di seguire e soddisfare i 5 sensi, attraverso una cucina sostenibile ed eccellente, una cura meticolosa del corpo e dell’anima, in mezzo alla natura dove poter ammirare il lago dall’estremità Nord fino a quella a Sud. Sarà una struttura Adults Only (da over 14 anni), con pernottamenti minimo di tre notti, e resterà aperta per undici mesi l’anno.

Infinity Pool al Cape of Senses

L'architettura del Cape of Senses

L’esclusivo hotel porta la firma dei famosi architetti Hugo e Alessia Demetz che, grazie alla posizione, hanno voluto creare un suggestivo palcoscenico sul Lago di Garda.

La consapevolezza ecologica e la sostenibilità assumeranno un ruolo centrale. Dai materiali locali al design, dalla produzione di energia sostenibile al concetto culinario incentrato su prodotti regionali e accuratamente selezionati, il Cape of Senses prevede una combinazione armoniosa tra hotel e natura.

Per integrarsi con l'ambiente circostante, l'hotel si svilupperà su tre piani. Le grandi vetrate all'ingresso e nella zona bar avranno il compito di trasportare la natura all'interno.