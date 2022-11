Nelle grandi città d'Europa il Natale è firmato Mandarin Oriental

Un Natale da vivere al meglio e, perché no, in un hotel Mandarin Oriental. I lussuosi alberghi della catena si stanno infatti preparando alle festività con appuntamenti gourmet, esperienze artistiche e iniziative pensate per tutta la famiglia. Dove? In tutta Europa (Parigi, Madrid, Milano, Londra, Ginevra, Barcellona e Monaco di Baviera), ma anche ai Caraibi, al Mandarin Oriental Canouan, a Saint Vincent e Grenadine.

Il Mandarin Oriental di Monaco di Baviera

A Parigi il tronchetto di Natale di Adrien Bozzolo

Il Mandarin Oriental, Paris merita una tappa per gustare l’irresistibile versione inedita del classico tronchetto di Natale proposta dal Pastry Chef, Adrien Bozzolo. Nell’originale veste di un ventaglio, simbolo del Gruppo, questa Bûche de Noël sarà un vero tripudio di aromi e sapori. Nisrine Bouazzauoi Grillié – naso del gruppo svizzero leader nel mondo delle fragranze e dei profumi, Givaudan – ha infatti affiancato Bozzolo nella scelta di ingredienti evocativi di terre lontane, come lo zucchero nero di Okinawa, l’Iyokan – un agrume giapponese simile al mandarino – o il pepe rosso del Madagascar.

Natale ai Caraibi con Mandarin Oriental

Per chi desiderasse passare un Natale al caldo in una destinazione caraibica, ma senza rinunciare ai sapori di casa, Mandarin Oriental, Canouan propone una gamma di menu gourmet – da gustare nella cornice del ristorante Tides Bar + Grill con una vista incantevole sull’oceano – creatiin esclusiva per l’hotel dallo chef stellato Giancarlo Morelli, dove ingredienti semplici ma di qualità fanno da protagonisti.

Mandarin Oriental, Canouan

Arte e artigianato tra Madrid e Ginevra

Il Mandarin Oriental Ritz, Madrid è invece la destinazione ideale per vivere un Natale all’insegna di eccezionali esperienze artistiche. L’hotel – in collaborazione con il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza – offre agli ospiti la possibilità di trasformarsi in mecenati per un giorno, partecipando alla conservazione del "Vaso cinese con fiori", (1640) di Jacques Linard, uno dei capolavori più iconici della collezione permanente del museo. Donando un contributo per il restauro di uno dei fiori o delle foglie di questa magnifica opera, i generosi ospiti avranno anche l’accesso in esclusiva al laboratorio di restauro del museo o a un tour privato della “Strada dei fiori” dopo la chiusura al pubblico.

Spostandosi in Svizzera invece, tra le tante attività proposte dal Mandarin Oriental, Geneva per scoprire la città e le sue tradizioni, è da non perdere la visita privata alla bottega di uno dei maestri orologiai nel cuore della vecchia Ginevra: qui gli ospiti potranno apprendere i segreti di questa affascinante arte e creare il proprio orologio personalizzato.

A Milano e Londra a caccia del vero spirito del Natale

Quest’anno, il Mandarin Oriental, Milan si vestirà di preziosi cristalli grazie alla nuovissima partnership con Swarovski. L’hotel milanese ha scelto infatti il brand di gioielleria austriaco per impreziosire non solo gli spazi comuni, ma anche il pacchetto natalizio “Winter Sparkles”: dal raffinato regalo di benvenuto che gli ospiti troveranno in camera, allo speciale cocktail natalizio “Exotic Christmas Punch” – in carta al Mandarin Garden per tutto il mese di dicembre – servito nell’elegante servizio Swarovski x Rosenthal. Per ogni pacchetto acquistato, l’hotel devolverà una parte dei profitti alla Swarovski Foundation, che lavora per sostenere cultura e creatività, promuovere il benessere e preservare le risorse naturali contribuendo a un impatto sociale positivo.

Mandarin Oriental Milano

Al Mandarin Oriental Hyde Park, London torna l’Albero dei Desideri, ai cui rami – addobbati con le creazioni uniche realizzate dai negozi e dagli studenti della comunità locale – gli ospiti dell’hotel potranno affidare i loro desideri racchiusi in bigliettini di carta. I ricavati dalla vendita delle decorazioni saranno devoluti, come da tradizione, alla Fondazione Make-A-Wish, che realizza i desideri di bambini affetti da gravi malattie.

Nei Mandarin Oriental ci si diverte con tutta la famiglia

Dal 9 al 22 dicembre, il Mandarin Oriental, Barcelona si trasforma in una vera e propria città dei balocchi, allestendo le tradizionali bancarelle di Natale nella cornice del Mimosa Garden – lo splendido giardino interno dell’hotel – dove si potranno acquistare prodotti di artigianato locale e gustare una selezione di prelibatezze regionali. I piccoli ospiti, in compagnia dei genitori, potranno inoltre dare sfogo alla creatività durante i divertenti laboratori organizzati dall’hotel, realizzando golosi biscotti di Natale, decorazioni natalizie, magici origami e colorate marionette.

Il Mandarin Oriental, Munich propone, invece, il pacchetto Duo Destination in collaborazione con il Mandarin Oriental, Prague, per offrire la possibilità di scoprire i magici mercatini di Natale che animano le due città durante il Natale. Per chi preferisse invece rimanere in città, l’hotel inaugurerà a breve il suo magico Rooftop Winterwonderland, in collaborazione con Kitzbühel Tourism e Diamond Domes. Gli ospiti potranno festeggiare le festività natalizie in famiglia o con gli amici nel comfort delle suggestive cupole di vetro riscaldate progettate da Kitzbühel e con vista incantevole sulla città e le montagne innevate.