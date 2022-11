L’autunno a Portofino secondo lo Splendido Mare

Quando la natura sembra addormentarsi, entra in realtà in un periodo di riposo, noto come quiescenza. Rallentano i ritmi e il viaggio si trasforma in un’esperienza intima, lontana dai flussi turistici più intensi, da vivere alternando momenti enogastronomici e di condivisione a pause di benessere e scoperta. Il fascino inedito del mare e del clima mite accompagnati da nuovi colori e scenari in cui immergersi svelano la Piazzetta e il monte di Portofino come una magnifica cornice nella quale vivere l’hotel quale rifugio privilegiato in cui indugiare godendo di rinnovati panorami e prospettive. Da sempre ispirata da passione e tradizione, la proposta di DaV Mare, il ristorante di Splendido Mare, propone ora un’inedita unione della costa di Portofino con la ricchezza dell’entroterra e delle montagne.

Magico autunno allo Splendido Mare di Portofino



DaV Mare: il nuovo menu e il tartufo bianco

Nascono gustose contaminazioni tra Polpo alla brace, carciofi e rafano e incontri con eccellenze di altre regioni in proposte come il Coniglio di Carmagnola in olio cottura, salsa ai pinoli e fagiolini. Accanto ai grandi classici quali il Carosello Portofino e l’evergreen CondiviDaV - una selezione di proposte pensate esclusivamente per 2 o più persone, così da essere condivise con amici e famiglia - ci si può ora sorprendere con “Pasta mista” al sugo di agnello, melanzana al sesamo e Parmigiano, il twist della tipica Cassoeula rivisitata con pesce,sughetto di maiale, Uovo morbido con spuma al Parmigiano e porro alla brace. A chiudere una magnifica cena, deliziose proposte come Millefoglie alle nocciole e gelato al caramello, realizzata con le nocciole Misto Chiavari della Val Sturla e Montebianco. Tra le altre specialità di stagione, il tartufo bianco diventa un grande protagonista: Tagliolini all’uovo, tartufo bianco e salsa d’arrosto spiccano tra i primi, in ottima compagnia di 3 esclusivi menu degustazione da 3, 5 e 6 portate con proposte sempre diverse a discrezione dello chef.

DaV Mare, il ristorante di Splendido Mare 1/2 La sala di DaV Mare, il ristorante di Splendido Mare 2/2 Previous Next



Parola d’ordine: condivisione

«La condivisione è da sempre nel nostro dna», dichiara l’head chef Davide Galbiati, un’idea che, oltre alle numerose proposte attualmente nel menu, vedrà la sua massima espressione nella cena della vigilia, con un antipasto da dividere tra tutti i commensali per un’atmosfera di rilassata armonia, proprio come nei migliori natali trascorsi a casa. Condivisione non solo al ristorante, ma anche al bar, con gli appuntamenti settimanali del sabato di Mix Together: spumeggianti masterclass con il team DaV Bar alla scoperta dei grandi classici della mixology ed i rispettivi twist Splendido Mare con prodotti locali.

Bottoni ripieni di fondutina di robiola, zucca e salsiccia di Bra 1/4 Coniglio di Carmagnola in olio cottura, salsa ai pinoli e fagiolini 2/4 Millefoglie alla nocciola, gelato al caramello 3/4 Polipo alla brace, carciofi, rafano e romesco 4/4 Previous Next



Appuntamenti enogastronomici

Dopo l’appuntamento con Dom Pérignon avvenuto il 29 ottobre, si prosegue il 19 novembre in compagnia delle Annate della Grand Dame di Veuve Clicquot. Il 3 dicembre vedrà invece protagonista il tartufo bianco, con una cena evento che si svolgerà nello stesso momento in tutti i ristoranti DaV e Da Vittorio, seguita il 10 dicembre dall’appuntamento con le bollicine francesi dell’imprenditore italiano Alberto Massucco. Chiuderanno la stagione i tradizionali appuntamenti con cena della vigilia, cenone di Capodanno e brunch del primo gennaio. La prenotazione è obbligatoria per ogni evento.



Esperienze nella natura e alla scoperta del monte

Il borgo di pescatori regala in questa stagione suggestioni che invitano a contemplazione e meditazione; è il momento ideale per scoprire i numerosi e romantici sentieri - con diverse alternative sia per principianti che per esperti - che dalla Piazzetta si inoltrano nel magnifico Parco di Portofino regalando affascinanti scorci a strapiombo sul mare e passeggiate circondati dalla natura. La scoperta continua, inoltre, presso l’eco-farm La Portofinese, un vero e proprio “parco del parco”, dove i clienti di Splendido Mare hanno modo di scoprire le erbe autunnali del Monte, indugiare in preziose degustazioni della produzione stagionale presso l’Osteria dei Coppelli e ascoltare i racconti di Mino Viacava, proprietario dell’eco-farm nonché portofinese doc da generazioni. Per vivere il fascino ed i colori del mare anche d’inverno, gli ospiti di Splendido Mare hanno inoltre la possibilità di effettuare escursioni in barca con picnic firmato Veuve Clicquot a bordo alla volta di luoghi iconici quali il Golfo di Portofino, la baia di San Fruttuoso, Camogli e il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

La vista da una camera dello Splendido Mare



Benessere per corpo e mente

Rallentare i ritmi, in piena armonia con la quiescenza della natura, vuol dire anche concedersi preziosi momenti per liberarsi di tutte le tensioni nell’intimità e comfort della propria camera o suite. Per questa stagione, gli ospiti di Splendido Mare potranno infatti approfittare di un’ampia gamma di trattamenti quali massaggi decontratturanti e rilassanti per alleviare le tensioni muscolari e indurre uno stato di calma e tranquillità, aromaterapia con oli aromatizzati alla cannella, arancio dolce, mirto o cipresso per contrastare i malesseri di stagione e riflessologia per ristabilire l’equilibrio del corpo.



Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino

Via Roma 2 - 16034 Portofino (Ge)

Tel 0185 267802