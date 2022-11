Royal Hideaway Corales Resort, tra dry brushing e colazioni da re

L'universo della bellezza è in costante evoluzione e alla continua ricerca di migliorare l'esperienza degli ospiti; con questo obiettivo l'hotel Royal Hideway Corales Resort, cinque stelle di Tenerife, incorpora alla sua offerta di benessere, il dry brushing, la tendenza beauty più “virale” del momento. Si tratta di una tecnica esfoliante adatta alla stagione autunnale, periodo dell’anno in cui la pelle tende a perdere tono, a diventare secca e spenta, a causa del brusco cambiamento di temperatura. Ecco perché detersione, idratazione e protezione costituiscono il trio di elementi essenziali su cui si basa questa efficace routine di bellezza per una pelle sana e idratata.

Dry brushing al Royal Hideaway Corales Resort

Le mille virtù del dry brushing

La spazzolatura a secco è un modo naturale per aiutare la pelle a rinnovarsi periodicamente, con numerosi effetti positivi sulla salute e sul benessere. Con l’utilizzo di una spazzola di legno con setole naturali, si eseguono delicati movimenti circolari dall’interno verso l’esterno, rigorosamente sulla pelle asciutta.



Per massimizzare i benefici si consiglia di effettuare il trattamento la mattina, prima della doccia, perché aiuta a stimolare ed energizzare il corpo. Una volta compiuta la spazzolatura, si può utilizzare un prodotto anticellulite, rassodante o drenante su cosce, glutei, addome e vita, mentre sul resto del corpo è sufficiente un prodotto idratante come una crema o un olio. Il dry brushing è la soluzione perfetta per liberare il corpo dalle tossine, eliminare le cellule morte, illuminare la pelle e prepararla a un migliore assorbimento dei cosmetici successivi, ma non solo, aiuta anche a ridurre la cellulite combattendo la ritenzione di liquidi e ha un grande effetto detox, fornendo benefici al corpo a livello energetico.



Benessere a 360 gradi dalla colazione

Il Royal Hideway Corales Resort non offre solo trattamenti in cabina ma regala un'esperienza di benessere a 360 gradi, proponendo ai suoi ospiti la possibilità di godere della colazione più instagrammabile nelle sue esclusive camere con piscina privata. In linea con il design delle sue Royal Experiences, il Royal Hideaway Corales Resort offre la Corales Breakfast Collection, colazioni galleggianti create con i migliori prodotti locali dell'isola da gustare in modo intimo.

Royal Hideaway Corales Resort a Tenerife



La colazione Corales è pensata per iniziare la giornata con energia, offrendo tutti i nutrienti necessari: un bicchiere di spumante delle Canarie o un frullato di arancia, banana e tuno indiano, una tartare di pomodoro e avocado, una frittata di patate dolci gialle con mojo-mayo, una torta di banane e sciroppo di palma, un pan di spagna al limone, frutta locale di stagione, yogurt di capra e un assortimento di formaggi canari e almogrote.



Votato come miglior hotel di design e architettura ai World Travel Awards, il Royal Hideaway Corales Resort offre una nuova esperienza che si aggiunge alla sua architettura iconica e fotografata, dove ogni angolo è “instagrammable”.



Royal Hideaway Corales Resort

Playa La Enramada, Av. Virgen de Guadalupe 21 - 38679 La Caleta, Santa Cruz de Tenerife

Tel +34 922 75 79 00