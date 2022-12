A Milano come a Courmayeur: al Four Seasons apre il primo après-ski della città

Après-Ski a… Milano? Da oggi è possibile! Nel giardino del Four Seasons Hotel Milano, in collaborazione con Courmayeur e Skyway Monte Bianco, apre, infatti, l’Après-Ski più ricercato in città, con un menu di drink e bites realizzati con i prodotti locali.

L’Après-Ski del Four Seasons Hotel Milano, in collaborazione con Courmayeur e Skyway Monte Bianco



Le cabinovie di Courmayeur nel quadrilatero della moda

È inedita l'atmosfera che quest'anno prende vita al Four Seasons Hotel Milano grazie alla collaborazione con una delle mete più amate dai milanesi, Courmayeur. Direttamente dalla Skyway Monte Bianco - l'impianto di risalita funiviario in Valle d'Aosta che, partendo dai 1.300 metri di Courmayeur arriva ai 3.466 metri di Punta Helbronner - sono arrivate, nel cuore del quadrilatero della moda, due sue storiche cabinovie del 1947 dove ritrovarsi come tra le suggestioni del Monte Bianco e vivere il mood del leggendario Après-ski delle famose piste di uno dei comprensori sciistici più internazionali dell'arco Alpino.



Nei piatti e nei drink prodotti valdostani

Immancabile e sofisticato, l’Après-Ski nell’esclusivo giardino dell'hotel - tra sci vintage e caldi plaid, sotto il cielo di Milano - è il luogo dove incontrarsi per un drink o un aperitivo, un calice di vino o champagne, un tè caldo, come sulla neve. E in collaborazione con il team F&B di Skyway, il bartender Luca Angeli e l'executive chef Fabrizio Borraccino hanno studiato un menu dedicato che richiama l'atmosfera di questa destinazione e ne utilizza i suoi prodotti locali.



Così tra i cocktail proposti, gli ospiti potranno scegliere tra uno Skyway Martini, Negroni Aretù, Courmayeur Spritz - mentre nel menu dei bites arrivano tutti i sapori della montagna, come la selezione di formaggi valdostani; Mocetta e polenta fritta; Focaccia con prosciutto crudo al Genepy, fontina Dop e cicoriella; Tartiflette con patate, fontina Dop e pancetta; Carne Salada, rucola, toma di Gressoney e crostini di pane; Risotto al formaggio “Bleu d’Aoste” e barbabietola.

Atmosfera da magico inverno

Tutti gli spazi vivono questa vibrante atmosfera “sulla neve”, in un susseguirsi di installazioni, dettagli eye-catching, oggetti iconici; così nella lobby un carosello di “seggiovie” volteggia sull'iconico soffitto e Stilla Bar accoglie gli ospiti tra i suoi alberi innevati. In Camino invece si svela una futuristica foresta bidimensionale, piena di luce e con avvolgenti dettagli di tessuti che riscaldano l'atmosfera.



Da Stilla Bar al Ristorante Zelo, tutto si veste d'inverno, con le lanterne e le ghirlande che addobbano i tavoli dove gli ospiti potranno cenare ammirando il magnifico giardino all'interno dell'affascinante ex convento del XV secolo e vivere il nuovissimo Après-Ski di Milano.



Diverse esperienze in programma

Immancabile nello stile del servizio personalizzato firmato Four Seasons anche l'ebrezza di nuove esperienze create grazie a questa collaborazione con Courmayeur. Gli ospiti dell'hotel potranno partire da Milano per vivere una giornata speciale, scegliendo diverse avventure, come una giornata di sci o snowboard, l'adrenalinico Heliski, sleddog, un emozionante volo panoramico o una rilassante ciaspolata e durante ogni attività gli ospiti potranno anche scoprire una esperienza gourmet in uno degli indirizzi più esclusivi della destinazione.



I dolci delle feste e il menu di Capodanno

L'atmosfera delle Feste al Four Seasons Hotel Milano – uno degli indirizzi più desiderati durante il mese di dicembre - è ideata e realizzata dal direttore creativo Vincenzo Dascanio - e non può prescindere dalle delizie del pastry chef Daniele Bonzi, che anche quest'anno sforna per gli ospiti il dolce natalizio della tradizione, in vendita solo in hotel dal 01 dicembre.



Il talentuoso Bonzi e il suo team hanno perfezionato il celebre dolce della tradizione meneghina con oltre 36 ore di lavorazione e materie prime altamente selezionate, tra cui vaniglia Gran Cru di Tahiti, miele di acacia, canditi italiani e uva sultanina. Quest'anno, inoltre, sarà disponibile una nuova versione deluxe, caratterizzata da un gusto alle amarene di Cantiano, limone candito, e rivestita di cioccolato "Inspiration Lampone".



Infine, per il 24 e il 25 dicembre e per il Capodanno, lo chef Fabrizio Borraccino ha creato dei nuovi speciali menu al Ristorante Zelo, disponibili nel dettaglio del programma delle Feste sul sito dell'hotel.



Four Seasons Hotel Milano

Via Gesù 6-8 - 20121 Milano

Tel 02 77088