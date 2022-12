Tenuta Luce: un cuoco, sette camere e un'esperienza da sogno

Un'esperienza unica, immersiva, in linea con la filosofia dell'azienda, che pensa che il vino debba essere la più naturale espressione del luogo dove viene prodotto, oltre che delle caratteristiche specifiche delle uve da cui è ottenuto: il risultato di un perfetto equilibrio tra vitigno e territorio. Ogni intervento dell’uomo avviene in forma minimale e non invasiva, con il principale obiettivo di proteggere questa armonia. È con queste premesse che Tenuta Luce, cantina e tenuta a sud ovest di Montalcino, nel cuore del Parco Naturale della Val d'Orcia, ha deciso di creare uno staff dedicato a far vivere un’esperienza personalizzata per apprezzare appieno la filosofia dell’azienda e dei luoghi che la ospitano e ha inaugurato il suo ristorante, per completare l'esperienza.

Tenuta Luce

Tenuta Luce, visite e ristorante

Le visite, solo su prenotazione, sono progettate in ogni dettaglio da uno staff dedicato che si prende cura degli ospiti sin dal primo contatto. È possibile visitare i vigneti di Merlot, Sangiovese e Cabernet Sauvignon; visitare la cantina e gli ambienti di vinificazione, la barricaia, la bottaia e degustare i vini d Tenuta Luce (Luce, Lucente, Luce Brunello, Lux Vitis) nell’esclusiva Wine Library.

I vigneti di Tenuta Luce 1/2 La cantina di Tenuta Luce 2/2 Previous Next

La recente inaugurazione del ristorante, sito nei pressi della cantina di vinificazione - lì dove nascono e affinano i vini della Tenuta - completa ora l’esperienza. Al piano terra, un elegante salottino con camino accoglie i visitatori facendoli sentire da subito a casa. Il ristorante - con cucina a vista - si trova al primo piano, caratterizzato da un design elegante e moderno con affaccio sui vigneti. La struttura offre, durante il periodo estivo, la possibilità di pranzare in un ampio terrazzo affacciato sul giardino progettato dal garden designer Richard Shelbourne.

Il ristorante è aperto su prenotazione dal lunedì al venerdì, esclusivamente per i visitatori della Tenuta. Il menu, studiato ad hoc dallo chef in base alle esigenze degli ospiti, segue la stagionalità degli ingredienti. Ogni portata nasce, infatti, dall’incontro di materie prime del territorio, cucinate secondo la tradizione Toscana e reinterpretate in chiave originale e innovativa dall’expertise dello chef. Ciascun menu viene ideato nel pieno rispetto dei vini che si sceglie di degustare, così da offrire un’esperienza enogastronomica sempre armonica e completa. Tutti i vini della Tenuta sono disponibili presso il ristorante.

Il ristorante di Tenuta Luce

Tenuta Luce

Loc. Castelgiocondo, 53024 Montalcino SI

Tel 057784131