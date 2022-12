Un Capodanno da sogno a Le Tre Vaselle Resort & Spa

Decidere di trascorrere il Capodanno a Le Tre Vaselle Resort & Spa significa scegliere la raffinatezza calda e accogliente di un’antica dimora affacciata sulle silenziose strade del borgo di Torgiano (Pg), uno tra i più caratteristici del cuore dell’Umbria.

La struttura è situata tra le colline a pochi chilometri da Perugia, in una regione contrassegnata da numerosissime eccellenze storiche, artistiche, enogastronomiche. Da qui, dove si produce un pregiato olio evo e il famoso Rubesco, si può partire per andare alla scoperta di questo territorio e vivere esperienze memorabili.

Le Tre Vaselle Resort e Spa propone un pacchetto speciale per Capodanno

Luci, colori, musica, spettacoli attendono ovunque

Gubbio con il suo grandioso albero di Natale, Foligno e la sua Piazza della Repubblica dove festeggiare l’arrivo del nuovo anno, la spiritualità di Assisi, la musica jazz a Orvieto e quella gospel a Spoleto, il tradizionale concerto di Capodanno a Perugia a Palazzo Priosi e i mercatini alla Rocca Paolina, il Presepe Monumentale di Città della Pieve, e Babbo Natale che a Città di Castello a volte arriva in barca, lungo il Tevere. A Torgiano immancabile una visita al Museo del Vino (Muvit) e a quello dell’Olivo e dell’Olio (Moo) che si trova all’interno delle suggestive mura castellane. La bellezza del paesaggio invoglia inoltre a compiere escursioni (con diversi livelli di difficoltà) a piedi, in bici e a cavallo tra sentieri, boschi millenari, vigne e campi, e godere di una natura incontaminata.

Per un momento di coccole e relax

Per una parentesi di relax totale niente di meglio che l’accogliente Spa BellaUve con piscina riscaldata con punti idromassaggio e nuoto controcorrente, bagno turco cromo-terapico e doccia emozionale.

Per chi fosse indeciso quale trattamento scegliere tra i numerosi proposti, davvero originale il bagno di Bacco, un’immersione nel vino Sangiovese in una vasca barrique di rovere francese, o i massaggi ai vinaccioli: entrambi un mix perfetto tra la piacevolezza e la potente azione antiossidante e antiage di un sublime rituale di vinoterapia.

Alla scoperta del buon cibo e delle tradizioni nei due ristoranti de Le Tre Vaselle

La scoperta del territorio e delle sue tradizioni può completarsi a tavola grazie ai due ristoranti de Le Tre Vaselle, entrambi attenti alla stagionalità e alla disponibilità di selezionate materie prime. Il Ristorante gourmet Le Melograne, in un contesto esclusivo ed elegante, offre un vero e proprio percorso di sapori ed emozioni, mentre La Vecchia Fornace rimanda ai locali dove un tempo ci si dedicava alla cottura della ceramica.

Il Bar Fauno all'interno de Le Tre Vaselle Resort e Spa 1/3 L'allestimento della tavola all‘interno de Le Tre Vaselle Resort e Spa 2/3 Uno speciale allestimento per le festività della tavola all‘interno de Le Tre Vaselle Resort e Spa 3/3 Previous Next

Il pacchetto proposto per Capodanno

Ecco “L’Anno che verrà”, il pacchetto per Capodanno proposto da Le Tre Vaselle Resort & Spa, in attesa del 2023: due o più notti in camera doppia a partire da 269 euro a notte in camera classica con prima colazione a buffet.

I prezzi includono:

•Brunch del 01/01/2023 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (solo su prenotazione con supplemento 30 euro per persona).

•Ingresso alla Spa BellaUve (ammessi adulti , su prenotazione, un’ora al giorno con l’utilizzo della vasca riscaldata con idromassaggio, bagno turco, doccia emozionale e zona relax con tisaneria).

•Wi-Fi in tutto l’albergo.

•Posto auto nel parcheggio.

•Bambini da 0 a 5 anni gratis in camera con genitori.



Supplementi:

3° letto adulto 40 euro a notte.

3°/4° letto bambini da 5 a 12 anni 30 euro a notte.

Amico a 4 zampe 20 euro a notte.

Per chi desidera una cena davvero speciale in attesa del 2023, al Ristorante Le Melograne verrà servito dalle 19.30 alle 22.00, su prenotazione, un menu a base di pesce composto da quattro portate

85 euro a persona (vini esclusi).

Per chi preferisce aspettare l’anno nuovo in tutta dolcezza, al Bar Fauno, dalle ore 23.00, dolci della tradizione, uva e un calice di spumante Lungarotti Brut serviti davanti al camino: 35 euro a persona.





Le Tre Vaselle Resort & Spa

Via Garibaldi, 48 - 06089 Torgiano (Pg)

Tel 075 9880447