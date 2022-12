Natale da film? Ecco gli alberghi da… cinepanettone

Natale, tempo di vacanze, relax, regali, grandi abbuffate. Tempo di riti religiosi, per chi ci crede, di concezioni miracolose e di nascite divine. E tempo, anche, di film natalizi, grandi tormentoni che, puntualissimi, tornano ogni anno per scaldare le magiche serate delle festività radunando intere famiglie sul divano, davanti al piccolo schermo. Già, perché ogni anno il giorno di Natale è una ricorrenza celebrata anche dalla tv con film e cartoni animati che sono ormai diventati dei riti ai quali è impossibile sottrarsi. Da “Una poltrona per due” a “Il piccolo Lord”, da “La vita è meravigliosa” a “La spada nella roccia”, senza dimenticare “Il canto di Natale di Topolino”, “The Family Man” e gli immortali “Blues Brothers”. Una tradizione che continua imperterrita da anni e sembra non stancare mai.



I protagonisti dei film di Natale? Spesso, gli alberghi

Grandi protagonisti di questi tormentoni, spesso, sono le strutture ricettive. Alberghi che si sono trasformati in set cinematografici di queste pellicole che hanno fatto la storia del cinema e fatto divertire grandi e piccini. Del resto, chi non ricorda Kevin McCallister che corre nei corridoi del Plaza di New York portando scompiglio tra i clienti dell’hotel? Oppure Massimo Boldi, cuoco del Kulm Hotel di St. Moritz, che cerca di organizzare il banchetto nuziale ostacolato da equivoci e da scambi di persona?



Questi alberghi nel corso degli anni sono diventati anche meta di pellegrinaggio di tanti turisti, quelli che hanno potuto permettersi almeno una notte in una stanza diventata famosa per un film e quelli che hanno scelto di inserire nell’itinerario la strada della struttura conosciuta sul piccolo schermo per scattare una foto con lo smartphone. Ma quali sono i più famosi? Ne abbiamo cercati cinque per voi.



The Plaza - Mamma ho riperso l’aereo

Ovviamente, non potevamo non partire proprio da Kevin McCallister e da “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”. Un carico da 90 quando si parla di film di Natale visti in tutto il mondo. Chi non ha visto almeno una volta il piccolo ma terribile bambino interpretato da Macaulay Culkin che, passato lo spavento per essersi perso nella Grande Mela, inizia a divertirsi concedendosi ogni tipo di sfizio? Le sue avventure nel secondo film della serie iniziano proprio prenotando una lussuosa camera al The Plaza.

The Plaza a New York

Trovandosi a sud di Central Park, la struttura alberghiera ha accesso immediato alle principali attrazioni di Manhattan, quali l’Empire State Building, il Giants Stadium e l’Herald Square. Qui si respira un’aria nuova e contemporanea, una fusione perfetta di lusso tradizionale e moderno.



Hotel Plaza | 768 5th Ave, New York, NY 10019, Stati Uniti | Tel +1 212-759-3000



Hotel de la Poste - Vacanze di Natale

Cortina d’Ampezzo (Bl), anno 1983. Una vita fa, eppure sembra che sia uscito ieri nelle sale cinematografiche questo film di grande successo dei fratelli Vanzina che racconta storie buffe e divertenti di ricchi che amano rilassarsi tra mille vizi e comodità e persone comuni disposte a sacrificare ogni risparmio per vivere qualche giorno nel lusso all’Hotel de la Poste, ancora oggi regolarmente in attività ai piedi delle Dolomiti. Il cast del film comprende volti noti di quel cinema tra cui Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Riccardo Garrone, Stefania Sandrelli, Mario Brega e Karina Huff.

Hotel de La poste



Prodotto dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis, Vacanze di Natale uscì nelle sale sull'onda del successo di Sapore di mare, altro film corale ambientato però nel periodo estivo. Nel 2010 venne proiettata una retrospettiva del film alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, alla presenza di buona parte del cast originale del film del 1983, insieme a Carlo ed Enrico Vanzina.



Hotel de la Poste | Piazza Roma 14 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl) | Tel 0436 4271



Westin Diplomat Resort & Spa - Natale a Miami

Abbiamo appena citato i fratelli Vanzina e non potevamo esimerci dal parlare di un cinepanettone, forse il più riuscito: “Natale a Miami” è infatti uno dei successi più grandi del duo comico formato da Boldi e Christian De Sica. La pellicola sceglie come location la città della Florida per far intrecciare le storie dei diversi personaggi: dal padre che accompagna in vacanza il figlio con gli amici, al marito appena lasciato che cerca conforto nel migliore amico.

Westin Diplomat Resort & Spa in Florida

A far da scenografia a tutta la storia è il Westin Diplomat Resort & Spa. L’imponente hotel, situato a Ocean Drive, è costruito sulla spiaggia ed è un elegante complesso con camere arredate in pieno stile americano. Passare una notte in questa struttura richiede un importante esborso economico, ma i vantaggi non sono da meno: piscine al coperto e all’aperto, Spa, suite lussuosissime e, chicca delle chicche, spiaggia privata a due passi dall’ingresso della hall. Difficile chiedere di più.



Westin Diplomat Resort & Spa | 3555 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019, Stati Uniti | Tel +1 954-602-6000



Waldolf Astoria - Serendipity

Natale è amore, magia, neve, storie a lieto fine. Tutto questo è magistralmente racchiuso in “Serendipity - Quando l’amore è magia”, il film per eccellenza sul potere del destino. I protagonisti Jonathan e Sara, rispettivamente John Cusack e Kate Beckinsale, si conoscono per caso a New York nel periodo natalizio per poi rincontrarsi dopo sei anni. Il Waldorf Astoria è il luogo dove nel film si tiene la cerimonia nuziale che potrebbe intralciare la loro storia d’amore.

Waldolf Astoria di New York

Dalle camere decorate in stile inglese al ristorante in cui sono proposte specialità a base di pesce e frutti di mare, la struttura è in una posizione tale che permette di raggiungere facilmente i siti d’interesse della città. Parliamo di una struttura magnifica, che propone un alloggio stupendo vicino alla Cattedrale di San Patrizio, a ridosso di Rockefeller Center. Per chi cerca il massimo in termini di comfort e relax sono disponibili anche una terrazza con vista e Jacuzzi, un centro wellness e una zona massaggi ricchissima di proposte.



Waldorf-Astoria Hotel | 301 Park Ave, New York 10022, Stati Uniti



Kulm Hotel - A Natale mi sposo

Torniamo nei pressi dell’Italia, torniamo ai cinepanettoni. “A Natale mi sposo” è il film diretto nel 2010 da Paolo Costella con un cast tutto italiano: Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Elisabetta Canalis e Nancy Brilli. Anche in questa pellicola a farla da padrona sono equivoci, matrimoni, scambi di persona e differenze economiche e sociali, per una trama che si sviluppa in un ambiente chic come quello del Kulm Hotel St. Moritz, in Svizzera. Completamente ristrutturato nel 2001, il lussuoso hotel dispone di 220 camere dislocate su quattro livelli. Gli ospiti sono accolti in eleganti ambienti con molteplici dettagli sfarzosi scelti con gusto.

Kulm Hotel St. Moritz



In pochi lo sanno, ma la creazione di questo hotel, avvenuta nel 1856 ad opera di Johannes Badrutt, ha fatto di St. Moritz la culla del turismo invernale; da allora, il Kulm Hotel si distingue per il suo stile e la sua autenticità. Tutte le camere regalano la vista sullo spettacolare paesaggio montano; quelle rivolte a sud si affacciano sul lago di St. Moritz, quelle esposte a nord sui maestosi fianchi meridionali del Piz Nair e su altre splendide zone della regione del Corviglia.



Kulm Hotel St. Moritz | Via Veglia 18 - 7500 St. Moritz, Svizzera | Tel +41 81 836 80 00