Lefay Resort & Spa, eco hotel gioiello sul Lago di Garda

Era già un luogo magico ma ora, con il restyling e le novità, il Lefay Resort & Spa a Gargnano (Bs), sul Lago di Garda, lo è ancora di più. Il progetto di restyling ha interessato l'area delle suite, la lobby e la lounge del resort, rinnovandole con colori dalle sfumature calde e arredi realizzati con materiali naturali locali. Ma non solo! La riapertura ha presentato una serie di nuove aree, svelando una nuova categoria di camera denominata "Sky Suite", l'area benessere "Adults Only Spa", e una proposta Lefay Vital Gourmet rinnovata, che include il ristorante "La Limonaia", e il debutto del ristorante gastronomico "Gramen". Lefay Resort & Spa Lago di Garda è stato premiato come "Migliore destinazione spa" agli European Health & Spa Award.

La vista spettacolare dalla piscina



Sky Suite, il paradiso in camera

Le tre nuove Sky Suite sono il rifugio ideale per chi desidera un'immersione totale tra cielo, lago e natura circostante, con una vista senza paragoni. Gli ampi spazi coniugano ambienti privati e benessere profondo grazie a un salotto, una sauna privata e la Jacuzzi esterna situata in una terrazza panoramica da cui ammirare l'orizzonte ad ogni risveglio.

Sky Suite Bedroom



Benessere e relax solo per adulti

L'ampliamento di Lefay Spa ha previsto anche la revisione dell'Area Fitness che include l'esclusiva linea Technogym Artis, il rinnovamento del Pool Bar esterno e la realizzazione di un'area interamente dedicata agli adulti. La "Adults Only Spa" offre un'oasi di pace dove rigenerarsi in spazi luminosi dalla vista unica. L'idromassaggio panoramico è il centro dell'esperienza in cui rilassarsi prima di proseguire il proprio percorso trattamenti oppure ritrovare la calma profonda all'interno dell'adiacente Sauna Finlandese affacciata sul lago.

Adults Only Spa



Il cambio di nome del ristorante

Il ristorante principale di Lefay Resort & Spa Lago di Garda ha cambiato nome, diventando "La Limonaia": è il punto di riferimento per colazioni, pranzi e cene, unicamente dedicato agli ospiti del resort. Le proposte nel menu sono focalizzate sulla rivisitazione in chiave mediterranea dell'eccellenza della cucina tipicamente italiana con l'introduzione di nuove e originali ricette Lefay Spa. Rievoca i profumi dei giardini d’agrumi tra geometrie di luce e scorci panoramici. Sapori e colori locali s'intrecciano a creatività e gusto contemporaneo, trasformandosi in composizioni che raccontano l’evoluzione della tradizione mediterranea.

“Persino il cibo può diventare cibo per l'anima”. Partendo da questo presupposto, che vede la tavola come parte integrante di un percorso di benessere, è stato creato, infatti, Lefay Vital Gourmet, che fonde la genuinità dei prodotti alla creatività espressa dallo chef. Particolare attenzione viene dedicata agli aspetti salutari del cibo, puntando sulla dieta mediterranea, in cui l’olio extravergine d’oliva è protagonista. In quest’ottica rientrano i piatti Lefay Spa, creati in collaborazione con il Comitato scientifico Lefay Spa, leggermente ipocalorici e iposodici, hanno proprietà detossinanti e sono preparati con metodi di cottura che non sollecitano in modo eccessivo l’apparato digerente.

Una filosofia basata sul rispetto di cinque principi: mediterraneità, stagionalità, italianità, etica e il privilegio dei fornitori locali. L’executive chef Matteo Maenza trasferisce questi principi nelle ricette dai sapori mediterranei proposte nel ristorante La Grande Limonaia (prima colazione e cena, aperto a cena anche agli Ospiti esterni) e nella suggestiva Trattoria La Vigna (pranzo e cena, a pranzo aperto anche agli ospiti esterni) dove si possono gustare piatti all’insegna delle tradizioni regionali italiane.

Ristorante La Limonaia

Il nuovo ristorante

Ma la grande novità Lefay Vital Gourmet 2022 è l'apertura di un ristorante di nuova concezione, creativo e innovativo: Gramen, nome latino che richiama il mondo vegetale e definisce l'esperienza gastronomica che rappresenta la filosofia di sostenibilità e benessere Lefay, celebrando le caratteristiche naturali di ogni ingrediente. stagione dopo stagione.



Gramen è il luogo dove riscoprire il legame tra l'uomo e la terra, interpretato attraverso una cucina che esalta le proprietà naturalmente salutari degli alimenti. I menu includono unicamente ingredienti di origine vegetale o pescato di lago e mare, senza carne, latticini e derivati, offrendo ricette perfettamente assimilabili e sostenibili. Anche il design degli interni è stato pensato per avvolgere gli ospiti in un contesto che renda omaggio al movimento e ai colori della natura.

Gramen 1/4 Il nuovo ristorante 2/4 Il Giardino 3/4 Rocher di Cocco Agrumi e Tagete 4/4 Previous Next



Per trovare una formula culinaria innovativa l'ispirazione è nata da uno dei tratti più caratterizzanti di Lefay Resort & Spa Lago di Garda: il Giardino energetico terapeutico, da cui provengono la maggior parte delle erbe spontanee utilizzate come lavanda, ginepro, rosmarino, melissa, eucalipto.



Il Giardino energetico terapeutico

Il Giardino Energetico Terapeutico interpreta i principi della Medicina classica cinese già ripresi all'interno del mondo Lefay Spa e li rielabora partendo dal presupposto che il benessere della persona non possa prescindere da quello ambientale. Il Giardino energetico terapeutico ripercorre le diverse fasi dell'esistenza umana ed è composto da cinque stazioni ricche di simbolismo. Percorrerlo nel suo intero vuol dire riconnettersi con sé stessi e con il mondo che ci circonda.



I due percorsi degustazione realizzati dall'executive chef Matteo Maenza e il resident chef Gianmarco Ninivaggi colgono da questo giardino i suoi doni spontanei declinati in sette portate ciascuno:

Per agros : dal latino letteralmente "attraverso i campi", è composto unicamente da piatti a base vegetale come Bottoni di carciofi, topinambur e nasturzio oppure Asparagi. besciamella di pinoli e salsa verde. Questo menu trae direttamente ispirazione dal Giardino energetico terapeutico del resort e tutte le piante aromatiche incluse. Rappresenta l'anima più pura di Gramen, quella nettamente vegetale che vuole restituire dignità e importanza ai doni della natura per riscoprire il legame diretto tra uomo e natura da un nuovo punto di vista.

: dal latino letteralmente "attraverso i campi", è composto unicamente da piatti a base vegetale come Bottoni di carciofi, topinambur e nasturzio oppure Asparagi. besciamella di pinoli e salsa verde. Questo menu trae direttamente ispirazione dal Giardino energetico terapeutico del resort e tutte le piante aromatiche incluse. Rappresenta l'anima più pura di Gramen, quella nettamente vegetale che vuole restituire dignità e importanza ai doni della natura per riscoprire il legame diretto tra uomo e natura da un nuovo punto di vista. Per Aquam: dal latino letteralmente "attraverso l'acqua", è composto da piatti vegetali e di pesce tra cui Radici, ostrica, mela verde e finocchietto e Riso, calamaretti, piselli e menta selvatica. La filosofia del menu vegetale si evolve includendo anche il pescato di mare o di lago, esaltando i sapori più mediterranei. Il Giardino energetico terapeutico del resort è avvolto ogni giorno dai venti del Lago di Garda, che portano con sé l'anima nebulosa delle onde, coniugando l'acqua alla terra. Questo percorso rispecchia dunque perfettamente la dieta tipicamente mediterranea, includendo prodotti autoctoni a chilometro zero.

Il parco

Luogo da sogno

Lefay Resort & Spa Lago di Garda, il primo gioiello della collezione Lefay Resorts, sorge a Gargnano, nel cuore della Riviera dei Limoni e si estende su un parco naturale di 11 ettari tra dolci colline e terrazze naturali impreziosite da ulivi e boschi. Membro ufficiale dei prestigiosi network Small Luxury Hotels of the World, Healing Hotels of the World, Virtuoso, American Express, Fine Hotels & Resorts e Traveller Made, è il primo resort 5 stelle lusso sul lago di Garda e ha aperto le sue porte I’8 agosto 2008.



Il resort è stato realizzato minimizzando l'impatto ambientale, grazie a un'architettura perfettamente integrata con il territorio e tecnologie in grado di ridurre il consumo energetico. Lefay, la prima struttura turistica di tutto il sud Europa ad aver ottenuto il Green Globe, è una struttura CO2 free: dal 2013 infatti compensa totalmente le proprie emissioni di CO2, sia attraverso pratiche sostenibili interne, sia mediante l'acquisto di crediti CERs certificati.



Le 93 suite

Le 93 suite sono realizzate con tessuti naturali, pregiati materiali come marmi italiani, legno di ulivo e noce. Offrono una meravigliosa vista lago e sono suddivise in cinque tipologie: 41 Prestige Junior Suite (50 mq al piano terra), 43 Deluxe Junior Suite (50 mq al primo piano con balcone), 4 Family Suite (73 mq con doppia camera e doppi servizi), 4 Exclusive Suite (83 mq con 3acuzzi vista

lago e salotto privato) e una splendida Royal Pool & Spa Suite (fino a 600 mq con tre camere da Ietto, ampia stanza guardaroba, sala da pranzo fino a 8 persone e cucina attrezzata, salotto, bagno in marmo con Jacuzzi vista lago, private spa con area trattamenti, sauna ad infrarossi, sauna a vapore e doccia con cromoterapia, area relax, giardino e piscina infìnity riscaldata privata a clorazione naturale).

Prestige & deluxe Junior suite



Tempio del benessere

Lefay è un esclusivo tempio del benessere di oltre 3.800 mq, dove mente e corpo si rigenerano attraverso la riscoperta delle emozioni più autentiche e dell’armonia con sé stessi. All'interno della spa il benessere è ovunque: nell’esplosione di luce che filtra dalle ampie vetrate, nel meraviglioso parco, nell'acqua delle piscine, nella magica atmosfera che circonda ogni cosa. Lefay spa Lago di Garda si articola su tre aree:

il "Mondo Acqua e Fuoco", che raggruppa tutte le zone interessate da piscine, saune, grotte e laghetti

che raggruppa tutte le zone interessate da piscine, saune, grotte e laghetti l'area "L'Uomo e la Natura" , formata da ampie aree esterne per attività di movimento e riequilibrio

, formata da ampie aree esterne per attività di movimento e riequilibrio il Centro Fitness aperto 24h con una palestra dotata di attrezzi Technogym% e un'ampia sala con vista.

Nel meraviglioso parco di 11 ettari in cui è immerso il resort, si snodano tre percorsi diversi: il Giardino Energetico Terapeutico, con le cinque stazioni energetiche ispirate ai principi della Medicina classica cinese, Percorso running e il Percorso Vita per il movimento all'aria aperta.



Il Comitato scientifico Lefay Spa ha creato il Lefay Spa Method, un innovativo metodo benessere che nasce dall'unione tra la Medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale, per riportare gli ospiti al completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Questa unione è alla base dei Programmi Salute Lefay Spa Method, personalizzati secondo le necessità individuali, per raggiungere un completo benessere psicofisico e perseguire diversi obiettivi: dimagrimento, alleviamento dello stress, recupero della forma fisica, cura dell'insonnia, riduzione dei segni del tempo e depurazione dell'organismo.



Lefay Spa propone inoltre un reparto Medical per consulenze e trattamenti di medicina occidentale, naturale, fisioterapia, osteopatia e un ricco menu di trattamenti à la carte: (massaggi della tradizione occidentale e orientale, talassoterapia, trattamenti con apparecchiature estetiche e le due meravigliose Private spa per la coppia). Tutti i trattamenti sono effettuati utilizzando i prodotti della linea cosmetica Lefay Spa "Tra Suoni e Colori", creata secondo i principi della nutricosmetica: una linea di prodotti "intelligenti" che coniuga natura e scienza con un effetto visibile e immediato.

Lefay Resort & Spa Lago Di Garda

Via Angelo Feltrinelli 136 - 25084 Gargnano (Bs)

Tel 0365 241800