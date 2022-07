Al retreat hotel Silena il Giappone è di… stanza

In giapponese significa “sorgente termale” e indica le polle d'acqua calda che i numerosi vulcani regalano alle isole del Giappone. Senza spingersi troppo a Est, però, l’esperienza dell’onsen si può provare anche in Alto Adige. Dove? Al Silena, retreat hotel adagiato sull’altopiano di Valles, a 1.350 mt di quota, in Val Pusteria: qui, sulla terrazza panoramica che lascia lo sguardo libero di spaziare tra i prati verdi e le alte cime dolomitiche, è stato ricreato un bellissimo e intimo angolo zen, con tanto di bonsai, pietre laviche e un’esclusiva vasca onsen. Immergersi nell’acqua calda, abbandonarsi al relax totale in un’atmosfera quasi onirica, godendo del silenzio e della vista spettacolare sulle montagne che abbracciano l’hotel è un’experience davvero unica.



Sei nuove designer suite

Ma non è la sola: tra le tante novità del recente restyling (firmato dal celebre studio di architettura e design noa*) ci sono anche sei nuove designer suite dall’eleganza raffinata ed essenziale, con sauna privata, area di meditazione e una vasca esterna ispirata al tradizionale ofuru (l’antico rituale del bagno giapponese che originariamente si svolgeva in vasche di legno hinoki) per rilassanti ed esclusivi bagni al chiaro di luna.



Tante occasioni per staccare la spina

Al Silena sono comunque tante le possibilità per staccare la spina e rigenerare corpo e mente. Nei 1.550 mq di spa ci si può perdere nell’infinity pool (interna ed esterna, riscaldata), indugiare nel salottino outdoor accanto alla piscina, scegliere tra una biosauna alle erbe, un bagno di vapore ai profumi del bosco o una salutare sudata nella sauna panoramica in terrazza (80-100 °C e infusi rivitalizzanti) dalle cui grandi vetrate è possibile godere del magnifico panorama. Oppure accoccolarsi in una delle tante nicchie private per abbandonarsi al relax e lasciar andare i pensieri: nella zona del silenzio (uno spazio di 80 mq con vista mozzafiato dove poter leggere un libro, sonnecchiare o ascoltare musica), nella stanza del riposo nell’area saune (con luci soffuse e comodi materassini sui quali riposare ad occhi chiusi coccolati da un leggero sottofondo musicale), o nell’esclusiva Silena Silence Suite, una spa privata da riservare per momenti speciali con tanto di sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio, letto a baldacchino e un programma wellness individuale di trattamenti beauty e massaggi.



Incontro tra Oriente e Dolomiti

L’incontro tra Oriente e Dolomiti continua poi nella nuova area bar accanto alla lounge, uno spazio costruito sui contrasti - scuro/chiaro, yin/yang – a cui si affianca una tea room dove i tè asiatici incontrano gli infusi di erbe altoatesine, serviti in apposite tazze e teiere provenienti da antichi forni giapponesi, secondo un rituale che molto si ispira ai cerimoniali del Sol Levante (ci si lava le mani in un’apposita fontana e ci si siede rigorosamente a gambe incrociate su cuscini-tatami adagiati sulla pietra riscaldata).

1/3 Suite Panorama 2/3 Cerimonia del tè 3/3 Previous Next



Note orientali anche in cucina

Note orientali anche in cucina, dove lo chef Horvath Roland unisce sapientemente i sapori dell’Alto Adige con le influenze culinarie del Sud-Est Asiatico in piatti che sanno stupire e conquistare anche i palati più esigenti: una finestra aperta sul mondo con le radici ben salde nel territorio.

tartare di manzo, asparagi verdi, wafer di grano saraceno, topinambur secco

L’hotel è riservato solo agli adulti (ragazzi ammessi dai 14 anni).

Hotel Silena

Via Birchwald 10 - 39037, Rio di Pusteria/Valles (Bz)

Tel +39 0472 547194