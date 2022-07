Tra gusto, arte e benessere: in Chianti le Borgo Scopeto Experience

Elegante wine resort nel cuore del Chianti, Borgo Scopeto Wine & Country Relais, a Castelnuovo Berardenga (Si) è la meta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna dell’essenza più autentica della Toscana.



Le esperienze esclusive

Natura, benessere, arte, sapori della cucina tradizionale e grandi vini: anche quest’anno il relais propone Borgo Scopeto Experience, un percorso esclusivo creato per condurre gli ospiti alla scoperta del Borgo attraverso le sue eccellenze, accompagnate da uno speciale dono per collezionisti.



Tra gusto e benessere

La proposta prevede un indimenticabile soggiorno a tutto gusto che comprende un’esperienza gourmet a La Tinaia, il ristorante del Borgo guidato dallo chef Pietro Fortunati che celebra la semplicità e la genuinità della cucina regionale interpretando ricette classiche con creatività e leggerezza; un tour delle cantine con degustazione guidata dei vini di Borgo Scopeto; un’inebriante trattamento benessere con i benefici effetti della vino-terapia; e una prestigiosa wine box con il Chianti Classico Docg Riserva Vigna Misciano con etichette dipinte a mano, in tiratura limitata, dall’artista toscano Maurizio Baccili.

Ristorante-La-Tinaia. Foto: Gabriele Maria Cucolo



Chianti in edizione limitata

Ogni etichetta rappresenta un pezzo unico del quadro L’energia di Borgo Scopeto, vinilico su tela pittorica “Pieraccini” (100x120 cm) che Baccili ha dipinto dopo una visita al Borgo. I colori, infatti, richiamano il rosso del vino e il blu che contraddistingue Borgo Scopeto, mentre le spirali evocano gli intrecci del Roccolo, l’affascinante giardino settecentesco all’interno della tenuta.

La prestigiosa wine box. Foto: Gabriele Maria Cucolo



Il quadro è stato poi suddiviso in 65 etichette, numerate e firmate dall’artista, che diventano così vere e proprie opere uniche: all’interno della confezione è presente un passpartout in cartoncino per incorniciare il prestigioso souvenir.



Borgo Scopeto Wine & Country Relais

Strada Comunale 14 Siena-Vagliagli, 18 - Vagliagli (Si)

Tel 0577 320001