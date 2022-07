Voglia di gita in barca? Ecco in che hotel prenotare per non perdere la rotta

“Un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più”… l’estate in barca ha da sempre un fascino unico e intramontabile. Il vento nei capelli, il contatto vero e libero con l’acqua, la bellezza della solitudine… nessuno dimentica un viaggio (o un’escursione) così. E questo non vale solo per il mare, ma anche per i laghi, i fiumi o navigando tra i fascinosi canali di Venezia. Che dite molliamo gli ormeggi e salpiamo a bordo di un antico veliero, in barca a vela, in motoscafo? Con la consapevolezza però che alla sera c’è sempre il nostro comodo hotel con tutti i suoi servizi ad attenderci. Ecco alcune delle più belle gite in barca da fare quest’estate.



Sul mare della Sardegna

Nella punta più estrema del sud della Sardegna, Aquadulci è il gioiello incastonato dall’uomo in un’oasi naturale, dove le dune di sabbia contendono il primato della bellezza alle acque cristalline del mare. In un’atmosfera intima e avvolgente, la struttura a Chia (Ca) incanta chi arriva per i suoi colori tenui e per la prossimità a Su Giudeu, una tra le spiagge più belle dell’isola, che si raggiunge costeggiando a piedi uno stagno popolato da fenicotteri. Il vero protagonista di questa favola è però ovviamente l’imponente abbraccio di un Mediterraneo segreto, da fendere dolcemente su kite, tavole da windsurf e, per rimanere in tema fiabesco, a bordo del veliero Milmar, prenotando un tour alla scoperta delle cale più belle e nascoste, come Porto Zafferano, Cala Galera e Capo Malfatano. Fiera del suo antico fascino fatto di legno, cime e vele, la goletta propone itinerari da scegliere in base alle condizioni meteo-marine, con la possibilità di pranzare a bordo galleggiando sul golfo di Teulada.



In barca sul mare Bandiera Blu

La Liguria vanta il primato italiano di regione con il numero più alto di località “Bandiera Blu”, e lo ha rinnovato con le recenti attribuzioni anche per quest’anno. Santa Margherita Ligure, incantevole ed elegante borgo affacciato su uno dei tratti più noti della Riviera Ligure di Levante, ha confermato in questo senso la sua eccellenza, e la Bandiera Blu sventola più luminosa che mai. Per godersi un tuffo in queste acque meravigliose, che fanno parte anche di un’area marina Protetta, Villa Gelsomino propone ai suoi ospiti un’avventura speciale.



Dalla dimora liberty, dove si respira l’atmosfera di lusso di villeggiature d’altri tempi, quelle raccontate da poeti e artisti, si può partire per un’escursione a bordo di una esclusiva barca privata. Un piccolo natante a motore con tutti i comfort, un gozzo tipico pensato per ospitare un massimo di cinque persone più lo skipper, per scoprire gli angoli più belli della costa navigando sul mare dal blu intenso. L’imbarcazione è disponibile su prenotazione, ed è possibile scegliere tra diverse opzioni. L’intera giornata – circa 7 ore – con giro e soste per il bagno nei posti più belli, oltre a servizio di ristoro a bordo, è proposta a 670 euro. La visita a San Fruttuoso dal mare, con tempo per il tuffo da poppa, si può scegliere con una uscita di 5 oppure 3 ore, proposte rispettivamente a 570 e 380 euro. Un’idea tra le più romantiche è senz’altro l’aperitivo al tramonto in barca: due ore circa tra i flutti, sorseggiando un calice di prosecco accompagnato dalla celebre focaccia locale.



Wakeboard, barca a vela e yoga galleggiante sui Laghi Nabi

Laghi Nabi è la dimostrazione di come la volontà e la visione siano in grado di trasformare un’ex cava di sabbia in stato di abbandono nella prima Oasi naturale della Campania. Nel campeggio di lusso sul Litorale Domizio (Ce) non solo si può dormire nelle eleganti tende galleggianti e a bordo lago o rilassarsi negli esclusivi lodge sospesi sull’acqua. La vacanza qui è anche e soprattutto attività all’aria aperta e a filo d’acqua, che si possono praticare tutto il giorno: si può nuotare nella piscina all’aperto, andare in barca a vela o impararne i segreti grazie ai corsi organizzati da insegnanti professionisti, divertirsi sull’acqua trainati da una fune con il wakeboard (mix tra snowboard e sci d’acqua), oppure navigare a bordo di kayak o dedicarsi alle lezioni di yoga su tavola sup, con l’aiuto di un’istruttrice qualificata. Ci si gode infine il relax della Nabi Water Spa con la splendida piscina a sfioro sul lago riscaldata, con getti d'acqua cervicali e soft walk.

Venezia vista dai canali

Gita a Venezia dal Romantik Hotel Villa Margherita. Foto: Luxury Bespoke

Vicinissimo a Venezia ma immerso in un parco secolare per respirare la natura, l’arte e la gastronomia della Riviera del Brenta, il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Porte (Ve) è una delle storiche Ville Palladiane, considerate a loro volta tesori unici Patrimonio dell’Umanità Unesco. Da un ambiente romantico arredato con tessuti di pregio, stucchi, affreschi e grandi specchi che riportano le lancette dell’orologio ai tempi di Casanova, Byron, Galileo e Napoleone, si sale a bordo di un’imbarcazione storica per andare alla scoperta delle ville disegnate da Andrea Palladio, godere le meraviglie della Riviera del Brenta e raggiungere infine l’affascinante laguna veneziana con le sue suggestioni, i suoi vicoli labirintici che si affacciano su canali, i palazzi che raccontano di mondi passati. Itinerari per vivere la Venezia più nascosta, a bordo di un lussuoso motoscafo privato attraverso il Canal Grande e alcuni dei più incantevoli canali minori chiusi al traffico turistico dei battelli, alla scoperta dei palazzi più eleganti e raffinati appartenenti alla nobiltà veneziana, visibili solo dall'acqua. Oppure concedersi un'escursione privata in motoscafo alle isole della Laguna Nord di Venezia, accompagnati da un'esperta guida turistica locale.



Murano con le sue storiche vetrerie, Burano, tra i Borghi più belli d'Italia, con le sue case tutte di diversi colori e infine Torcello, dove nacque la civiltà veneziana.



Sport sul Lago di Caldaro

Lago di Caldaro tutto da vivere. Foto: Helmuth Rier

Nel cuore del centro storico di Caldaro (Bz), sulla Strada del Vino, dove il paesaggio si dipinge di vigneti e frutteti e dello scintillante lago di Caldaro immerso fra le montagne, è nato il Romantik B&B Art Hotel Jagdhof, armonia di tradizione e design e nuovo prezioso albergo italiano della catena Romantik Hotels & Restaurants. Una casa dallo spirito antico, che si affaccia su un giardino mediterraneo e sul lago. Il lago di Caldaro è lo specchio d’acqua balneabile più caldo delle Alpi, ideale per tuffarsi, praticare windsurf e stand up paddle, fare giri in pedalò, prendere il sole, e incamminarsi nella sua riserva naturale. Si può raggiungere anche con le mountain bike, city bike ed e-bike messe a disposizione dall’hotel, che organizza, tour settimanali con l’associazione turistica di Caldaro. Altri percorsi, da fare a piedi o in bici, conducono ai laghi di Monticolo, immersi tra i boschi e ai castelli, come Castel Chiaro, l’emblema di Caldaro.



Navigando sul Grande Fiume

Gita in barca dall'Antica Corte Pallavicina. Foto Infraordinario

L'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr) è il castello trecentesco appartenuto ai Marchesi Pallavicino, che sorge sulla golena del Po e che al Grande Fiume dedica tutta la sua filosofia. I fratelli Spigaroli l'hanno acquistata nel 1990 – era ridotta a un rudere – e in vent'anni di lavori di restauro l'hanno riportata all'antico splendore, anzi hanno fatto di più: l'hanno trasformata in un piccolo mondo dedicato all'ospitalità, alla ristorazione e alla storia contadina, per far conoscere questi luoghi magici intrisi di storia e tradizioni. L'Antica Corte Pallavicina ospita un relais con 11 camere di charme (che combinano armoniosamente arredamenti antichi a pezzi di design e a elementi rustici), il ristorante omonimo Antica Corte Pallavicina, regno dello chef stella Michelin Massimo Spigaroli, l’Hosteria del Maiale, il Museo del Culatello e del Masalèn con le cantine di stagionatura più antiche al mondo, risalenti al 1320, in cui riposano i prelibati Culatelli, famosi nel mondo. A pochi passi sulle rive del fiume Po si può prendere una piccola imbarcazione per una gita alla scoperta della sorprendente natura del Grande Fiume.