Terme di Merano, non solo benessere. Ecco 5 cose imperdibili

Dedicarsi una vacanza alle Terme Merano significa prima di tutto regalarsi un’esperienza di profondo benessere e relax. Ma il tutto può diventare anche l’occasione perfetta per conoscere il territorio e godere delle sue eccellenze in campo culinario. Le Terme Merano, infatti, sono da sempre strettamente connesse alla città, ai suoi dintorni e alla natura altoatesina. È proprio da qui che provengono gli ingredienti del benessere!

Parco Terme Merano. Foto: Kottersteger



Prodotti e luoghi della gastronomia

Prodotti del territorio, materie prime locali di qualità, eccellenze altoatesine di stagione, che soprattutto in autunno non mancano. Sono gli ingredienti dei piatti genuini e creativi che si ritrovano nel Bistro di Terme Merano. Dalla mela all’uva, dalla castagna ai funghi. Senza dimenticare naturalmente gli ottimi vini del territorio. Pur essendo una regione vinicola piccola per superficie, l'Alto Adige si distingue per l'eccellenza e la varietà della sua produzione che si compone di diversi vitigni.



Giovanile e luminoso, il Bistro Terme Merano rimane il primo luogo dedicato alla gastronomia, ma non l’unico. Nel cuore dell’area sauna si trova il Sauna Bar, un ambiente confortevole eluminoso, ideale per una pausa culinaria in accappatoio. Finché la stagione lo permette, anche il MyBistro, self service nel parco offre una pausa golosa all'aperto, circondati dalla natura.

Bistro Terme Merano



Benessere naturale altoatesino

Stella alpina, uva, mela, miele, fieno, siero di latte, erbe aromatiche, marmo. Sono gli ingredienti naturali del benessere firmato Terme Merano. Ognuno con principi ed effetti specifici benefici per il corpo.



La sabbia di marmo della Val Venosta viene utilizzata in particolare nel peeling in quanto leviga la pelle e ne incrementa il potere rigenerativo. L’uva contiene il prezioso resveratrolo, antiossidante naturale che offre un’elevata protezione cellulare contro gli influssi ambientali, per un’azione anti-age. E ancora la mela ha un effetto idratante, il latte nutriente. Dolce e vellutato, il miele avvolge il corpo come una carezza, mentre la stella alpina svolge un’azione protettiva e rigenerante. Erbe aromatiche, estratti di fiori e fieno hanno un effetto calmante e lenitivo su muscolatura e articolazioni. Ogni materia prima viene impiegata nel trattamento più adatto, per veicolare al meglio le differenti proprietà benefiche.



Prezioso olivello spinoso

Tra gli ingredienti del benessere, nei prodotti della linea cosmetica di Terme Merano, fa la sua comparsa anche l’olivello spinoso. Si tratta di un arbusto spinoso i cui frutti crescono raggruppati lungo i rami. Le piccole bacche si presentano come olive allungate e hanno grandi benefici. L’olivello è infatti ricco di vitamine e di diversi oligoelementi, regala alla pelle morbidezza, elasticità e nuova energia. Nutriente, è ideale durante e dopo un periodo di stress, per pelle secca e spenta.

Linea cosmetica all'olivello spinoso



Sono due i prodotti della linea cosmetica di Terme Merano all’olivello spinoso. Vitamin Serum è un siero si prende cura in modo naturale della pelle secca e stressata. Si possono unire alcune gocce del siero alla crema viso, applicando mattina e sera (32 euro). Body Oil è invece un olio per il corpo che si assorbe rapidamente, ideale per pelli secche e irritate. Va applicato uniformemente dopo la doccia con un massaggio delicato (26 euro).



Passeggiate a Merano, tra Passirio e Tappeiner

Il territorio meranese ha molto da offrire. Direttamente dal centro di Merano si possono fare delle belle e rilassanti passeggiate nella natura, per completare l’esperienza di benessere vissuta alle Terme.



La passeggiata lungo il Passirio è un vero e proprio toccasana per il relax. Si parte dal centro del paese e si segue il percorso del fiume, ascoltandone il suono, ammirando le sue continue anse e i vivaci balzi da un sasso all’altro. E così senza accorgersene, tra aiuole fiorite e curate, si raggiungono la Passeggiata d’inverno e la sua parallela Passeggiata d’estate, che costeggiano ancora il Passirio, da una riva e dalla sua opposta. Da lontano già si intravede il suggestivo Ponte Romano, costeggiato da una natura florida e rigogliosa, mentre si entra nella Passeggiata Gilf, che più in alto si collega alla famosa Passeggiata Tappeiner. Percorrendola fino alla fine si raggiunge il piccolo centro di Tirolo con il caratteristico castello.

Belle le passeggiate nei dintorni



Sono percorsi semplici, sentieri tranquilli e accessibili a tutti, che permettono di conoscere il territorio e di scoprirne gli angoli naturali più belli, semplicemente camminando.



Terme Merano, nel cuore della città

Da sempre le Terme sono strettamente legate al loro territorio. Non solo sorgono nel cuore della città, ma possono contare anche su ben 150 strutture ricettive partner distribuite nel meranese. La scelta è ampia e risponde alle esigenze più diverse: dalla vacanza di coppia a quella in famiglia con bambini, nell’hotel di charme vicino al centro o piuttosto in un b&b in posizione più defilata.



Chi non può fermarsi, può sempre optare per il pacchetto Day Spa che permette di trascorrere una giornata intera all inclusive a Terme Merano. È possibile usufruire di piscine, saune, centro benessere e fitness e di particolari scontistiche per trattamenti benessere, acquisti presso lo shop di Terme Merano e soggiorni successivi.



L’offerta nello specifico comprende: ingresso giornaliero “Pools & Sauna” con sdraio riservata, set con accappatoio e asciugamano a noleggio gratuito, ciabatte e borsa in omaggio, cabina a infrarossi, buono gastronomico del valore di 10 euro, ingresso al Fitness Center. E ancora sconto del 10% sui trattamenti nella MySpa, sconto del 10% sugli acquisti nello shop delle Terme, parcheggio gratuito e buono del valore di 5 euro per la visita successiva. Il tutto al costo di 97 euro a persona.



Terme Merano

Piazza Terme 9 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 252000