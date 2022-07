A Firenze l'arte incanta anche gli alberghi: ecco il Romantik Hotel Thiele

Un palazzo trecentesco che si affaccia sulla via più iconica di Firenze, custode di raffinate stanze in cui la storia si fonde in armonia con l’arte e il design. Al secondo piano di Palazzo Buonaguisi, su via dei Calzaiuoli, il percorso pedonale che collega il Duomo con la cupola del Brunelleschi simbolo del Rinascimento a Piazza della Signoria, si incontrano i sogni degli ospiti del Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria.

Nel cuore artistico fiorentino, dove oltre 700 anni fa passeggiava Dante Alighieri, oggi si può soggiornare in un’esclusiva storica dimora, ad un passo da Palazzo Vecchio e dalle vicende della famiglia Medici, dalle opere inestimabili della Galleria degli Uffizi, dal meraviglioso Ponte Vecchio con le antiche botteghe orafe che si specchiano sul fiume Arno, da Palazzo Pitti con i Giardini di Boboli e dalle tante perle d’arte e di cultura che dipingono una città unica al mondo. La bellezza che circonda i visitatori di Firenze ad ogni passo nel suo centro storico si ritrova nelle eleganti camere del Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria, che tra soffitti in legno, pavimenti in cotto toscano e le mura in pietra dell’originaria casa-torre trecentesca, sono ispirate a personaggi e capolavori che raccontano la storia della città.

Uno scorcio dell'hotel

Dentro l'hotel

La stanza del Messere si affaccia di fronte al Palazzo dei Cavalcanti e svela dalle due luminose finestre la chiesa di Orsanmichele. Su una parete, lascia ammirare una copia del famoso ritratto di Baldassarre Castiglione (1478-1529), opera di Raffaello Sanzio, il letterato del ‘500, la cui figura incarna l'ideale di perfezione estetica e spirituale della cortigianeria espressa nel suo celebre trattato, la cui prosa è considerata una delle più alte espressioni del Rinascimento italiano. Il ritratto di Giovane Donna di Raffaello caratterizza la stanza della Madama, esempio di eleganza e femminilità classica. Nella torre trecentesca si trova la stanza delle Nuvole, con i suoi due archi in pietra, le mura spesse, la piccola finestra e nella nicchia un moderno lavabo di Antonio Lupi, in un dialogo tra Medioevo e minimalismo contemporaneo. Il richiamo alle nuvole è l’omaggio ai grandi pittori del Rinascimento, in un’atmosfera da cieli danteschi. Sempre nella torre si trova anche la stanza degli Astri, chiamata così per le tre lune appese sul letto e l’eclissi solare sulla parete, la finestra dalla volta stellata che fa pensare al pittore Giotto, la città di Paolo Uccello riprodotta sulla testata del letto, la riproduzione delle fasi lunari di Galileo Galilei.

Una stanza in cui proiettarsi verso nuove illuminate scoperte. Sul cortile interno al palazzo si affaccia la stanza della Fauna, il cui arredamento trasmette una dolce sensazione di leggerezza: riproduzioni di uccelli sulle pareti, la lampada a forma di gabbia e altri dettagli ricordano le decorazioni di molti edifici rinascimentali.

Esplorare la città

Per esplorare Firenze e scoprirne segreti e meraviglie, il Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria organizza visite nei musei e monumenti della città, tour e visite guidate con una guida personale, il noleggio di biciclette o vespa per muoversi tra vicoli e scorci storici e per gli appassionati di enogastronomia, degustazioni nelle cantine dei produttori di vini tipici dell’area del Chianti.

Romantik Hotel

via dei Calzaiuoli 2 - 50122 Firenze (Fi)

Tel 055 0937333