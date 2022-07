L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort palcoscenico per i 90 anni della Mostra del cinema

Era il 7 agosto 1932 quando le lampade si spensero sulla terrazza dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, dando il via alla prima proiezione del Festival cinematografico più antico del mondo: “Dr. Jeckyll and Mr. Hyde” il film che il pubblico ammirò, con la spiaggia da un lato e l’architettura barocca dall’altro, insieme ad ospiti come Greta Garbo, Clark Gable e Boris Karloff. Novant’anni di storia e di costume, durante i quali il binomio tra il cinema e l’hotel è diventato indissolubile, rendendo l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort meta privilegiata del jet set internazionale al fianco della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, che quest’anno si svolge dal 31 agosto al 10 settembre.



La mostra fotografica di Riccardo Ghilardi

Ed esattamente il 31 agosto, l’Excelsior inaugura la mostra fotografica di Riccardo Ghilardi, il noto fotografo di fama mondiale, che ha immortalato celebrità che hanno calcato le scene in “Three Minutes at the Excelsior”, riferendosi alla quantità di tempo che i fotografi ritrattisti hanno in genere con una celebrità nel mezzo di un festival cinematografico come quello di Venezia o in occasione di cerimonie di premiazione come gli Oscar. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 23 ottobre.



Un cocktail ad hoc

Per celebrare l’anniversario, l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort ha creato anche un cocktail dedicato al mondo del cinema, da poter gustare proprio sulla terrazza che ha visto sfilare i grandi personaggi: “1932” è un white cocktail Martini con vodka italiana ad esaltare il territorio, liquore al cioccolato, polvere di cacao bianco e panna liquida, con la scritta 1932 realizzata con il cioccolato fondente.



Tanti gli eventi in programma

Senza dimenticare che nei giorni della Mostra proprio sulla stessa terrazza e nei magnifici saloni si susseguiranno eventi, incontri, iniziative speciali e party privati dedicati al mondo del cinema con i protagonisti pronti a sfilare sul red carpet direttamente dallo scenografico pontile dell’hotel o da una delle eleganti suite.



«È per noi un onore essere al fianco della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e della Biennale di Venezia - afferma Alessio Lazazzera, General Manager dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort - La storia del nostro hotel è legata alla storia del Festival e desideriamo far vivere a tutti la magia e il fascino del cinema e di questi luoghi».



Hotel da sogno

L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, in una comoda posizione sulla splendida isola del Lido, offre un servizio di motoscafo privato per gli ospiti che desiderano avventurarsi nella città storica, a soli 15 minuti di barca. Con 196 camere spaziose e sofisticate, incluse 8 junior suite e 15 suite, che adottano un classico tema moresco, oltre a grandi spazi per riunioni ed eventi, l’hotel offre una gamma completa di servizi su misura per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

La ristorazione celebra la cucina locale veneziana e globale presso l’Elimar Beach Bar and Restaurant, il Blue Bar, il ristorante Adriatico e il Pool Bar dell’hotel. L’hotel vanta anche 1300 Cabanas sulla spiaggia con vista sul Mar Adriatico e sul Mediterraneo, che fanno da sfondo allo stabilimento balneare più esclusivo del mondo. Dal 1932 l’Hotel Excelsior ospita anche la Mostra del Cinema di Venezia, famosa in tutto il mondo. L’Hotel Excelsior garantisce agli accreditati e agli operatori professionali presenti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica agevolazioni tariffarie per i servizi di ristorante con uno sconto pari al 25% sul prezzo praticato.

