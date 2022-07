Vigilius mountain resort, cinque stelle antistress

Il vigilius mountain resort, design hotel a 5 stelle in Alto Adige, si trova a 1500 m di altezza sul passo del Monte San Vigilio, vicino al paesino di Lana (Bz), ed è raggiungibile unicamente con la funivia. Per questo hotel sui monti composto da 41 camere, sostenibilità e comunione con la natura sono due concetti di fondamentale importanza.

Il fascino del vigilius mountain resort - Foto Patricia Parineja

Nelle condutture acqua minerale

Primo hotel in classe energetica A sul territorio italiano, il vigilius mountain resort utilizza solo energie di tipo rinnovabile. Legno, pietra viva, argilla e vetro dominano l’esterno della struttura, nelle condutture dell’acqua scorre l’acqua minerale della sorgente del Monte San Vigilio, il riscaldamento è fornito dall’energia delle biomasse e in cucina vengono prediletti i prodotti regionali e biologici.

Abbandonarsi al benessere - Foto Florian Andergassen

Un buono Spa

Al vigilius mountain resort non si aspetta la notte di San Lorenzo per esprimere i propri desideri. Grazie all’aria fresca di montagna è possibile lasciarsi cullare dalla brezza notturna e dal dolce suono della natura che accompagna le notti montane illuminate dalle stelle. Un’esperienza unica, in grado di trasportare gli ospiti in un luogo lontano dal tempo, in cui tutto è in armonia con il paesaggio circostante. Per godere appieno di questo benessere, il vigilius propone un’offerta a tutti i clienti che decideranno di soggiornare dal 22 luglio al 21 agosto: un buono Spa del valore di Euro 25,00 per camera, grazie al quale trasformare in realtà il proprio sogno di una vacanza wellness al fresco della montagna.

La sobria eleganza di una camera - Foto Patricia Parineja

Il concorso letterario

Il resort diventa anche il luogo adatto per chi cerca ispirazione; è lo spazio perfetto in cui testare la propria immaginazione, lasciandosi trasportare nell’inatteso e godendo in questo modo di una vacanza all’insegna della scrittura, della narrazione e dell’ascolto. È proprio per questa capacità della montagna di creare autenticità e favorire l’introspezione che sono nate le mountain stories, che dal 2008 vengono raccolte in un libro tradotto in tre lingue (tedesco, italiano e inglese). Si tratta di storie sempre più amate, tanto da diventare un vero e proprio cult del resort. A partire dal sesto volume, i racconti, ordinati in un libriccino illustrato in tela, sono divenuti i protagonisti di un concorso letterario, al quale partecipano ogni anno sempre più autori provenienti da tutto il mondo. Quest’anno il volume di racconti “mountain stories” raggiunge la quattordicesima edizione e il tema del concorso, giunto al nono anno consecutivo, sarà “la vicinanza”, un concetto particolarmente caro dopo il periodo pandemico che ne ha messo in crisi il significato più profondo. Per partecipare basta mandare la vostra storia entro il 31 dicembre 2022. In palio un pernottamento con cena e colazione per due persone.

Vigilius mountain resort

via Villa 3 – 39011 Lana (Bz)

Tel 0473 556600