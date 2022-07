Gusto e centri benessere, ecco dove ci si cura con il cioccolato

Conosciamo tutti i benefici del cioccolato in tavola: pregiato alimento ricco di tannini, polifenoli e flavonoidi, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Quello fondente favorisce la produzione di endorfine e serotonina, gli ormoni del buon umore e del benessere psico-fisico. Così, in occasione del World chocolate day, la Giornata mondiale del cioccolato, abbiamo deciso di puntare su un altro aspetto che lega il cioccolato al benessere.

La bellezza è infatti sempre più gourmand, il “cibo degli dei”, viene ormai sempre più utilizzato per trattamenti “golosi” che stimolano l'organismo, lo rinvigoriscono e lo rilassano profondamente. Inoltre, il cioccolato, massaggiato sulla pelle del corpo, riattiva la circolazione e snellisce la silhouette grazia alla teobromina, una sostanza che incentiva lo scioglimento dei grassi. In più, il cioccolato ricco di polifenoli antiossidanti, minerali e magnesio è un ottimo ingrediente antietà, perfetto per tonificare e nutrire la pelle stanca e stressata.

Così la cioccolatoterapia (i rituali al cioccolato che si praticano nei centri benessere) diventa un’esperienza sensoriale, capace di appagare non solo il corpo, ma anche lo spirito. Per coccolare la pelle del viso niente di meglio dell’utilizzo dell’ingrediente più dolce in assoluto, che oltre alle suddette proprietà, colpisce il senso dell'olfatto, stimolando la produzione di endorfine per un benessere a 360°.

Hotel Terme Salvarola

La struttura è adiacente all’antico stabilimento termale, uno dei migliori del nord Italia, grazie alle sue acque, preziose per aiutare a curare diverse patologie. Immerso nel verde delle colline modenesi, l’hotel propone “Benessere goloso”, un pacchetto che comprende 2 notti con 3 giornate benessere alla Spa Termale Balnea e un massaggio sensoriale alla mousse di cioccolato e vaniglia, per un goloso benessere tutto da gustare.

Hotel Terme Salvarola | Via Salvarola, 109, 41049 Sassuolo MO | Tel. 0536 871788

Un trattamento a base di cioccolato all'Hotel Terme Salvarola

Bagni di Pisa

Affascinante resort storico a 5 stelle, esclusivo hotel di Italian Hospitality Collection, con una Spa unica, in un territorio incantato. Rifugio segreto dove dedicare tempo al benessere di corpo e mente. L’acqua termale, che arriva direttamente dalla sorgente, alimenta le piscine ad una temperatura naturale di 38°. La Spa propone a genitori e figli “Coccoliamoci”, un esclusivo massaggio corpo a base di cioccolato. Un’esperienza di benessere divertente e rilassante, da cui trarre beneficio per le proprietà elasticizzanti e idratanti del cioccolato

Bagni di Pisa | Largo Shelley, 18, 56017 San Giuliano Terme PI | Tel. 05088501

Trattamento di benessere per bimbi al Bagni di Pisa

Four Season Firenze

A Firenze, immerso nella bellezza storica della città, questo meraviglioso urban resort, offre la cornice ideale per trascorrere un'esperienza di benessere e relax. Per i piccoli ospiti c’è “Coccola al cioccolato”, momento di pura dolcezza e divertimento con un goloso massaggio all’aroma di cacao. I movimenti delicati aiutano i bimbi a rilassarsi mentre l’olio profumato lascia alla pelle una piacevole sensazione di setosa “cioccolosità” stimolando il buon umore

Four Seasons Hotel Firenze | Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI | Tel. 05526261

Trattamento per bimbi al Four Seasons di Firenze

Wellness Resort Quellenhof

Pluripremiato hotel, uno dei migliori 5 stelle in Alto Adige, paradiso per il corpo e la mente, si trova nelle immediate vicinanze di Merano, tra prati e boschi, circondato dal meraviglioso paesaggio alpino. La magica varietà dell'offerta per il Wellness, la salute, lo sport e per il tempo libero è straordinaria. Ci sono due spaziosi reparti benessere separati per gli amanti del relax e le famiglie. In quest’ultimo tra la vasta scelta nello Spa Menu, c’è un massaggio rilassante per bambini al cioccolato (fino a 14 anni), a base di burro al cioccolato e in finale una piccola sorpresa.

Quellenhof Luxury Resort Passeier Famiglia Dorfer | S. Martino presso Merano via Passiria 47 I-39010 | Tel 0473645474

Veduta aerea del Quellenhof

Roccafiore Resort & Spa

Un raffinato albergo di campagna per vivere l’Umbria e il suo meraviglioso territorio. Un luogo in cui le passioni di famiglia, l’arte e il design vincono su tutto. In tutti gli spazi del resort: ristorante, albergo, Spa, aree comuni, vigne e cantina ci sono opere d’arte di artisti più o meno affermati, spesso giovani e locali. All’Anthea Spa si può provare “Coccole al cioccolato”, un body scrub con polvere di cacao, massaggio con cioccolato fondente caldo e degustazione di cioccolata.

Roccafiore Wine Resort & Spa | Voc. Collina, 110/A 06059 Todi, Chioano PG | Tel. 0758942416

La piscina di Roccafiore

Villa i Barronci Resort&Spa

La posizione di questo bed & breakfast è invidiabile, nel cuore del Chianti, in aperta campagna, sulla collina più alta di San Casciano, da cui si ammira un panorama mozzafiato sulla Val di Pesa, a soli 15 minuti da Firenze. Nel parco della struttura si trova un’incantevole piscina panoramica, con idromassaggio. Sulla terrazza panoramica c’è il ristorante "da Tiberio", dove viene proposta una cucina toscana con prodotti a km zero e rigorosamente biologici, con verdure provenienti in parte dall’H-orto di Grace di proprietà della struttura. Nel centro benessere Namastè tra i vari trattamenti c’è la possibilità di provare il "massaggio sensoriale per viso e corpo al cioccolato fondente" che contiene alti livelli di flavonoidi potenti antiossidanti, con aggiunta di olio extravergine d'oliva e oli essenziali. Il trattamento chiude con un pezzo di cioccolato fondente da mangiare.

Villa i Barronci Resort & SPA | Via Sorripa 10, 50026 San Casciano in Val di pesa FI | Tel 055820598

La piscina di I Barronci

Borgo Brufa Spa Resort

Iconico indirizzo in Umbria, tra le colline di Torgiano. La sua Spa, già la più grande grande dell’Umbria, dopo i lavori di restyling, è diventata ancora più ampia e più bella, con linee moderne e enormi vetrate per ammirare il panorama durante il percorso umido e i trattamenti che qui si fanno anche in due in sale dedicate. Tra le diverse proposte non manca l’”Impacco Nocciolata” , trattamento della felicità, a base di cioccolato e nocciola, che stimola la produzione di endorfine che trasmettono serenità e rendono la pelle più tonica e setosa. La durata di 20’ prevede l’utilizzo di uno speciale lettino con un materassino ad acqua riscaldato. Viene applicato un impacco di fango all’aroma di cioccolato, in tutto il corpo. Inoltre, in abbinamento o da solo, si può scegliere lo “Scrub Corpo”, un’esfoliazione personalizzata con cioccolato e nocciola dall'effetto energizzante, per una pelle nutrita e luminosa, che aiuta il rinnovo delle cellule del corpo

Borgo Brufa Spa Resort | Via del Colle 38, 06089 Brufa PG | Tel. 0759883

L'esterno di Borgo Brufa

Le Massif Hotel &Lodge

Ai piedi del Monte Bianco, nel cuore di Courmayeur, il calore della tradizione italiana si unisce al meglio dell’ospitalità di montagna per accogliere gli ospiti nell’hotel 5 stelle, a un passo dagli impianti di risalita, e dalle vie del centro. Le Massif Hotel &Lodge, esclusivo hotel di Italian Hospitality Collection, è perfetto quest’estate come punto di partenza per infinite avventure nello scenario naturale unico del Monte Bianco. E dopo un’intera giornata all’aria aperta nulla di meglio di un trattamento sia per i genitori che i figli alla Spa. Per i bambini c’è Mont Blanc, goloso trattamento viso alla fonduta di cioccolato, che li terrà occupati divertendosi. Gli adulti, invece, possono scegliere trattamenti con un comune dminatore: l’arte di generare benessere attraverso il contatto delle mani esperte delle terapiste che trasformano ogni seduta in una vera e propria esperienza emozionale.



Le Massif Courmayeur | SR, 38, 11013 Courmayeur AO | Tel. 01651897100

Trattamento a base di cioccolato per bimbi a Le Massif

Hilton Molino Stucky di Venezia

A Venezia, sulle rive dell'Isola della Giudecca. un antico mulino finemente ristrutturato è una delle strutture iconiche e più significative dell’architettura di recupero post-industriale.

Dalle terrazze panoramiche, che includono il rooftop bar più alto in città e una piscina scenografica con una vista mozzafiato sul centro storico di Venezia, si ha l’opportunità di scoprire l’essenza di una Venezia unica, in tutto il suo splendore, il suo charme e la sua cultura. Nell’Eforea Spa si può provare il “Massaggio al Cioccolato”, con candela aromatica al cioccolato caldo che lascia sulla pelle una fondente profumazione di cacao. Grazie a movimenti lenti, avvolgenti e circolari si ha un’azione anticellulite, drenante e idratante. L’aroma al cacao, poi, svolge un’azione antistress. Ad incrementare il relax viene appoggiato sugli occhi un cuscino con all’interno lavanda. In aggiunta c’è il “trattamento al cioccolato”

che comincia con un’esfoliazione su tutto il corpo per eliminare le cellule morte, favorire la circolazione ed idratare la pelle. Dopo la doccia è previsto un massaggio con candela al cioccolato che aiuta lo a combattere la formazione dei radicali liberi che causano l’invecchiamento della pelle, idrata e, grazie all’aroma che sprigiona, aiuta a rilassare testa e mente

Hilton Molino Stucky Venice | Giudecca, 810, 30133 Venezia VE | Tel 0412723311

Massaggi all'Hilton Venice