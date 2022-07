Barceló Conil Playa, il miglior hotel per chi viaggia da solo

Viaggiare da soli contribuisce al benessere personale, aumenta la sicurezza e l'autostima, migliora i processi decisionali e sviluppa autonomia e maturità. A volte lo si fa per necessità, altre volte per scelta, ma se non ci si vuole isolare troppo ecco una soluzione pensata da un eccellente hotel che lambisce le spiagge di Cadice. Barceló Conil Playa segue la filosofia sudcoreana Honjok, una parola che combina le parole "hon" (solo) e "jok" (tribù). Honjok è il termine che definisce le persone che sanno godere della “propria compagnia”, sfruttando i benefici che comporta una maggiore conoscenza di sé e della propria crescita personale. In breve, una filosofia di vita.



Tanti vantaggi per chi viaggia da solo

Il Barceló Conil Playa si trova nell'insenatura di Fuente del Gallo, circondato dalla natura, con viste mozzafiato sulla costa di Cadice e sorprende con la sua architettura organica che si fonde con il paesaggio naturale. L’hotel si propone come una delle migliori destinazioni dove godere di un confortante senso di armonia con sé stessi, grazie anche al Programma Me Conil, con attività dedicate al piacere della propria compagnia.



Il Programma Me Conil: in cosa consiste? Per molti stare da soli è l'opzione perfetta, quando si tratta di viaggiare. Il programma Me Conil è un invito a riflettere su chi siamo veramente, al di là delle norme sociali e culturali stabilite, e a godere della solitudine.



Una delle attività del programma è quella di iniziare la giornata con un'esperienza di mindfullness praticando yoga, da uno dei suoi tetti che si affacciano su un'insenatura ricca di fascino, dove ammirare le migliori albe. Un ambiente perfetto in cui potenziare i benefici di questa attività, migliorando la connessione tra corpo e mente, per allontanarsi dal mondo e stare bene.



Massima attenzione anche al cibo

Molta attenzione è posta anche sulla prima colazione, sana e gustosa. Futurlife21 è il metodo nutrizionale consapevole, che permette di godere di una colazione sana, varia e di qualità, basata su alimenti naturali, biologici, stagionali e locali, che ha già una sua comunità di oltre 400mila persone, accomunate dalla volontà di mangiare bene e creare abitudini positive, attraverso la conoscenza, la pratica e la motivazione. Nel #Vitalcorner, uno spazio che integra il concetto di colazione B-LikEat, si può gustare la colazione completa creata dal team di Futurlife21, nutriente ed equilibrata, senza rinunciare a cibi deliziosi.



Il Programma Me Conil non trascura l'offerta gastronomica dell'hotel. I suoi ospiti possono gustare un unico menu presso il ristorante Arrozante, la casa del riso. Uno spazio culinario ispirato al mar Mediterraneo e con la consulenza di rinomati chef ed esperti di paella. Il luogo ideale per gustare un'autentica ricetta valenciana o un piatto di riso. Un momento di relax con gli occhi puntati sull'Atlantico, per assaporare il profumo, la consistenza e il sapore di ogni singolo piatto.



Inoltre, l'hotel è impegnato a offrire una vacanza consapevole: gli ospiti possono, infatti, scegliere e acquistare frutta e verdura locale nel suo angolo a km0, il Conscious Truck, il luogo per eccellenza dove vivere un'esperienza all'insegna del cibo fresco di prima qualità.



Attraverso prodotti freschi di stagione, questo angolo a km0 contribuisce al concetto di slow food e di alimentazione consapevole, senza dover rinunciare al piacere di cibi che apportano benefici in tutti i sensi. Per concludere la giornata la proposta è quella di ascoltare la propria playlist mentre si passeggia nei giardini o si ammira la vista mozzafiato del mare.



Barceló Conil Playa

Calle El Roqueo Urb - 11149 Fuente del Gallo (Cadice)

Tel +34 956 11 90 11