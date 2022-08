Gelato di qualità in albergo: 5 indirizzi da non perdere per gusti d'autore

Il gelato non è semplicemente un dolce con cui concludere degnamente un pasto. È una religione senza orari che raccoglie attorno a sé dei veri e propri seguaci, sempre alla ricerca del gusto più originale e della lavorazione più sofisticata. Ecco perché, d’estate e d’inverno, dal nord al sud, alcune strutture con vocazione all’accoglienza si sono specializzate nella produzione di varianti identitarie e a volte esperienziali, capaci di portare in ogni palato una ventata di freschezza e un ricordo indimenticabile.

Scopriamole insieme.

Executive Spa Hotel

Sul tetto dell’avveniristica struttura di Fiorano Modenese (MO) che ridefinisce l’ospitalità emiliana in ottica smart con la complicità dei maestri del design italiano, il ristorante ALTO è il teatro di cene panoramiche sotto un soffitto basculante, pensato per lasciare il centro della scena al cielo e alle colline appenniniche. In questo contesto, lo Chef Mattia Trabetti studia nei minimi dettagli anche un gran finale da brividi che si addice alle estati più calde. Con un forte richiamo alla predilezione per gli allevamenti locali, il gelato d’autore qui è a base di latte di capra e viene accompagnato a un cremoso al cioccolato bianco e caprino fresco, composta di duroni di Vignola al rhum e olio di Levistico.

Il gelato dell'Executive

Executive Spa Hotel | Circondariale S. Francesco, 2, 41042 Fiorano Modenese MO | Tel. 0536 832010

Relais Borgo Campello

A pochi km da Spoleto e dalle Fonti del Clitunno, il piccolo borgo medievale di Campello Alto (PG) ospita la struttura diffusa Relais Borgo Campello, sintesi di storia, benessere e minimalismo in cui è possibile soggiornare in antiche dimore nobiliari e in celle un tempo occupate dai monaci. Nel segno della tradizione, della varietà dei “classici” e della qualità delle materie prime locali come il latte scelto e la frutta dell’orto, anche il gelato ha un carattere di eccezionalità. Il risultato sono gusti quali il tartufo nero di Norcia, lo zafferano e il parmigiano, abbinato all’esclusivo risotto pere gorgonzola e noci. Per gli intolleranti al lattosio, sono inoltre previste delle varianti alla soia.

Relais Borgo Campello | Via Palazzetto, 1, 06042 Campello Alto PG | Tel. 328 598 6170

Ricci Hotels Family Resort Cesenatico

Sinonimo di vacanze in famiglia sulla leggendaria riviera romagnola, i Ricci Hotels Family Resort possono essere considerati gli eredi contemporanei delle tradizionali strutture che richiamano alla mente infiniti soggiorni di corse in spiaggia, tuffi nel mare e coni gocciolanti. Quello che è un marchio di riferimento nell’ospitalità a Cesenatico si propone anche come garanzia sul più dolce e glaciale dei piaceri della tavola. In particolare, ogni giorno la cucina prepara un gelato della casa al gusto dei famosi waferini Babbi di Cesena.

Il gelato dei Ricci Hotels (foto Francesca Bocchia)

Ricci Hotels

Romantik Hotel Stafler

Non è dato sapere se Goethe, che qui soggiornò e pasteggiò con grande soddisfazione, abbia avuto la fortuna di assaggiare il gelato artigianale del Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ). È però certo che l’albergo dall’aspetto della maestosa e accogliente casa altoatesina sia oggi noto – oltre che per la cucina gourmet dello Chef due stelle Michelin Peter Girtler - anche per una personalissima espressione del dessert rinfrescante per eccellenza. Nella carta dei dolci, spiccano in particolare gusti che parlano la lingua del posto, quali fragole e formaggio fresco, miele di pino cembro, meringhe alle fragole, croccante al cioccolato e menta.

Il gelato del Romantik Hotel Stafler

Romantik Hotel Stafle | Via Mules, 10, 39040 Vipiteno BZ | Tel. 0472 771136

Alta Valtaro – Il cielo di Strela

Tra gli angoli più sublimi, suggestivi e parzialmente segreti della Food Valley, quello per il cibo è un autentico culto. E il gelato non fa eccezione. Tra i maggiori interpreti della materia, Mario Marini spiega come all’agriturismo Il cielo di Strela (PR) la scelta sia stata fin da subito quella di specializzarsi radicalmente su un solo gusto, la crema alla maniera antica, ottenuto attraverso l’utilizzo di pochissimi ingredienti, del tutto naturali e poco raffinati. Oltre alla passione e alla cura, ovviamente. Aromatizzata con bacca di vaniglia e scorza di limone bio, la base di latte, panna, zucchero e tuorlo d’uovo viene lasciata maturare in frigorifero a 4 gradi per un giorno intero. La mantecatura inizia verso la fine del pasto, dura circa 20 minuti e il gelato arriva in tavola, accompagnato da numerosi e ghiotti topping, senza neppure passare dal congelatore.

Mario Marini al lavoro

Il Cielo di Strela | Strada Costalta, 62, 43053 Strela PR | Tel. 348 288 5159