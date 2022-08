Tutto il fascino rinascimentale di Roma al Donna Camilla Savelli

All’interno del Convento Santa Maria dei Sette Dolori, in Trastevere ai piedi della collina del Gianicolo, Donna Camilla Savelli è un indirizzo segreto a quattro stelle della catena VRetreats, il luogo giusto in cui perdersi per una vacanza romana dalle sfumature artistiche. Il complesso si presenta con una facciata incompiuta in mattoni grezzi, opera incompiuta del celebre architetto Francesco Borromini che alla metà del ‘600 dovette interrompere i lavori per mancanza di fondi: il monastero fu commissionato da Camilla Virginia Savelli Farnese, duchessa di Latera per ospitare l’ordine delle suore oblate agostiniane da lei fondato nel 1640. Le oblate tenevano un educandato destinato alle figlie dei nobili decaduti; le suore, inoltre, si dedicavano alla preparazione dei fanciulli alla prima comunione.

Nella ristrutturazione effettuata pochi anni or sono senza badare a spese un’attenta opera di restauro ha salvaguardato l’architettura barocca, conferendo alla struttura un ambiente di charme indiscusso. «Più di un semplice albergo: il Donna Camilla Savelli è la punta di diamante incastonata nella corona romana. I nostri clienti, accolti e seguiti durante la loro permanenza, vengono abbagliati dalla bellezza dell’opera architettonica», commenta Elena Prandelli, general manager che ha seguito l’albergo fin dall’apertura nel 2010, quando la struttura era destinata prevalentemente a piccoli appartamenti.

Oggi l’albergo conta 99 camere e suite, silenziosissime e con vista sui cortili interni, il giardino e dai piani più alti nonché dalla grande terrazza panoramica con una vista a volo d’uccello sui tetti di Roma con le cupole delle chiese e dei grandi monumenti sullo sfondo. Spesso viene usato anche per cerimonie, matrimoni, meeting e convegni, con una sala riunioni piena di fascino situata nell’antico refettorio delle suore.

Il Bistro Bar è aperto per la prima colazione tra le 7 e le 10.30 del mattino tutti i giorni, con tavoli anche all’aperto. Dalle 11 alle 23 serve una ristorazione leggera, tra l’altro con una proposta innovativa denominata “The Box 9”, un’originale confezione a forma di valigetta che contiene finger food per due persone dagli antipasti ai dessert. Il ristorante per un’esperienza Gourmet Lifestyle è aperto da martedì a domenica dalle 19 alle 22.30 e serve piatti che uniscono la storia alla tradizione romana. Dal 2018 si chiama “Il Ferro e il fuoco” giocando con il nome dello chef salernitano Emidio Gennaro Ferro, che propone un originale Menu Rinascimentale con piatti studiati per riprodurre i gusti e i sapori dell’epoca, accompagnati da una scelta di vini oggi rari, ma conosciuti a quei tempi come il Bellone laziale con un goccio di acqua di rose e rose disidratate, la vernaccia di san Gimignano e il cannaiolo nero e bianco della Tuscia. I tavoli sono dozzina con un arredo un po’

minimalista sui toni del nero e oro in quattro salette dalla musica soffusa con un po’ di spazio anche all’esterno.

Il menu del ristorante è ricco di accostamenti insoliti: tra gli antipasti le seppioline arrostite con carciofi e tuille al nero ricci di mare alla vaniglia; il carpaccio di filetto di manzo, sale maldon, pepe nero e songino; l’insalatina tiepida di astice con tartare di mango e pesca

con maionese alla lavanda; il pane e panella con baccalà e caviale di limone; la burrata con mortadella artigianale, pesto di pistacchi e fiori di zucchina in pastella. Tra i primi i piatti le busiate con vongole veraci e asparagi; riso acquerello infuso di limone e crudo di gamberi rossi di Mazara; i riccioli di grano duro ai tre pomodori e basilico; gli gnocchetti di patate con cacio pepe di Sishuan e fiori di zucchina; piccoli ravioli con ripieno di agnello, salsa di peperoni arrosto, spuma di bufala e polvere di mentuccia. Chi preferisce le zuppe trova la crema di cocco, cavolfiore e peperone crusco e una passatina di piselli, menta, calamari e fave di cacao.

Tra i secondi piatti la triglia di scoglio con crema di carote, carotine e ristretto di provola affumicata, il filetto di vitello come un saltimbocca alla romana, lo gnocco di semolino, indivia scottata e riduzione di Malvasia, l’entrecote di Angus americano con patate, tartufo

estivo e cicoria ripassata, il tataki di tonno scottato con semi di sesamo, purè di patate violette e mini pannocchia di mais e da ultimo un piatto originale, una pera di melanzane e menta con pane panko, verdure saltate e passatina di pomodoro. Ci sono anche contorni come scarola, uvetta, pinoli; patate rosticciate calcio, pepe e rosmarino; verdure di stagione cotte al vapore; mozzarella di bufala con pomodoro cuore di bue e basilico.

Ampia scelta infine tra i dessert con il Tiramisù della casa, il semifreddo allo yogurt di soia con frutto della passione e crumble di avena, il semifreddo di limone e cioccolato bianco con frutti rossi e gel di basilico, la crostatina di mandorle dolci e pere all’amarone con gelato alla vaniglia del Madagascar oppure la classica tagliata di frutta o una selezione di formaggi italiani con miele e mostarde.

