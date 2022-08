Doric hotel Agrigento, molto più di un Boutique hotel

Enzo Agrò è un architetto e contrariamente alla maggior parte dei suoi colleghi che progettano alberghi, conosce le esigenze di chi viaggia, ha capito che l’estetica, pur importantissima, non può essere disgiunta dalla funzionalità e dalla comodità, tre concetti che continua ad applicare. Cominciò con alcune camere in B&B, si è appassionato subito, così ha chiuso lo studio di architettura per dedicarsi a tempo pieno all’ospitalità.

Più di un Boutique hotel

Siamo ad Agrigento, a 2 km dai famosi templi, a 5 dal centro, 6 dal mare, nel cuore di molteplici destinazioni di grande interesse turistico.

Dal 2013 Agrò ingrandisce, amplia, completa, sistema le strutture quindi nel 2018 nasce il Doric Boutique Hotel, un albergo di lusso a struttura diffusa per una vacanza esclusiva, con una formula che privilegia la privacy, ideale per le coppie, che fornisce al cliente il maggior numero di servizi dedicati e personali. Il Doric non è quindi soltanto un Boutique hotel, è anche un Romantic, un Fashion, un Exclusive, dove specialmente una coppia, per una vacanza di quiete e romantica, può trascorrere intere giornate senza uscire dalla struttura, fruendo dei servizi comuni e specialmente di quelli privati.

Una vista speciale

Oggi l’albergo comprende 28 camere tutte con vista sulla Valle e sul maestoso tempio di Giunone, di esse il fiore all’occhiello sono le 11 deluxe con terrazza e piscina privata riscaldata e la queen panoramic con bagno turco, vasca idromassaggio, doccia emozionale; le ultime arrivate sono le 6 ville-suite ognuna con piscina privata. Completano l’offerta le 10 standard, sempre con vista e molte con balcone.

Si viene accolti in un ampio parcheggio coperto da tettoie con pannelli fotovoltaici e solare-termici per sottolineare la sostenibilità anche degli approvvigionamenti. Si arriva alla reception-lounge con tutte le pareti panoramiche a vetri e mentre si ci registra si gusta una gratuita e fresca granita di limone o di melagrana. Il personale, anche con l’ausilio di due golf-car elettriche vi accompagnerà nella camera assegnata.

Il ristorante Ambrosia

Al centro della struttura la sala bar-ristorazione, anch’essa con la parete panoramica a vetri, la sera il ristorante, che si chiama Ambrosia ed è aperto a tutti, è allestito nel prato, sotto piccole vele, con tavoli e poltroncine di design trasparenti. Si comincia con la colazione, un buffet particolarmente ricco, con prodotti del territorio e tutte le torte e crostate fatte in casa, a pranzo piatti leggeri anche con crudité di mare.

La vera perla è la ristorazione serale con piatti alla carta e due menu degustazione, preparati non da un executive chef bensì da una affiatata squadra di cuochi, ognuno responsabile di una partita. Piatti che già meravigliano con la loro vista creativa e particolare, con prodotti di eccellenza trattati con rispetto e abilità, il territorio interpretato con una cucina gourmet che affascina, sicuramente meritevole di alti riconoscimenti, sperando che gli ispettori delle varie guide ci si rechino dedicandovi l’attenzione che merita.

Il ristorante Ambrosia

I prodotti Doric Farm

Agrò si è dedicato anche ad una linea di prodotti a suo marchio, Doric Farm, l’evo dei suoi ulivi, le conserve, le birre artigianali e l’amaro all’arancia e ficodindia di cui ha contribuito a definirne le ricette, oltre a mandorle e pistacchi i cui alberi circondano il resort.

Enzo Agrò con i prodotti Doric Farm

Piscina e cura dei particolari

A seguire la piscina, non grande ma sufficiente e concepita essenzialmente come zona di relax con il bar incorporato che permette di sorbire una bibita o un caffè o una granita anche seduti nell’acqua, niente di meglio in questi giorni di eccessiva calura. Se desiderate rimanere in forma fisica, oltre al nuoto, una sala gym ben attrezzata e sempre panoramica.

Il valore aggiunto è la cura dei particolari, la raffinatezza degli arredi, la cura del verde, di tipo cespuglioso onde non impedire la vista della Valle. Le ville sono ancora da completare in parte negli arredi, colpa della pandemia che ha ritardato la completa definizione delle forniture oltre ad averle rincarate. Sicuramente il prossimo anno Doric sarà perfetto, anche nel verde che attorno alle ville si sta definendo.

Per chi desidera il mare ci sono alcuni lidi convenzionati che spaziano dalla famosa ed unica Scala dei Turchi alle spiagge di San Leone e delle varie Marine.

Completano il coccolamento la biancheria di qualità, i prodotti da bagno di marca, la caffettiera a capsule e il bollitore in camera, i climatizzatori particolarmente silenziosi ed efficienti, le tende motorizzate. Da sottolineare che il Doric punta a superare la stagionalità rimanendo aperto per quasi tutto l’anno anche perché le varie piscine sono riscaldabili.

Insomma l’architetto Agrò che insieme alla moglie Silvia è sempre presente e vigile, ha fatto di tutto affinchè il cliente rimanga soddisfatto e vada via con un po’ di nostalgia; il suo motto è: «Il cliente da noi deve stare col sorriso, se c’è qualcosa che non va lo dica e faremo di tutto per ovviarvi».

Doric Boutique Hotel

Strada E.S.A. Mosé - San Biagio 20, 92100, 92100 Agrigento AG

Tel. 0922 1808509