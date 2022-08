Hotel Windsor, rinascita tra design e gusto sulla spiaggia di Laigueglia

Situato lungo la spiaggia di Laigueglia, pittoresco borgo di pescatori in provincia di Savona, Hotel Windsor ha riaperto a giugno 2022 dopo quasi vent’anni. A un’ora da Sanremo e dal confine francese, è il luogo ideale per vivere l’estate italiana al riparo dalla folla, godendo di un’accoglienza impeccabile e assaporando la dolce vita della Riviera in chiave moderna.



Progetto imprenditoriale di famiglia

Il progetto imprenditoriale porta la firma di Alessandro Sironi, fondatore e general manager, e si basa su un’idea ben precisa: ridare vita a una meta in voga negli anni Sessanta attraverso un accurato restauro che unisce design contemporaneo e atmosfere retrò. Attratto dal bello e dalle località tipicamente italiane ancora sconosciute al turismo internazionale, Sironi - affiancato dalla moglie architetto Alice Muzzioli per la direzione creativa e dallo studio Blesi Subitoni per l’interior - punta a creare un’esperienza di viaggio unica, in un luogo dove autenticità e semplicità sono gli elementi distintivi.



Nato a fine Ottocento

Nato a fine Ottocento col nome di Pensione Luciano - poi ribattezzato Hotel Concordia e infine Hotel Windsor -, l’albergo è stato oggetto di un sapiente restauro che rende omaggio agli anni Sessanta, epoca d’oro della Riviera Ligure, e si inserisce armoniosamente nel paesaggio con uno stile moderno e senza tempo. Affiliato a Design Hotels, alterna arredi minimal a elementi decorativi, come il pavimento in seminato, la boiserie geometrica in noce canaletto e i dettagli in ottone, mentre è stata mantenuta la facciata originaria, elegantemente decorata nei toni del beige e verde salvia, che crea così un piacevole contrasto con gli interni, dove il design è protagonista assoluto.



Le aree comuni al pian terreno - hall, sala antistante il bar e ristorante - sono caratterizzate da ampie vetrate proiettate sul mare e arredate con pezzi iconici firmati dai maestri italiani del XX secolo - come le sedie Marocca di Vico Magistretti per De Padova - e da progettisti contemporanei, come le sedute Wild disegnate da Piero Lissoni per Bonacina 1889 e l’illuminazione di Davide Groppi.



Venticinque le camere

Le 25 camere da letto affacciano sul mare o sui pittoreschi vicoli di Laigueglia e sono divise in sette categorie, per un’esperienza sempre diversa. Tra queste, si distinguono la Wellness Room, dotata di un soppalco con vasca da bagno, la Deluxe, con doppio terrazzo ad angolo e affaccio sul golfo di Alassio e sull’isola della Gallinara, e la Junior Suite, un appartamento fronte mare dotato di bagno vista camera e cabina armadio. Tutte le stanze sono arredate con mobili custom made, pezzi di design - tra le chicche, lo scrittoio Pa’ 1947 di Ico Parisi e la sedia 699 Superleggera di Gio Ponti per Cassina - e opere d’arte realizzate ad hoc, come le splendide rivisitazioni delle tradizionali teste di moro, personalizzate con dettagli che richiamano il territorio ligure, a cura di atelier Ovo.



Al ristorante protagonista il pesce locale

Il ristorante, che conta 40 coperti all’interno e 20 nel dehors, è ideale per un pranzo o una cena gourmet, grazie all’offerta culinaria che è un perfetto connubio di sapori liguri, cucina tradizionale italiana e creazioni d’avanguardia. Il legame tra cibo e “genius loci” è al centro della proposta gastronomica, che valorizza la materia prima, in particolare il pesce locale, ma anche le carni provenienti dall’entroterra, le verdure e gli ortaggi a chilometro zero, il tutto condito da una magnifica vista.



A capo della brigata c’è lo chef Gianluigi Erme. Classe 1988, origini laziali, dopo diverse esperienze all’estero in ristoranti blasonati come Lasarte a Barcellona e Vila Joya in Portogallo, chef Erme rientra in Italia come sous chef al ristorante A Spurcacciuna di Savona; segue una tappa a La Trattoria di Enrico Bartolini a Castiglione della Pescaia (GR), prima del ritorno sul Ponente Ligure, dove inizia la sua avventura nelle cucine di Hotel Windsor, alternando le tecniche acquisite a un’ottima conoscenza degli ingredienti locali, basata anche su rapporti diretti con i piccoli produttori della zona.



I piatti da assaggiare

Tra gli antipasti spiccano la Tartare di pecora con lattuga di mare fresca e salsa di katsuobushi e il Tuorlo d’uovo marinato nel chinotto di Savona, albume al dragoncello e asparago viola di Albenga. Accanto ai primi di pasta, tra cui le Crespelle ripiene di toma di pecora Brigasca e zucchine trombetta, è sempre presente in carta un risotto, come quello estivo con finger lime, triglie e capperi.

Per gli amanti dei secondi di pesce da non perdere è il Tonno rosso Ligure con asparagi viola di Albenga, salsa bernese ed erbe di campo. Ad accompagnare i piatti, la carta dei vini ispirata alle eccellenze italiane, che comprende bianchi fermi, rossi e rosé, dove accanto a nomi più noti del territorio compaiono selezionati produttori di nicchia. Non mancano le bollicine sia italiane che francesi, con i più rinomati champagne.



Il richiamo al design si ritrova anche nella mise en place con piatti, sottopiatti e poggia-posate firmati da atelier Ovo. I colori accesi e le forme dei bicchieri di Ichendorf Milano sdrammatizzano e portano un tocco di colore sulla tavola, creando un voluto contrasto con i toni tenui e la sobrietà architettonica della sala del ristorante.



Al bar vista mare con cocktail list con prodotti locali

Il bar fronte mare accoglie gli ospiti per tutto l’arco della giornata e si arricchisce alla sera di una proposta aperitivo accompagnata da stuzzicherie direttamente dalla cucina del ristorante. La cocktail list è classica, ma impreziosita dall’utilizzo di prodotti della zona come la birra Ipa del Birrificio del Golfo, il Gin Mä, il Vermouth Pineo e il limoncino “U Limunin” di Bruzzone. L’area lounge gode di un arioso affaccio sul mare ed è il luogo ideale in cui rilassarsi con un drink a fine giornata o un dopocena, coccolati dal suono delle onde. Anche il rituale del caffè omaggia il design grazie alla scelta di proporre gli Specialty Coffee della 1895 Coffee Designers by Lavazza. L’eccellenza del caffè si declina in diversi metodi di estrazione - Espresso, Moka, Chemex e Cold Brew - che ne consentono il consumo durante tutto il giorno, dalla colazione al dopo pasto, fino a una pausa rinfrescante sulla spiaggia.



La spiaggia e i dintorni

Tra l’albergo e le onde del Mar Ligure si estende la spiaggia di sabbia privata con una vista che spazia da Capo Mele fino all’isola della Gallinara. Lo stabilimento strizza l’occhio allo stile Sixties, grazie agli ombrelloni beige realizzati su misura da artigiani italiani, abbinati ai lettini di design Kettal nei toni del verde salvia. Per chi desidera vivere il mare in modo attivo, l’hotel organizza escursioni in barca all’isola della Gallinara e attività di whale watching (osservazione dei cetacei), mettendo inoltre a disposizione degli ospiti kayak e paddle boards. Per gli appassionati, il suggestivo Golf Club Garlenda, immerso tra pinete e antichi ulivi, è raggiungibile in soli 15 minuti di automobile. Dallo shopping nelle eleganti boutique della vicina Alassio alle camminate panoramiche sulle verdi colline sovrastanti il golfo, passando per il borgo di Colla Micheri fino all’osservatorio di Capo Mele, sono tante le attività a cui dedicarsi durante il soggiorno all’Hotel Windsor.



Il volto dietro la rinascita

Classe 1987, Alessandro Sironi è nato nel mondo della ristorazione e dell’hôtellerie. Cresciuto nel ristorante di famiglia, Il Grillo, a Capiago Intimiano, in provincia di Como, ha approcciato questo universo fin da giovane. Diplomato al liceo classico, ha proseguito il suo percorso all’École Hôtelière de Glion, in Svizzera, una vera istituzione nel settore. Dopo numerose esperienze all’estero, si trasferisce a Miami, dove inizia a lavorare al Setai Hotel. Nel 2015 apre Filario Hotel & Residences a Lezzeno, sul lago di Como, frutto della sua innata passione per l’accoglienza e l’ospitalità, ma anche del suo amore per l’architettura, i viaggi e la bellezza. Nel 2022 inizia la sua seconda avventura imprenditoriale, Hotel Windsor, non a caso proprio sulla spiaggia di Laigueglia dove, da bambino, trascorreva le estati con la famiglia.



Hotel Windsor

Piazza XXV Aprile 8 - 17053 Laigueglia (Sv)

Tel. 0182038029