Romantik Hotel Stafler, una vacanza a 5 sensi

La cucina pluristellata dello chef Peter Girtler, premiato con 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau, è una delle ricercate particolarità che impreziosiscono il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (Bz), tempio del buon gusto e del romanticismotra le meraviglie naturalistiche dell’Alta Valle Isarco. Questo albergo, immerso in un grande parco con giardini, un bosco di conifere e un laghetto di ninfee, come se ci si trovasse in un quadro impressionista di Monet, vanta una storia di oltre 700 anni,durante i quali ha ospitato visitatori illustri tra cui il celebre poeta Goethe. Oggi, le sue camere e suite, fusione armonica di tradizione altoatesina e design raffinato, sono l’approdo di viaggiatori alla ricerca di accurata accoglienza ed esperienze esclusive.

Casa Kramer

L'offerta parte dalla materia prima locale

A cominciare dalla cucina, in cui lo chef crea piatti di altissimo livello che esprimono ed esaltano le sue origini altoatesine e nello stesso tempo celebrano la haute cousine internazionale, da assaporare nell’antica stube tirolese rivestita in legno, con un erker accogliente e un antico dipinto a parete, opera di artigiani medievali. La Gasthofstube di Stafler propone, inoltre, antiche ricette tirolesi, segreti mediterranei e la freschezza dei monti altoatesini in un connubio di sapori. Gli ingredienti arrivano dall’azienda agricola del Romantik Hotel Stafler, in cui c’è anche un innovativo ed ecosostenibile allevamento di vacche, cavalli arabi e animali della fattoria, particolarmente amati da grandi e piccoli in occasione di visite guidate nella bella stagione. E quando la primavera spande i suoi profumi di fiori nell’aria, non c’è niente di meglio che salire in sella a una mountain bike o un’e-bike (che sono gratuitamente a disposizione degli ospiti) per andare alla scoperta dei paesaggi delle Alpi dello Stubai, le Alpi dello Zillertal, i monti della Val di Fundres e le Dolomiti. La bellissima Vipiteno e i suoi monti, come il Monte Cavallo, sono occasione per escursioni e trekking guidati o in autonomia. Gli amanti del rafting trovano sul fiume Isarco emozioni a fior d’acqua; coloro che vogliono provare sensazioni sorprendenti possono volare in parapendio; gli appassionati di golf hanno a poca distanza diversi campi da sperimentare.

E per ristorarsi dopo le giornate all’aria aperta, il centro benessere Romantica è l’oasi per rigenerare i sensi tra la grande piscina coperta, la cui acqua giunge dai monti di Vipiteno e Mules, le diverse tipologie di saune, la zona relax, i trattamenti per la schiena e i tanti trattamenti personalizzati.





Una notte, due Stelle

Per vivere un’esperienza indimenticabile per il palato, il Romantik Hotel Stafler propone “1 Notte - 2 Stelle”: un soggiorno in camera superior romantica o in una suite, con cena nella Gourmetstube “Einhorn”, preparata dallo chef Peter Girtler (2 Stelle Michelin) che ha messo a punto un esclusivo menu di degustazione gourmet, con la possibilità di avere i consigli della sommelière Lisa Kinkelin per l’abbinamento dei vini. È inclusa anche la colazione il giorno successivo a base di prodotti del territorio altoatesino, la merenda con dolci locali, il wellness del centro benessere, l’ActiveCard Light per poter utilizzare gratuitamente i mezzi di trasporto pubblico, le funivie ed entrare in oltre 90 musei, il noleggio di e-bike (da maggio) oltre alle mappe e accessori escursionistici, la stazione di ricarica per auto elettriche. Il prezzo è a partire da 259 euro a persona.





Stanze in stile

Vacanze rigeneranti in Valle Isarco

Una vacanza da 4 notti in su per scoprire romanticamente la Valle Isarco. È la proposta Longstay Special che fino al 23 dicembre 2022 – esclusa l’alta stagione - consente di avere uno sconto del 15% sul prezzo del soggiorno. L’offerta comprende il pernottamento in camera o suite con colazione, merenda e mezza pensione con menu di 6 portate preparate dallo Chef stellato Peter Girtler, il relax del centro benessere, l’ActiveCard Light per usare mezzi di trasporto ed entrare nei musei dell’Alto Adige, e-bike gratis. Il prezzo è a partire da 391 euro a persona per 4 notti.





Benessere al centro

La cena gourmet nel parco con laghetto di ninfee

Fino all’11 settembre 2022, gli ospiti vivono “Momenti speciali al laghetto di ninfee” al Romantik Hotel Stafler. L’offerta di 3 notti comprende una cena romantica di 5 portate nel bellissimo parco con il laghetto, un buono wellness da 25 euro per dedicarsi a dolci momenti di relax e l’accesso alla Spa, la mezza pensione con menu di 6 portate, il noleggio gratuito delle e-bike, la carta ActiveCard Light e tutti i servizi Stafler. Il prezzo è a partire da 359 euro a persona per 3 notti.

Colazioni tipiche

Romantik Hotel Stafler

via Mules 10 - 39040 Vipiteno (Bz)

Tel 0472 771136