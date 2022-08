Aqua Dome tra le 7 spa più belle di tutta Europa

La bellezza all’Aqua Dome è tangibile: in questo resort termale in Tirolo, incastonato in un paesaggio alpino da fiaba, si entra a contatto con il benessere con tutti i 5 sensi. Per questo motivo, l’Aqua Dome compare tra le 7 spa più belle in Europa. E a dirlo è l’autorevole guida “Destination de Luxe”, che a livello internazionale gioca un ruolo importante nel classificare le destinazioni di lusso in tutto il mondo. È una sorta di Guida Michelin delle spa.



Emozionate centro termale

E come non poteva stregare Aqua Dome con le sue piscine, whirlpool, vasche saline, saune, hammam, bagni turchi e sale relax di design? Il lusso è da vivere in tutte le sue declinazioni, anche immersi nell’acqua tiepida termale nelle vasche esterne che sembrano fluttuare nell’aria. Oppure nelle intime vasche di coppia con vista sull’appuntito campanile del caratteristico paese di Längenfeld. O ancora i lettini sospesi nella stanza relax, con i mattoncini di sale illuminati.



Questo emozionante centro termale alpino, con i suoi 65mila metri quadri dedicati al benessere ha motto "Lift your spirit!". E non è difficile qui: i percorsi benessere, i trattamenti, gli ambienti accompagnano gli ospiti a “innalzare il proprio spirito”.

Nell’acqua termale calda che sgorga da una fonte situata a 1865 metri, si percepisce la forza primordiale di questo luogo magico, situato in una splendida valle del Tirolo: la Ötztal.



Aqua Dome: il benessere alpino

Chi ama le spa trova all’Aqua Dome una grande varietà di saune, piscine, sale relax dove fare rigenerare corpo, mente e spirito: la grandissima zona sauna del centro termale ospita saune per tutti i gusti, per provare l'esperienza più adatta ai propri desideri: con gettata di vapore o accompagnamento musicale, con effetti di luce o aromi speziati, con scrub pulizia o solo una sauna pura. Anche la zona docce offre varie possibilità: da una doccia rinfrescante a una pioggia tropicale, da una doccia a cascata ad un bagno di goccioline di vapore: anche questa è un'esperienza sensuale. Tra le saune, c’è ad esempio la sauna “Schluchten”, arredata in stile alpino moderno, con camino centrale, questa sauna ha una magnifica vista panoramica: si suda piacevolmente a 70 ° C e, in piena tranquillità, ci si gode la splendida vista sulla valle dell‘Ötztal. Poi fuori si va fuori all'aria aperta.



La rustica loft-sauna con travi di legno massiccio e pietra delle montagne della Ötztal è costruita su diversi piani. Così, scegliendo di sedersi a diverse altezze, si può scegliere la temperatura desiderata. Rilassatevi tra i 60 ° C e 90 ° C. Le gettate di vapore sono a disposizione ogni 30 minuti. Un bel contrasto è dato dalla struttura in acciaio con la ruota del mulino.



Il calore vero si trova nella sauna “Erdsauna”: l’origine della cultura della sauna. La casetta in legno di pino è semi-interrata, e raggiunge la temperatura di circa 90°, che sono ben tollerati. Un ambiente accogliente grazie alle travi in legno e al pavimento in pietra naturale. Il camino è inserito con stile nella parete.



E dopo le saune, si va nella grotta di ghiaccio con cristalli bianchi di neve fredda sul viso e sulle spalle. Chi appoggia delicatamente il dito sui cristalli di ghiaccio, sente il fuoco degli opposti. Una manciata di freddo calma istantaneamente il calore della sauna. Questo raffreddamento dal rituale nordico è una vera e propria fonte di giovinezza per la pelle. Nella Spa 3000, ad uso esclusivo degli ospiti dell’hotel Aqua Dome, si diffonde il profumo aromatico delle erbe e dei fiori alpini, nei suoi 2mila metri quadrati vengono proposti agli ospiti le erbe dell’Ötztal, minerali, fuoco e acqua, tipici e autentici del territorio. Le vasche esterne con l'originale acqua termale di Längenfeld ammaliano per la loro vista panoramica sulle cime innevate delle montagne circostanti. C’è poi la sauna alle erbe alpine, l’angolo delle tisane così come l’area rilassante della piscina decorata con muschio vero alle pareti, che garantiscono puro benessere. Una sauna con cristallo dove sdraiarsi liberamente, lettini idromassaggio e ampi spazi relax si trovano al piano più alto delle terme. Attraverso la grande vetrata, gli ospiti possono lasciare vagare lo sguardo tra le montagne della Ötztal e attraverso gli occhi sperimentare il benessere nel vero senso della parola.



Paradiso per adulti e bambini

La parte con le piscine di acqua termale, con superficie balneabile di 22 mila mq, invita adulti e bambini a fare il bagno in 6 vasche esterne e due grandi piscine interne oltre alla piscina per l'aquagym. I tre scenografici bacini di pietra, cemento e vetro dalle linee minimaliste sospesi in aria, sorretti da un pilastro, sono l’emblema di Aqua Dome, la fusione tra natura e innovazione.



La parte dedicata ai bambini propone piscine a misura di bambino, spazi gioco e angoli relax per i genitori, stati creati per rendere ancora più divertente la vacanza termale dei bimbi. I più coraggiosi possono scendere sullo scivolo a imbuto “BodyBowl”, dove un piccolo vortice “inghiotte” tutto e porta verso l’uscita, nell’acqua tiepida. Ancora emozioni si provano nell’ attraversare il gigante scivolo a tubo con effetti divertenti come Sound e Led Show: un’esperienza straordinaria per i bambini (ma anche per gli adulti), che possono addirittura cronometrare il tempo della discesa e fare le gare con i piccoli (e grandi) sfidanti.



Aqua Dome

Tirol Therme Längenfeld, Oberlängenfeld 140, 6444 Längenfeld (Austria)

Tel +43 5253 6400